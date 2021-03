Lambrecht: Flächenbrand im Häuselgarten

Lambrecht – Die Feuerwehr Lambrecht wurde am 30.03.2021 um 12:16 Uhr zu einem Flächenbrand in den Häuselgarten in Lambrecht alarmiert.

Zuvor gingen mehrere Anrufe bei der Integrierten Leitstelle Ludwigshafen über eine starke Rauchentwicklung ein, was bereits auf der Anfahrt zur Einsatzstelle von den Rettungskräften bestätigt werden konnte. Vor Ort brannte eine Hecke von etwa 8 Quadratmetern in einem Garten. Umgehend wurde die Brandbekämpfung mittels Schnellangriff eingeleitet und somit auch ein Übergreifen auf ein angrenzendes Haus verhindert.

Ein zu Hilfe eilender Passant erlitt bei dem Versuch das Feuer zu löschen einen Fußbruch und musste vom Rettungsdienst medizinisch betreut werden. Dieser kam anschließend zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus.

Die Einsatzstelle wurde anschließend der Polizei übergeben.