Bad Kreuznach: Die Polizei-News

Verkehrsunfall auf Tankstellengelände

Hochstetten-Dhaun (ots) – Am Dienstag, 30.03.2021 gegen 18:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf einem Tankstellengelände in der Binger Landstraße in Hochstetten-Dhaun. Ein 37-Jähriger PKW Fahrer beschädigte beim Rangieren hier den PKW einer dort tankenden Kundin. Bei der Unfallaufnahme konnte dann beim Verkehrsunfallverursacher festgestellt werden, dass er unter Drogeneinfluss steht. Zudem ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Neben der Entnahme einer Blutprobe wurde daher auch eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Unfallverursacher eingeleitet.

Brand

Ilbesheim (ots) – Am 30.03.21 gegen 01:05 h ereignete sich ein Brand in Ilbesheim. Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine gemauerte Hütte in Feldrandlage in Brand. Das Feuer zerstörte das Dach und die Gegenstände in der Hütte. Die Feuerwehr hatte die Lage schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.

Tätlicher Angriff auf offener Straße – Hinweise erbeten

Bad Sobernheim (ots) – Am Montagabend war eine junge Frau gegen 22:35 Uhr fußläufig in der Ringstraße unterwegs. In Höhe des Parkplatzes an der Einmündung der Schulstraße pfiffen ihr 2 Männer hinterher. Als sie hierauf nicht reagierte, wurde sie plötzlich von den Männern geschlagen und getreten. Nach der Attacke flüchteten die Täter. Hinweisgeber mögen sich bitte mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung setzen.

Sachbeschädigung an Fahrzeug und Verstöße gegen die 18. CoBeLVO

Bad Kreuznach (ots) – Am Montagabend gegen 20:30 Uhr kann durch einen 61-jährigen Geschädigten wahrgenommen werden, dass in der Ringstraße in Bad Kreuznach ein junger Mann, aus einer Gruppe von sechs Personen heraus, im Vorbeigehen den Außenspiegel seines Fahrzeuges abtritt. Anschließend entfernte sich die Gruppe fußläufig in Richtung ‘Steinkaut’. Nach Mitteilung durch den Geschädigten konnte die Gruppe in der Straße ‘Steinkaut’ durch Polizeibeamte kontrolliert und zwei Tatverdächtige festgestellt werden. Ob die Gruppe zuvor bereits andere Sachbeschädigungen beging, ist derzeit nicht bekannt.

Da die Gruppe aus sechs Personen aus verschiedenen Haushalten bestand, und teilweise öffentlich Alkohol konsumiert wurde, wurde gegen die Personen im Alter von 17-19 Jahren darüber hinaus entsprechenden Anzeigen wegen Verstoßes gegen die 18. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz erfasst.

Etwaige Zeugen der Tat oder weitere Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kreuznach in Verbindung zu setzen.

Unfall mit E-Bike auf der K 85

Am Montag den 29.03.2021 gegen 16:10 Uhr verlor nach aktuellem Ermittlungsstand der Fahrer eines E-Bikes auf der K 85 bei Altenbamberg aufgrund noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte einen Abhang hinab in den Straßengraben. Die Identität des derzeit nicht ansprechbaren Fahrzeugführers ist noch ungeklärt. Die weitere Behandlung erfolgt aktuell in einem Bad Kreuznacher Krankenhaus.

Wer hat zu oben genannter Uhrzeit einen männlichen E-Bike-Fahrer auf der K 85 zwischen dem “Steigerhof” und Altenbamberg gesehen und kann Hinweise zum Unfallgeschehen machen? Nach Auslesen des Fahrradcomputers hat der ca. 60-jährige E-Bike-Fahrer eine Strecke von ca. 19 km. bis zum Unfallort zurückgelegt.

Hinweise zu dem Fahrer oder dem Unfallhergang nimmt die Polizei Bad Kreuznach oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.