83-jähriger Dame die Geldbörse entrissen

Lauterbach (ots) – Unbekannte stahlen am Donnerstag (25.03.) einer 83-jährigen Frau aus Lauterbach auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Umgehungsstraße eine Geldbörse. Die zwei südosteuropäisch aussehende Männer näherten sich der lebensälteren Frau, als diese ihren leeren Einkaufswagen zurückbringen wollte. Beim Einschieben und Entnehmen des Clips bedrängten die Männer die Lauterbacherin und gaben an, den Wagen übernehmen zu wollen. Einer der Täter entriss der Frau dabei ihre Geldbörse. Die Männer flüchteten in Richtung eines benachbarten Lebensmittelmarktes.

Täterbeschreibung:

beide circa 55 Jahre alt, 180cm groß, kräftige Statur, dunkle Haare, südosteuropäischen Aussehens, dunkel, mit Stoffjacken bekleidet.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Nach Raubüberfall auf Tankstelle – Tatverdächtiger festgenommen

Hilders (ots) – Nach umfangreichen Ermittlungen der Fuldaer Kriminalpolizei zu einem Raub auf eine Tankstelle in Hilders, gelingt es den Ermittlern, unterstützt von einem hessischen Spezialeinsatzkommando und operativ arbeitenden Kollegen, am Freitagabend (26.03.) einen 19-jährigen Tatverdächtigen festzunehmen.

Am Freitag 20.03.2021 gegen 19 Uhr, überfiel ein mit schwarzer Schusswaffe bewaffneter Mann eine Tankstelle in der Thüringer Straße in Hilders. Unter Vorhalt der Waffe forderte er die alleine anwesende 25-jährige Kassiererin zur Herausgabe des Geldes auf. Nachdem der Täter das Bargeld an sich genommen hatte, flüchtete er unerkannt zu Fuß.

Der Kassiererin war an der rechten Hand des Täters eine Tätowierung aufgefallen. Die Polizei richtete sich diesbezüglich mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit. Daraufhin ging bei den Ermittlern ein anonymer Hinweis ein, aus dem sich im Laufe weiterer Ermittlungen ein Tatverdacht gegen einen 19-Jährigen aus dem Vogelsbergkreis ergab.

In der Folge erwirkte die Staatsanwaltschaft Fulda beim zuständigen Amtsgericht in Fulda Durchsuchungsbeschlüsse für Wohnungen in Grebenau und Schlitz. Hierbei konnte der 19-jährige Tatverdächtige in der Wohnung eines Bekannten festgenommen und Beweismittel beschlagnahmt werden. Außerdem fanden die Ermittler verschiedene Betäubungsmittel und stellten diese sicher. Neben dem Tatverdächtigen trafen die Beamtinnen und Beamten in der Wohnung weitere Personen an, darunter einen 20-jährigen Mann aus Grebenau, der aufgrund eines bestehenden Haftbefehls festgenommen wurde.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda erfolgte die Vorführung des 19-Jährigen beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Fulda, der die Untersuchungshaft gegen den Tatverdächtigen anordnete. Dieser muss sich nun wegen Raubes sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Verkehrskontrollen am “Carfreitag”

Osthessen (ots) – Am kommenden Freitag (02.04.) führen Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Osthessen anlässlich des sogenannten “Carfreitags” vermehrt Verkehrskontrollen durch.

Mit Beginn der wärmeren Jahreszeit sind viele Auto- und Motorradliebhaber wieder mit ihren Fahrzeugen auf den osthessischen Straßen unterwegs. Den traditionellen Auftakt der Saison begehen viele von ihnen am Karfreitag. Angehörige der “Tuning” und “Poser”-Szene zieht es am sogenannten “Carfreitag” mit ihren Fahrzeugen in die Innenstädte. In diesem Zusammenhang kommt es immer wieder zu Beschwerden über vermeidbaren Fahrzeuglärm durch aufheulende Motoren und laute Auspuffanlagen.

Daher führt die Polizei Osthessen an diesem Tag vermehrt Kontrollen durch, um die Einhaltung der Verkehrsregeln zu überwachen. Im Fokus der Verkehrskontrollen liegen die Überwachung von Geschwindigkeitsbeschränkungen sowie die Kontrolle von illegalen technischen Manipulationen der Fahrzeugtechnik.

Neben der Durchführung von Fahrzeugkontrollen werden die Polizistinnen und Polizisten auch die Einhaltung der geltenden Corona-Beschränkungen überwachen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden,

Alheim (ots) – Dienstag, 30.03.2021, 20:34 Uhr – Ein 33-jähriger PKW-Fahrer aus Alheim kam auf der B83 in Höhe des Ortseingangs von Heinebach aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und schleuderte quer gegen eine Verkehrsinsel; die darauf befindlichen Hinweisschilder und eine Straßenlaterne wurden beschädigt. Der PKW-Fahrer und sein 29-jähriger Beifahrer wurden dabei verletzt und in das Krankenhaus nach Rotenburg gebracht.

Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss und hatte zudem keine Fahrerlaubnis, der PKW war weder zugelassen noch versichert. Am PKW entstand Totalschaden. Der Sachschaden beziffert sich auf insgesamt ca. 13.000 Euro.

Schutzplanke beschädigt

Schotten (ots) – Am 30. März stellte die Streckenkontrolle der Straßenmeisterei bei einer Kontrollfahrt fest, dass auf der Landesstraße L 3139 zwischen Schotten und der Abfahrt Altenhain die dort befindliche Schutzplanke beschädigt wurde. Offensichtlich hatte ein Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, war von der Fahrbahn abgekommen und gegen die dort befindliche Schutzplanke und den Unterfahrschutz gestoßen.

Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel.06641-9710. Die Schutzplanke müsste in der Zeit vom 25. März bis zum 29. März beschädigt worden sein. An der Schutzplanke entstand Sachschaden von 800 EUR.

Verkehrsunfall

Rotenburg (ots) – Zur Unfallzeit am 30.03.21, 13.45 Uhr, befuhren ein Pkw-Fahrer (42 J.) aus Bad Hersfeld mit seinem Dacia-Kombi und eine Pkw-Fahrerin (33 J.) aus Bad Driburg mit ihrem Mercedes-Kombi stadtauswärts auf der Kasseler Straße in Rotenburg. Die Fahrerin aus Bad Driburg musste verkehrsbedingt bis zum Stillstand halten. Der nachfolgende Fahrer erkannte die Situation und hielt ebenfalls.

Eine weitere Pkw-Fahrerin (29 J.) aus Rotenburg fuhr mit ihrem Dacia hinter den beiden Verkehrsteilnehmern, erkannte das Verhalten vor ihr nicht rechtzeitig und fuhr auf den Pkw aus Bad Hersfeld auf. Dieser wurde wiederum auf den Pkw aus Bad Driburg geschoben.

Die Fahrerinnen aus Bad Driburg und Rotenburg wurden verletzt. Beide Fahrzeuge aus Bad Hersfeld und Bad Driburg mussten abgeschleppt werden. Die Rotenburger Pkw-Fahrerin war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gesamtschaden ca. 20.000 Euro.

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda/Edelzell – In der Nacht auf Mittwoch (31.03.), gegen 1:15 Uhr, brach ein unbekannter Mann in ein Einfamilienhaus in der Friesenstraße ein. Der Täter verschaffte sich über eine Garage Zutritt zum Haus. Dort traf er auf den Hausbesitzer und ergriff ohne Diebesgut die Flucht über ein Feld in Richtung Bachrain.

Täterbeschreibung:

Circa 175cm groß, kräftig bis dick, dunkelbraune, wuschelige Haare, dunkle Jacke, eventuell graue Jogginghose.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Katalysator gestohlen

Fulda – In der Nacht auf Samstag (27.03.) stahlen Unbekannte in der Kreuzbergstraße den Katalysator eines grauen Seat Arosa. Das Auto stand auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses. Es entstand 600 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

