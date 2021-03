Bad Dürkheim: Outdoor-Programm für Familien im April 2021 im Pfalzmuseum für Naturkunde

Bad Dürkheim – „Blütenpracht“ heißt das Thema des Outdoor-Bounds des Pfalzmuseums für Naturkunde – POLLICHIA-Museum in Bad Dürkheim.

Familien mit Kindern ab 5 Jahren sind eingeladen, im Zeitraum vom 19.4.-23.4.2021 an diesem besonderen Outdoor-Programm teilzunehmen. Mit einer App-basierten, geführten Tour und einem Beutel mit allen benötigten Materialien können die Familien einen Nachmittag lang in der Natur die Blütenpracht des Frühlings genauer unter die Lupe nehmen. Die Familien benötigen ein Smartphone oder ein Tablet und bekommen darüber die Wegbeschreibung und die Spiel- und Aktionsanleitungen. Alle benötigten Materialien werden am Beginn des Rundgangs im Museum ausgeliehen und am Ende dort auch wieder abgegeben. Dabei geht es auf der 4 km langen Tour zum Beispiel um die Farbpalette des Frühlings, den Aufbau der Blüten, das Sammeln von Blütenstaub und Nektar sowie das Kennenlernen einiger häufiger Wildblumen und ihrer Geheimnisse.

Die Kosten für das Programm betragen 6,50 € pro Familie. Fragen und Anmeldung telefonisch werktags unter 06322 941331 oder per E-Mail an b.schoenborn@pfalzmuseum.bv-pfalz.de. Bei einer Anmeldung per E-Mail sollte zur besseren Planung eine Telefonnummer und ein Wunschtermin innerhalb der 16. Kalenderwoche angegeben werden.