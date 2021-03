B47 wegen schwerem Verkehrsunfall voll gesperrt (siehe Foto)

Worms (ots) – Heute Morgen ereignete sich auf der B47, Höhe Hohen-Sülzen, ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Der Rettungshubschrauber war im Einsatz und die B47 musste voll gesperrt werden. Um 10:45 Uhr befuhr ein 29-Jähriger mit seinem PKW die L455 aus Richtung Hohen-Sülzen kommend und wollte nach links auf die B47 in Richtung Monsheim abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des von links aus Richtung Monsheim kommenden PKW eines 79-Jährigen und fuhr in den Einmündungsbereich ein.

Bei der Kollision beider Fahrzeuge wurden die Insassen schwerverletzt und in die Unfallklinik Ludwigshafen gebracht; der 29-Jährige mittels Rettungshubschrauber. Lebensgefahr bestand laut Angabe des Notarztes nicht.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Die B47 war für die Zeit der Unfallaufnahme zwischen der Abfahrt Worms-Pfeddersheim und Monsheim bis ca. 13:30 Uhr voll gesperrt.

Schneller Ermittlungserfolg nach Einbruch in die ARAL-Tankstelle

Worms (ots) – Nach dem Einbruch in die Tankstelle, konnte die Wormser Kriminalpolizei einen schnellen Ermittlungserfolg verzeichnen. Anhand der Überwachungsvideos der Tankstelle wurde festgestellt, dass der Einbrecher etwa 3 Stunden vor der Tat bereits die ARAL-Tankstelle in der Rheinstraße aufgesucht hatte. Bei einem Einkauf legte der Tatverdächtige seinen Ausweis vor, da er nicht genügend Bargeld mit sich führte.

Beim Abgleich der gefertigten Kopie des Ausweises mit den gespeicherten Videoaufnahmen konnte die Identität des Täter zweifelsfrei geklärt werden. Es handelt sich um einen 30-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz. Die Ermittlungen nach seinem Aufenthalt dauern an.

Einbrecher stehlen Gartenmöbel

Worms (ots) – Bereits zum fünften Mal bedienten sich unbekannte Einbrecher innerhalb kurzer Zeit bei einem Einrichtungshaus in der Straße Am Gallborn. Vor dem Möbel- und Bettengeschäft sind Einrichtungsgegenstände außerhalb der Geschäftszeiten mittels Bauzaun und Stahlkette gegen Wegnahme gesichert.

Bereits in der Nacht auf den 10. März wurde die Kette durchtrennt und entfernt. Aus dem umzäunten Außenbereich wurden Tisch, Stühle und Sonnenliege entwendet. Am Morgen des 12., 23., 27. und 29. März stellten die Mitarbeiter jeweils weitere Diebstähle von Gartenmöbeln und Sitzauflagen fest.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rollerfahrer flüchtet vor Polizeistreife

Worms (ots) – Montagabend 29.03.2021 sollte der Fahrer eines Motorrollers in der Seidenbenderstraße wegen des abgelaufenen Versicherungskennzeichens angehalten und kontrolliert werden. Der mit zwei Personen besetzte Roller reagierte allerdings nicht auf das Anhaltesignal. Blaulicht und Martinshorn beeindruckten den Fahrer ebenso wenig und er flüchtete über die Stralenbergstraße in die Johann-Hirt-Straße.

Hier verschwand er auf einem Grundstück, stellte den Roller ab und begab sich ins Haus. Der 18-jähriger Eigentümer es Rollers konnte schließlich in seiner Wohnung angetroffen werden. Hier gestand er den Beamten, dass der Roller 90 km/h schnell fahre. Der Roller wurde daher sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetzt eingeleitet.