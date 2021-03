15-Jährige im Bahnhof Fulda sexuell belästigt

Fulda (ots) – Opfer einer sexuellen Belästigung wurde am vergangenen Samstag 27.3.2021 eine 15-Jährige aus dem Landkreis Fulda. Ein bislang Unbekannter belästigte das Mädchen verbal und berührte sie schlussendlich unsittlich an ihrer Brust. Das Mädchen saß gegen 21.40 Uhr am Eingang des Bahnhofs und wollte anschließend mit dem Zug nach Hause fahren. Der Unbekannte sprach die Schülerin mehrfach an. Er bot ihr Alkohol und Marihuana an.

Schließlich verlangte er, ihn an seiner Hand zu berühren. All das lehnte das Mädchen ab, schlussendlich berührte sie der Mann unsittlich an ihrer Brust. Danach lief die 15-Jährige zum Bahnsteig 1 und fuhr mit dem Zug nach Hause.

Täterbeschreibung:

Den Mann beschrieb das Mädchen wie folgt. Aufgefallen war ihr lediglich ein Muttermal an der Nase des Unbekannten sowie seine leicht lockigen, dunklen Haare. Ein zweiter Mann, der im Abseits stand, trug nach Angaben der Schülerin eine rote Jacke. Weitere Angaben zu den Männern liegen derzeit nicht vor.

Anschließend erstattete die Schülerin Strafanzeige bei der Polizei. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen gesucht! Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561816160 beziehungsweise unter www.bundespolizei.de zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Süßwarenautomat im Bahnhof beschädigt

Bundespolizeiinspektion Kassel

Hünfeld (ots) – Bislang Unbekannte haben den Süßwarenautomaten am Bahnsteig 2/3 im Bahnhof Hünfeld aus der Verankerung gerissen. Beamte vom Bundespolizeirevier Fulda stellten am vergangenen Samstag (28.3.), gegen 1 Uhr, Aufbruchspuren an dem Automaten fest. Beute haben die Unbekannten allerdings nicht gemacht. Ein Lokführer hatte den abgerissenen Automaten entdeckt und die Bundespolizei verständigt. Die genaue Tatzeit und die exakte Schadenshöhe müssen noch ermittelt werden.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen gesucht! Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 0561 81616 – 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Begrenzungspoller beschädigt – Zeugen gesucht

Lauterbach – Bereits in der Zeit vom 6. Februar März bis zum 10. Februar wurde in der Fuldaer Straße, in Höhe der Hausnummer 10, ein Poller beschädigt. Offensichtlich hatte der Fahrer eines Fahrzeuges die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, war von der Fahrbahn abgekommen und war anschließend gegen den Poller gestoßen.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An der Straßenlaterne entstand Sachschaden von 1.600 EUR. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710.

Zusammenstoß

Schotten – Am 23. März, gegen 12:30 Uhr, befuhr ein 77-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem 3-er BMW die Lohgasse in Richtung Krankenhaus. In Höhe der Hausnummer 3 war durch ein auf einer Parkfläche geparktes Fahrzeug die Fahrbahn verengt. Dem 77-jährigen BMW-Fahrer kam ein 38-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Mercedes Sprinter entgegen. Der BMW geriet auf die Gegenfahrbahn.

Obwohl der 38-jährige Fahrer seinen Sprinter sofort abbremste und ganz nach rechts zog, konnte ein Zusammenstoß der Fahrzeuge nicht vermieden werden. Bei dem Unfall wurden der 38-jährige Fahrer, sein 73-jähriger Beifahrer und auch die 75-jährige Beifahrerin in dem BMW verletzt. Es entstand Sachschaden von 11.000 EUR.

Verkehrsunfallflucht

Fulda (ots) – Ein 65-jähriger Renault-Laguna-Fahrer befuhr am Sonntagnachmittag (28.03.), gegen 15.40 Uhr, die Neuenberger Straße in Fahrtrichtung Johannisstraße. In Höhe der Straße Landwehr kam unvermittelt und ungebremst ein Radfahrer aus dem Landwehrweg in die Neuenberger Straße eingefahren und fuhr gegen den Renault. Hierbei stürzte der Radfahrer, stand im Anschluss auf und flüchtete mit dem erheblich beschädigten Rad in Richtung Andreasberg, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro zu kümmern.

Bei dem Rad handelt es sich um ein blaues Mountainbike, vermutlich der Marke CUBE, welches nach dem Zusammenstoß vorne einen erheblichen Felgenschaden (Achter) aufweist.

Bei dem flüchtigen Radfahrer handelt es sich um einen ca. 20-30 Jahre alten, 180 cm großen schlanken Mann mit Bart/Vollbart. Er trug eine schwarze Basecap, eine gelb/blaue Jacke, einen grauen Kapuzenpullover, eine graue Jogginghose und weiße Turnschuhe. Er hatte eine Bauchtasche um den Oberkörper gebunden.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Container aufgebrochen und Werkzeuge entwendet

Friedewald – Zwischen Sonntagnachmittag (28.03.) und Montagmorgen (29.03.) brachen Unbekannte in der Straße “Im Gewerbegebiet” einen Werkstattcontainer auf. Aus dem Inneren entwendeten die Täter mehrere Werkzeuge im Wert von rund 4.000 Euro. Es entstand Sachschaden von circa 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

In Bahnhofsgebäude eingedrungen: Kein Diebesgut

Rotenburg – Über ein Fenster drangen Unbekannte zwischen dem 25. und 29.03. in den Keller des Bahnhofsgebäudes in der Poststraße ein. Dabei wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts entwendet. Der verursachte Schaden beträgt jedoch rund 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Bad Hersfeld – Am Montag (29.03.), um 16:50 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Mann aus Ottrau mit einem Audi A6 die Fritz-Rechberg-Straße und wollte über die Gerwigstraße geradeaus in die Vitalisstraße fahren. Der Audi-Fahrer fuhr in den Kreuzungsbereich ein, obwohl sich auf der Gerwigstraße der vorfahrtberechtigte Kradfahrer näherte. Es kam zum Zusammenstoß bei dem der 60-jährige Motorradfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 18.000 Euro.

Verkehrsunfallfluchten

Bebra (ots) – Ein Pkw-Fahrer aus Sontra parkte sein Fahrzeug, einen weißen Daimler-Benz, am 29.03.21, gegen 15.30 Uhr, ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bebritstraße. Als der Geschädigte gegen 16 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der hinteren rechten Fahrzeugkante fest. Schadenhöhe circa 4.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Bei dem verursachenden Fahrzeug dürfte es sich aufgrund der Spurenlage um einen Klein-Lkw oder Kastenwagen handeln. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Bebra (ots) – Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr am 29.03.21, gegen 20.05 Uhr, die B 27 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Eschwege. In Höhe der Abfahrt Bebra-Nord wollte er die Bundesstraße verlassen. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über die Verkehrsinsel und beschädigte die dortigen Schilder. Schadenshöhe circa 500 Euro.

Auch hier entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallmitteilungen

Petersberg – Ein 2-jähriges Mädchen aus Burghaun, welches sich als Beifahrerin in einem VW-Fox befand, wurde bei einem Unfall am Montag (29.03.) leicht verletzt. Ein 53-jähriger Passat-Fahrer befuhr gegen 12.45 Uhr in Petersberg die B 27 in Fahrtrichtung Hünfeld und benutzte hierzu den rechten von zwei Fahrstreifen in eine Richtung. Eine 26-jährige VW-Fox-Fahrerin befand sich hinter dem Passat und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Das Mädchen wurde mit leichten Verletzungen in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.500 Euro.

Fulda – Bei einem Unfall am Montag (29.03.) erlitt eine 17-jährige Leichtkraftrad-Fahrerin aus Fulda leichte Verletzungen. Ein ebenfalls 17-jähriger Krad-Fahrer befuhr gegen 18.35 Uhr in Fulda die Heidelsteinstraße in Richtung Möbelhaus Buhl. In Höhe des Parkplatzes zum Zentralfriedhof musste er sein Krad verkehrsbedingt abbremsen.

Die nachfolgende Krad-Fahrerin erkannte die Situation zu spät, fuhr auf und kam zu Fall. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.100 Euro.

Baucontainer auf Schulgelände aufgebrochen

Fulda – Zwischen Freitagmittag (26.03.) und Montagmorgen (29.03.) brachen Unbekannte in der Huberstraße einen Bauwagen auf. Der Wagen steht auf dem Gelände einer Schule und dient der Lagerung von Spielgeräten. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand 50 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda/Horas – Zwischen Mittwoch (24.03.) und Samstag (27.03.) brachen Unbekannte in der Schannatstraße in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter hebelten eine Kellertür auf und durchsuchten die Wohnräume nach Diebesgut. Sie stahlen Schmuck und Bargeld in unbekannter Höhe und hinterließen 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Petersberg – In der Nacht auf Dienstag (30.03.) brachen Unbekannte in mehrere Wohnungen eines Mehrfamilienhauses ein. Die Täter stahlen ein nicht näher beschriebenes Mountainbike, Bargeld in unbekannter Höhe, mehrere Mobiltelefone und ein Laptop. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall auf der BAB 7 – Gegenstand auf Fahrbahn Motorradfahrer verletzt

Am Montagnachmittag, dem 29.03.2021, gegen 13:55 Uhr, ereignete sich auf der BAB 7, Gemarkung Knüllwald, Kassel in Fahrtrichtung Fulda, zwischen den Anschlussstellen Homberg/Efze und Bad Hersfeld – West, ein Verkehrsunfall, bei welchem sich ein KRad-Fahrer verletzte.

Der 29-jährige Fahrer eines KRad Triumph aus Bad Salzuflen befuhr auf benanntem Streckenabschnitt der BAB 7 den mittleren dreier Fahrstreifen. Auf dieser Fahrspur lag eine Batterieabdeckung aus Plastik. Der KRad-Fahrer konnte diesem Teil nicht mehr gänzlich ausweichen und verletzte sich infolge des Aufpralls am rechten Bein. Am KRad selbst entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Ein nachfolgender Sattelzug fuhr ebenfalls über das Plastikteil, wurde hierbei aber nicht beschädigt.

Der KRad-Fahrer konnte glücklicherweise einen Sturz verhindern und sein KRad am Seitenstreifen abstellen. Er wurde nach polizeilicher Verkehrsunfallaufnahme zwecks medizinischer Versorgung und Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Zeugen, die Angaben zum Verlierer des Plastikteils machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld (Tel.: 06621/5088-0) in Verbindung zu setzen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen