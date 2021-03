Vorfahrt missachtet – Mädchen angefahren

Kaiserslautern (ots) – Ein 5-jähriges Mädchen aus dem Stadtgebiet befuhr am Montagmorgen mit ihrem Tretroller die Straße Flachsäcker in Richtung in den langen Ruhten, während ein 29-jähriger Mann mit seinem Pkw die Straße in den langen Ruthen in Richtung Kästenbergstraße befuhr.

An der Kreuzung missachtete der Pkw-Fahrer die Regelung “rechts vor links” und streifte das von rechts kommenden, bevorrechtigte Mädchen auf dem Tretroller. Das Mädchen stürzte zu Boden und zog sich hierbei wahrscheinlich eine Fraktur des Unterarms zu. Sie wurde vor Ort medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. |elz

Brand eines Mehrfamilienhauses

Kaiserslautern (ots) – In der Kaiserslauterer Innenstadt geriet am Montagabend der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Brand. Die anwesenden Bewohner konnten alle selbstständig das Haus verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Das Haus kann nach Abschluss der Löscharbeiten bis auf Weiteres nicht benutzt werden. Die meisten Bewohner kamen bei Bekannten unter, den anderen stellte die Stadtverwaltung eine Bleibe für die Nacht zur Verfügung. Die Feuerwehr war mit 39 Einsatzkräften vor Ort. Weiterhin kümmerte sich der Rettungsdienst mit neun Sanitätern und einem Notarzt um die Anwohner. Die Brandursache ist bisher noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. |PvD

Autos ummelden und versichern!

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots) – Mehrere Verstöße gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz haben Polizeibeamte am Montagnachmittag während einer Streifenfahrt im Stadtgebiet festgestellt. An verschiedenen Stellen entdeckten sie im sogenannten ruhenden Verkehr Fahrzeuge mit ausländischen Zulassungen. Bei den Überprüfungen der jeweiligen Wagen wurden drei Fahrzeughalter ermittelt, die schon seit längerer Zeit ihren ersten Wohnsitz in Deutschland angemeldet haben. Sie werden nun aufgefordert zu erklären, warum sie ihre Autos nicht ebenfalls umgemeldet haben. Allen dreien drohen Strafanzeigen.

Gezielt gesucht wurde am Nachmittag in Enkenbach-Alsenborn nach einem bestimmten Pkw. Die zuständige Behörde hatte mitgeteilt, dass für den Wagen kein Versicherungsschutz mehr besteht. Weil der Halter nicht auf die Kontaktversuche reagierte, sollte der Wagen nun zwangsentstempelt werden. Kurz nach 17 Uhr machten die Beamten das Fahrzeug ausfindig und entfernten die Plaketten von den Schildern. Um den Wagen wieder anmelden zu können, muss der Halter nun die notwendigen Nachweise und Bescheinigungen vorlegen. |cri

Lkw streift Pkw – Spiegel kaputt

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht einen Autobesitzer, dessen Fahrzeug am Montagnachmittag in der Mannheimer Straße beschädigt wurde. An dem Pkw müsste der linke Seitenspiegel demoliert sein. Der Halter wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden.

Ein Lkw-Fahrer teilte der Polizei mit, dass er gegen 15.30 Uhr durch die Mannheimer Straße stadtauswärts gefahren war. Als er an der Kreuzung zur Daennerstraße anhalten musste, sei er von einem anderen Verkehrsteilnehmer angesprochen worden. Dieser habe ihn darauf hingewiesen, dass er kurz zuvor mit dem Auflieger seines Lkw einen geparkten Wagen im Vorbeifahren gestreift habe.

Der Lkw-Fahrer hatte den Anstoß nicht bemerkt; er fuhr daraufhin zurück zur mutmaßlichen Unfallstelle, konnte aber nur noch sehen, wie gerade ein Pkw von der fraglichen Parkbucht in Höhe eines Blumenhauses losfuhr. An dem Fahrzeug war der Seitenspiegel kaputt. Der Wagen verschwand und konnte nicht mehr ausfindig gemacht werden. |cri

Zu viel Alkohol, um Fahrrad zu fahren

Kaiserslautern (ots) – Um Trunkenheitsfahrten zu verhindern, haben Polizeibeamte am Montagabend zwei Fahrradfahrern die Luft aus den Reifen gelassen. Die beiden 45 und 68 Jahre alten Männer waren einer Streife kurz nach halb 7 in der Karl-Marx-Straße aufgefallen.

Als die Beamten die beiden Männer kontrollierten, wurde deutlich, dass diese bereits einiges an Alkohol “intus” haben – laut Schnelltest zu diesem Zeitpunkt 1,37 und 1,02 Promille. Weil sie angaben, gerade eine Flasche Wein getrunken zu haben, also damit zu rechnen war, dass ihr “Pegel” noch weiter ansteigt, wurde den Radlern der Fahrtantritt untersagt. Beide Männer zeigten sich einsichtig und machten sich zu Fuß auf den Heimweg. |cri

Unfall durch mangelnden Seitenabstand

Kaiserslautern (ots) – Weil sie offenbar nicht genug seitlichen Sicherheitsabstand hielt, hat eine Autofahrerin am Montagnachmittag im Stadtgebiet einen Unfall verursacht. Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam es zu dem Unglück, als die 60-Jährige kurz vor 16 Uhr mit ihrem Pkw durch die Straße “Im Starennest” fuhr. Im Vorbeifahren streifte sie einen anderen Wagen, der ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt war, und hinterließ dabei einen nicht unerheblichen Schaden auf dessen Fahrerseite sowie einen platten Vorderreifen.

An ihrem eigenen Auto wurde offenbar der Querlenker an der Vorderachse beschädigt, so dass der Pkw nicht mehr weiterfahren konnte und abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Verletzt wurde zum Glück niemand. |cri

Betrunken Unfall gebaut

Kaiserslautern (ots) – Eine 33-Jährige hat am Montagnachmittag am Opel-Kreisel einen Unfall verursacht. Sie fuhr mit ihrem Honda Pilot gegen 17:25 Uhr hinter einem VW Transporter auf der linken Spur in Richtung Kreisel. An der rot zeigenden Ampel fuhr sie auf den Transporter auf.

Bei der Unfallaufnahme machte die 33-Jährige einen sehr nervösen und unruhigen Eindruck. Den Beamten kam der Verdacht auf, dass die Frau alkoholisiert ist. 0,7 Promille lautete das Ergebnis eines Atemalkoholtests. Die Frau musste mit zur Polizeidienststelle, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Die Probe wird untersucht, um die genaue Blutalkoholkonzentration festzustellen. Ihr Fahrzeug wurde abgeschleppt. |elz

Betrunkenen Fahrer aus dem Verkehr gezogen – Unfall gesucht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Montag einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Während einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Merkurstraße fiel den Beamten auf, dass der 22-Jährige alkoholtypische Ausfallerscheinungen hatte. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. 1,85 Promille lautete das Testergebnis.

Des Weiteren fiel den Beamten frische Unfallschäden an dem blauen VW Jetta auf. Auf Nachfrage gab der 22-Jährige an, am Vortag einen Unfall verursacht zu haben. Wo genau sich der Unfall ereignet hat, konnte trotz intensiver Befragung nicht in Erfahrung gebracht werden.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls. Wer hat am Sonntag oder Montag einen Unfall mit einem blauen VW Jetta gehabt oder beobachtet? Wer kann Hinweise zur Unfallstelle geben? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter 0631 369-2250 entgegen. |elz

Erneut beim Einbruch erwischt

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei am Montagabend einen Einbrecher geschnappt. Der 23-jährige Mann wurde gegen 21 Uhr gestellt, nachdem er in die Räume eines leerstehenden Gebäudes in der Pariser Straße eingedrungen war.

Ein Zeuge hatte die Polizei verständigt, weil er auf den Mann aufmerksam geworden war, der gerade die Eingangstür eintrat und sich so unbefugt Zugang zum Gebäude verschaffte. Die ausgerückten Streifen konnten den Tatverdächtigen beim Verlassen des Gebäudes antreffen und festnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Wie sich herausstellte, hat der Mann schon im Februar versucht das Gebäude zu betreten und wurde auch damals schon auf frischer Tat geschnappt.

Der 23-Jährige wurde zur Blutprobe mit auf die Dienststelle genommen, anschließend wurde er vorsorglich in Gewahrsam genommen. Ob etwas durch den Mann entwendet wurde, ist noch nicht klar. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

Kontrollen vor der Schule

Hochspeyer (ots) – Eine sogenannte Schulwegüberwachung haben Polizeibeamte gemeinsam mit Vertretern der Verbandsgemeindeverwaltung im Bereich der Hochspeyerer Grundschule durchgeführt. Aufgrund diverser Hinweise und Beschwerden hinsichtlich des Halte- und Parkverhaltens von Verkehrsteilnehmern in der Kreuzhohlstraße wurde die Situation am Freitagmorgen ins Visier genommen.

Von 7 bis 8 Uhr wurde sowohl der fließende als auch der ruhende Verkehr kontrolliert. Während beim fließenden Verkehr keine Verstöße festgestellt werden konnten, gab es einige wenige Verstöße durch ordnungswidriges Halten oder Parken. Die Verstöße wurden fotografisch festgehalten und mit den jeweils verantwortlichen Fahrern – wenn möglich – das Gespräch gesucht.

Die Resonanz auf die Kontrollaktion fiel durchweg positiv aus. Weitere Kontrollen sollen folgen. |cri

Betrunken und orientierungslos

Hochspeyer (ots) – Einem sturzbetrunkenen Mann ist die Polizei am frühen Sonntagmorgen in Hochspeyer zu Hilfe gekommen. Aufmerksame Zeugen hatten gegen 5.40 Uhr gemeldet, dass eine nur mit Unterhose bekleidete Person an einem Wohnhaus versuche, einen Rollladen hochzuschieben.

Eine Streife rückte aus und konnte den spärlich bekleideten Mann in der Hauptstraße sichten. Wie sich herausstellte, war der 29-Jährige stark alkoholisiert.

Den Beamten gegenüber gab der Mann an, dass er bei einem Freund zu Besuch wäre. Das Haus des Bekannten hatte er in der Nacht verlassen und fand nun nicht mehr zurück; seit ungefähr zwei Stunden irre er bereits herum.

Im Streifenwagen wurde der Mann schließlich zur Adresse des Freundes gebracht. Allerdings handelte es sich nicht um die Adresse, an der er sich zuvor am Rollladen zu schaffen gemacht hatte. – Dort hatte sich aufgrund der “Aktivitäten” der Rollladen verkantet; ob Sachschaden entstanden ist, steht noch nicht fest. |cri