Zwei freilaufende Hunde gehen auf Frau mit kleinem Mischling los

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagmorgen gegen 09:00 Uhr ging eine 52-jährige Frau im Wiesentalweg mit ihrem Terrier-Mischling Gassi, als ein großer brauner und ein großer schwarzer Hund einer unbekannten Rasse vom Segelfluggelände her auf sie zu gerannt kamen. Kurzerhand nahm sie ihren Hund auf den Arm, um ihn vor den heranstürmenden Hunden in Sicherheit zu bringen. Diese sprangen an der Frau hoch, beschädigten ihre Kleidung und verletzten sie leicht an den Oberschenkeln.

Die Halter der beiden freilaufenden Hunde, beide männlich, ca. 50 Jahre alt, ca. 170 cm groß und dunkel gekleidet, kamen kurze Zeit später hinzu. Durch deren Zurufen hatten die Hunde von der Frau abgelassen. Anschließend gingen beide mit ihren Hunden weiter.

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den bislang unbekannten Hundehaltern geben können, sich mit Polizeihundeführerstaffel in Walldorf, Tel. 06227/358188-0, in Verbindung setzen.

77-jährige Autofahrerin fährt aus Einfahrt – 49-jähriger Quad-Fahrer überschlägt sich

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Glück im Unglück hatte ein 49-jähriger Fahrer eines Quad bei einem Unfall am Montag 29.03.2021 kurz vor 16.30 Uhr in der Schwanheimer Straße. Eine 77-jährige Autofahrerin war zuvor aus einer Hofausfahrt in die Schwanheimer Straße ausgefahren. Der Quad-Fahrer, der in Richtung Beckstraße fuhr, musste, um einen Unfall zu vermeiden, voll abbremsen.

Dabei kam er ins Schleudern und überschlug sich. Dabei blieb er unverletzt. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht, an dem Quad entstand Sachschaden von ca. 1.500 Euro.

Totalschaden nach Fahrzeugbrand

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Totalschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro entstand bei einem Fahrzeugbrand am Montag um 8.40 Uhr auf der L 723. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekt war das Auto eines 87-jährigen Fahrer im Motorraum ausgebrochen. Ein zufällig vorbeikommender ADAC-Pannenhelfer begann mit der Brandbekämpfung.

Der Freiwilligen Feuerwehr aus Reilingen, die mit zwei Fahrzeugen und zwölf Wehrmännern anrückte, gelang es, den Brand vollends zu löschen. Der Fahrer blieb unverletzt, das Auto musste abgeschleppt werden. Für die Reinigung der Fahrbahn von dem Öl-/Wassergemisch musste eine Spezialfirma beauftragt werden.

Fahrzeuge mutwillig in Brand gesetzt – ca. 75.000 Euro Schaden

Hirschberg-Leutershausen (ots) – In der Nacht zum Dienstag brannten vier Autos zum Teil vollständig aus, die im Ortskern von Leutershausen abgestellt waren. Der Gesamtschaden wird derzeit auf rund 75.000.- Euro geschätzt.

Kurz nach 02 Uhr wurde das Lagezentrum des Polizeipräsidiums Mannheim über die Brände informiert. Die örtlichen Feuerwehren waren schnell am Einsatzort im Bereich der Raiffeisenstraße/Hauptstraße, konnten aber nicht mehr verhindern, dass drei der Fahrzeuge total ausbrannten. Das vierte Fahrzeug wurde durch die starke Hitzeentwicklung stark in Mitleidenschaft gezogen.

Wie die ersten Ermittlungen ergaben, dürfte eine Brandstiftung vorliegen. Die Brandexperten des Kriminalkommissariats Mannheim haben die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.

Geparktes Auto beschädigt und abgehauen – Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Montag in Schwetzingen ein geparktes Auto und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Eine 50-jährige Frau stellte ihren Nissan gegen 7.30 Uhr in einer Parkbucht im Schälzigweg, zwischen Zähringer Straße und Sternallee, ab. Als sie gegen 12.15 Uhr zurückkehrte, stellte Sie fest, dass ihr Fahrzeug an der vorderen Stoßstange und am Kotflügel beschädigt war. Offenbar hatte ein unbekannter Autofahrer den Nissan beim Vorbeifahren gestreift und war einfach weitergefahren.

Aufgrund Farbantragungen am beschädigten Fahrzeug ist davon auszugehen, dass es sich beim unfallverursachenden Fahrzeug ein orangefarbenes Auto handelte.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0 zu melden.

56-jährige Rennradfahrerin bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Leicht verletzt wurde eine 56-jährige Rennradfahrerin aus Mannheim bei einem Unfall am Montag um 17.25 Uhr im Kreisverkehr Sandhäuser Straße/Hardtwaldring. Ein 21-jähriger Autofahrer war in den Kreisverkehr eingefahren und hatte dabei die Vorfahrt der Radlerin missachtet wodurch es zur Kollision kam. Die Radfahrerin wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus nach Schwetzingen gebracht. An dem Rennrad entstand Sachschaden von ca. 3.000 Euro, an dem Auto ca. 500 Euro.

Beim Vorbeifahren Außenspiegel beschädigt und anschließend geflüchtet – Zeugen gesucht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstag zwischen 7.50 und 9.10 Uhr streifte ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten VW Golf in der Itterstraße und zerstörte dabei den Außenspiegel. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher, der von der Wilhelm-Blos-Straße kommend in Richtung Luisenstraße fuhr, von der Unfallstelle.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06271/92100 bei der Polizei in Eberbach zu melden.

Zigarettenautomat entwendet

Angelbachtal-Michelfeld (ots) – Mit brachialer Gewalt hebelten bislang unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Karlstraße im Ortsteil Michelfeld einen Zigarettenautomaten aus seiner Verankerung und transportierten ihn zu einem Feldweg zwischen den Sinsheimer Eschelbach und Dühren. Dort wurde er am Sonntagnachmittag 28.03.2021, kurz nach 15 Uhr aufgebrochen und entleert aufgefunden. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro.

Inwiefern diese Tat mit den beiden Taten in Eschelbronn und Epfenbach in der Nacht vom 15. auf den 16. März zusammenhängen, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder den Tätern geben können, denen aber auch ein Fahrzeug in verdächtiger Weise vor, während oder nach der Tat, insbesondere auf dem Feldweg nahe der B 39 zwischen Eschelbach und Dühren aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Angelbachtal, Tel.: 07265/911200 oder beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

Unbekannte brechen in Wohnhaus ein – Polizei sucht Zeugen

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein oder mehrere Unbekannte verschafften sich am Montagvormittag 29.03.2021 in der Zeit zwischen 10:00 und 12:00 Uhr unberechtigt Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Hauptstraße, indem sie ein Fenster in der Küche einschlugen. Außer einem Armband im Wert von 100 Euro entwendeten die Unbekannten nichts. Augenscheinlich sind sie anschließend über die Terrasse in Richtung des angrenzenden Feldgebietes geflüchtet.

Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat gemeinsam mit der Zentralen Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tätern bzw. zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Einen Verkehrsunfall verursachte ein unbekannter Autofahrer in der Nacht von Sonntagnachmittag, 17.00 Uhr auf Montagmorgen 7.30 Uhr in Weinheim. Der Unbekannte streifte vermutlich beim Vorbeifahren einen in der Neckarstraße am Fahrbahnrand geparkten Suzuki Jimny und fuhr anschließend einfach weiter. Am Suzuki entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim,

Tel.: 06201/1003-0 zu melden.