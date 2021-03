Haßloch: Erfolg für Haßlocher Musikschüler bei „Jugend musiziert“ Rheinland-Pfalz

Haßloch – 321 begabte jugendliche Musikerinnen und Musiker nahmen am diesjährigen Wettbewerb „Jugend musiziert“ Rheinland-Pfalz teil, der vom 18. bis 21. März 2021 wegen der Corona-Pandemie rein digital ausgerichtet werden musste.

96 Preisträgerinnen und Preisträger werden das Land Rheinland-Pfalz zu Pfingsten beim Bundeswettbewerb in Bremen und Bremerhaven vertreten, darunter auch die Haßlocher Musikschüler Nico Schwinn und Eric Nazarenus. Sie erreichten als Doppel in der Kategorie „Klavier vierhändig“ in ihrer Altersklasse den ersten Platz und dürfen damit am Bundeswettbewerb teilnehmen, der an Pfingsten teilweise in Präsenz und teilweise digital durchgeführt werden soll.

Nico Schwinn und Eric Nazarenus werden an der Haßlocher Musikschule von Anna Dietrich unterrichtet. Für beide ist der Wettbewerb nicht fremd. Auch in der Vergangenheit waren sie bei „Jugend musiziert“ vertreten. Ebenso haben sie schon bei den Haßlocher Klavierfacetten vor einem größeren Publikum spielen können. „Wir sind stolz, dass die beiden nun beim Bundeswettbewerb die Chance bekommen, ihr Talent unter Beweis zu stellen“, so Musikschulleiterin Tatjana Geiger.

Nach einer coronabedingten Absage 2020 konnte „Jugend musiziert“ Rheinland-Pfalz in diesem Jahr zum 57. Mal durchgeführt werden. Seit seiner Gründung 1964 fördert der Wettbewerb junge musikalische Talente und zeichnet sie aus. Mittlerweile ist er eine der wichtigsten Säulen des deutschen Musiklebens und Grundstein für zahlreiche Musikkarrieren. Jahr für Jahr motiviert der größte musikalische Jugendwettbewerb Tausende von jungen Musikerinnen und Musikern zu besonderen künstlerischen Leistungen. Er ist eine Bühne für jene, die solistisch oder im Ensemble ihr musikalisches Können zeigen und sich einer fachkundigen Jury präsentieren wollen. Der viertägige Wettbewerb ist der größte und erfolgreichste Musikwettbewerb seiner Art in Rheinland-Pfalz und in der Bundesrepublik Deutschland.