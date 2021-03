Ludwigshafen: Stadtnotizen 30.03.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Arbeiten an den Auf- und Abfahrten der B 44 im Bereich der Heinigstraße

Am Mittwoch, 31. März 2021, finden auf den Auf- und Abfahrten der B 44 im Bereich der Heinigstraße Arbeiten statt. Die Auf- und Abfahrten müssen dafür zeitweise gesperrt werden. Die Sperrungen und die Umleitungen sind wie folgt geplant:

Sperrung Abfahrt B 44 zur Heinigstraße ab 9 bis circa 11 Uhr; Umleitung über den Hemshofkreisel.

Sperrung Auffahrt B 44 Richtung Bad Dürkheim circa 11 bis 12 Uhr; Umleitung über den Hemshofkreisel.

Sperrung Auffahrt B44 Richtung Mannheim circa 13 bis 14 Uhr; Umleitung über die Anschlussstelle Bruchwiesenstraße

Die Stadtverwaltung hat Arbeiten der TWL (Beleuchtung), des Bereichs Tiefbau (Bauwerksprüfung) und des Kanalbetriebes so koordiniert, dass die Verkehrsbehinderungen auf den 31. März 2021 begrenzt werden.

Die Stadt bittet für die durch die Maßnahmen verursachten Beeinträchtigungen und Einschränkungen um Verständnis.

Radarkontrollen für die Woche vom 5. April bis 11. April 2021

Die Stadt Ludwigshafen nimmt in folgenden Stadtteilen Radarkontrollen vor.

Montag, 5. April: Gartenstadt, Edigheim und Friesenheim; Dienstag, 6. April: Maudach, Mitte und Mundenheim; Mittwoch, 7. April: Nord, Oppau und Oggersheim; Donnerstag, 8. April: Pfingstweide, Rheingönheim und Süd; Freitag, 9. April: Ruchheim, West und Edigheim; Samstag, 10. April: Friesenheim, Gartenstadt und Maudach.

Kurzfristige Änderungen behält sich der Bereich Straßenverkehr vor. Kontrollen können auch kurzfristig an anderen Stellen stattfinden.

Vortragsreihe der WärmeEffizienzKampagne wird fortgesetzt – Thema des zweiten Online-Vortrags ist „Heizen mit Wärmepumpen“

Die WärmeEffizienzKampagne (WEK) ist eine landesweite Aktion, die von der Energieagentur Rheinland-Pfalz und ihren Kooperationspartnern in Zusammenarbeit mit dem städtischen Klimaschutzbüro auch in Ludwigshafen angeboten wird. Insgesamt finden drei Online-Vorträge zum Thema „Welche Heizung passt zu meinem Haus?“ statt.

Beim Auftakt der Kampagne am 18. März konnten die Teilnehmenden die Themen der nächste beiden Online-Vorträge wählen. Die Themen „Wärmepumpen“ sowie „Heizen mit Erneuerbaren Energien/Hybrid-Systemen“ fanden den größten Anklang.

Der kommende Vortrag am Donnerstag, 15. April 2021, 19 Uhr, gibt einen Einblick in die Technik der Wärmepumpe, die Voraussetzungen des Einsatzes und den Weg zur Realisierung eines solchen Heizsystems. Die meisten Menschen haben bereits eine oder mehrere Wärmepumpen in Betrieb – jedoch in Form eines Kühlschranks oder einer Kühltruhe. Bei einem Kühlschrank wird dem Inneren Wärme entzogen, die Temperatur sinkt und die Wärme wird an den Wohnraum abgegeben. Eine Wärmepumpe zum Heizen des ganzen Hauses arbeitet nach demselben Prinzip. Wie das genau funktioniert wird im zweiten Online-Vortrag der Reihe „Welche Heizung passt zu meinem Haus?“ zum Thema Wärmepumpen erklärt.

Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt zeigt sich erfreut über das rege Interesse der 47 Teilnehmenden bei der ersten Veranstaltung. „Wir tun unser Möglichstes, auch in Corona-Zeiten die Bürger zu Klimaschutzthemen zu informieren.“ Er empfiehlt, immer mal wieder einen Blick auf die städtische Website zu werfen, unter der Rubrik Klimaschutz sind alle Online-Veranstaltungen gelistet.

Die landesweite Kampagne wurde von der Energieagentur Rheinland-Pfalz ins Leben gerufen und gemeinsam mit der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, der Handwerkskammer Koblenz sowie den Fachverbänden Sanitär, Heizung und Klima Pfalz und Rheinland-Rheinhessen durchgeführt. Sie schafft Aufmerksamkeit für das Thema „energieeffiziente Wärmeversorgung“ und bietet in Zusammenarbeit mit Kommunen Online-Vorträge für Bürger rund um das Thema Heizen.

Online-Vorträge der WärmeEffizienzKampagne im Überblick

2. Vortrag am Donnerstag, 15. April 2021, 19 Uhr

Welche Heizung passt zu meinem Haus? Heizen mit Wärmepumpen

Welche Heizung passt zu meinem Haus? Heizen mit Wärmepumpen 3. Vortrag am Donnerstag, 6. Mai 2021, 19 Uhr

Welche Heizung passt zu meinem Haus? Erweiterung bestehender Heizungsanlagen (Erneuerbare Energien – Hybrid)

Die Online-Vorträge sind kostenlos und dauern jeweils circa zwei Stunden. Die Teilnehmenden benötigen einen Computer mit Internetzugang und können über einen Chat Fragen stellen.

Weitere Informationen zur WärmeEffizienzKampagne finden sich unter www.earlp.de/wek. Anmelden können sich Interessierte unter www.earlp.de/weklu2. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Weitere Informationen und den Link zum Online-Vortrag erhalten Teilnehmer per E-Mail im Anschluss an die Anmeldung.