Balkonkletterer mit Vorliebe für Damenunterwäsche

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(hol) – Dienstagabend nahm die Polizei einen Mann fest. Offenbar hatte er es auf Damenunterwäsche abgesehen, die auf den Balkonen zum Trocknen hing. In der Zeit zwischen 21:30-23:30 Uhr überstieg der 45-jährige Tatverdächtige in der Beuthener Straße mehrere Balkonbrüstungen und gelang so auf die dazugehörigen Balkone. Doch von dort wollte er nicht etwa in die Wohnungen einsteigen, sondern er hatte es auf eine ganz bestimmte Beute abgesehen:

Der Eindringling entwendete Damenunterwäsche, die teilweise auf Wäscheständern zum Trocknen hing. Anwohner wurden auf den Mann aufmerksam und verständigten die Polizei. Diese nahm den Unterwäschedieb fest, wobei sich dieser, als er das Unheil nahen sah, noch schnell einiger Wäscheteile entledigte. Dafür gab es dann ein Paar Handschellen für den 45-Jährigen, der anschließend mangels festen Wohnsitzes in die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert wurde.

Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle

Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

Frankfurt-Flughafen (ots) – Die Bundespolizei machte am 30.03.2021 zwei gesuchte Straftäter am Flughafen Frankfurt dingfest. Einen 29-jährigen Georgier verhafteten die Beamten unmittelbar nach seiner Auslieferung aus Paris/Frankreich. Deutsche Justizbehörden suchten den Mann seit Januar dieses Jahres wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, besonders schweren Raubes und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Bundespolizei führte den Mann am 31. März einem Haftrichter vor.

Etwas glimpflicher kam ein 43 Jahre alter Syrer davon, den Fahnder nach seiner Ankunft aus Kopenhagen/Dänemark festnahmen. Nach seiner rechtskräftigen Verurteilung wegen Betruges im November 2019 tauchte der Mann zunächst unter. Die Justizbehörden suchten deswegen seit März 2020 per Haftbefehl nach ihm. Er konnte eine 30-tägige Freiheitsstrafe durch Zahlung von 1.570 Euro abwenden.

43-Jähriger festgenommen

Frankfurt-Nordend (ots)-(fue) – Am Dienstag 30.03.2021 gegen 18.50 Uhr, wurde die Polizei telefonisch darüber informiert, dass eine Person aus einem Fenster in der Luisenstraße lautstark antisemitische Äußerungen und auch andere Beleidigungen von sich gab. Eine Streife des 3. Polizeirevieres fuhr vor Ort und nahm den alkoholisierten 43-jährigen Beschuldigten fest. Bei der Durchsuchung des 43-Jährigen fanden sich noch geringe Mengen Marihuana. Der Beschuldigte konnte nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen das Polizeirevier wieder verlassen.

Gegen 20.00 Uhr kam ein weiterer Hinweis, wonach ein Mann in einem Bus der Linie 32 antisemitische Äußerungen brüllte. Der Mann stieg an der Station Höhenstraße aus. Die sofort nach dort entsandte Streife konnte jedoch weder dort noch im Umfeld Feststellungen treffen.

Gegen 21.00 Uhr kam dann der dritte Hinweis, wieder aus der Luisenstraße. Erneut sollte der 43-Jährige aus seiner Wohnung antisemitische Äußerungen gebrüllt haben. Der Mann wurde daraufhin festgenommen und in Gewahrsam genommen. Nach den bisherigen Ermittlungen handelt es sich bei ihm auch um die Person aus dem Bus der Linie 32.

Gegen den 43-Jährigen werden Strafanzeigen wegen Volksverhetzung, Beleidigung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt.

Zusammenstoß – Radfahrer flüchtig – Zeugensuche

Frankfurt (ots)-(fue) – Ein 30-jähriger Frankfurter war am Montag 29. März 2021 gegen 18.30 Uhr, mit seinem E-Scooter auf dem Radweg der Den Haager Straße unterwegs in Richtung der Europa-Allee. Zu diesem Zeitpunkt war auch ein Radfahrer auf dem Gehweg der Straße in gleicher Richtung unterwegs. Als dieser in Höhe der Hausnummer 5 vom Gehweg auf den Radweg wechselte, kam es zum Zusammenprall der beiden Verkehrsteilnehmer. Beide kamen zu Fall und der E-Scooterfahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Außerdem wurden Kleidung, Laptop und E-Scooter beschädigt.

Der Radfahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern. Wie der 30-Jährige angab, befand sich der Radler in einer Gruppe mit mehreren Personen.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Radfahrer machen können, sich mit dem 13. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511300 in Verbindung zu setzen.

Brand einer Gartenhütte

Frankfurt-Bockenheim (ots)-(fue) – Mehrere Anrufer meldeten am Dienstag 30.03.2021 gegen 19.50 Uhr, den Brand einer Gartenhütte. Die Hütte befand sich auf einem Kleingartengelände am Biegweg. Die verständigte Feuerwehr konnte die Flammen rasch ersticken. Wegen der starken Rauchentwicklung musste in Höhe der Abfahrt zur Esso-Tankstelle die rechte Fahrspur der BAB 648 gesperrt und der Bahnverkehr der angrenzenden S-Bahnstrecke eingestellt werden. Beide Maßnahmen dauerten bis zum Ende der Löscharbeiten.

Durch die große Hitzeentwicklung wurden auch ein Holzverschlag sowie die Verglasung der benachbarten Hütte beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Personen wurden nicht verletzt. Der Gesamtsachschaden beziffert sich auf etwa 6.000 EUR.

