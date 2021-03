Ludwigshafen: Reparaturarbeiten Frankenthaler Straße nach Wasserrohrbruch abgeschlossen

Ludwigshafen – Am Montag, 29. März 2021, kam es gegen 17:50 Uhr aufgrund von Materialermüdung zu einem Wasserrohrbruch in der Frankenthaler Straße, Höhe Rohrlachstraße und Valentin-Bauer-Straße. Die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) haben die betroffene Hauptleitung noch am Abend abgestellt und das Wasser umgeleitet. Damit war die Versorgung der Bürger sichergestellt.

Inzwischen wurden der Schaden lokalisiert und die Reparaturarbeiten an der unterhalb der Straße verlegten Rohrleitung abgeschlossen. Die Leitung ist seit dem Nachmittag des 31. März 2021, 14.45 Uhr, wieder in Betrieb. Die notwendigen Reparaturen zur Wiederherstellung der Oberfläche und des Gleiskörpers sind seitens TWL beauftragt. Zur Dauer können derzeit auch aufgrund der Lage der Leitung direkt neben Straßenbahngleisen noch keine Angaben gemacht werden.

Am heutigen Tag kann es in Einzelfällen noch zu einigen wenigen Eintrübungen im Wasser kommen, diese sind aber gesundheitlich unbedenklich.

TWL bittet um Verständnis und darum, entstehende Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.