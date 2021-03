Randalierer löst zwei Polizeieinsätze aus

Ludwigshafen (ots) – Am Montagabend 29.03.2021 wurde die Polizei zu zwei Randalierern am Berliner Platz gerufen. Die Männer würden herumpöbeln und Wartende an einer Haltestelle verängstigen. An einer Haltestelle konnten die Randalierer, ein 51- und ein 59-jähriger Mann, angetroffen werden. Der 51-Jährige verhielt sich auch gegenüber den Polizeibeamten aggressiv. Er war stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,27 Promille.

Aufgrund des immer noch aggressiven Verhaltens wurde der Mann mit Handschellen gefesselt. Er musste wegen der starken Alkoholisierung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Als der Mann in der Nacht aus dem Krankenhaus entlassen wurde, alarmierten Zeugen erneut die Polizei, da der Mann immer wieder schwankend auf die Straße lief. Der ebenfalls verständigte Kommunale Vollzugsdienst der Stadt Ludwigshafen brachte den 51-Jährigen daraufhin zusammen mit dem Rettungsdienst in eine psychiatrische Klinik.

Lkw flüchtet nach Unfall – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Montagmorgen 29.03.2021 gegen 09:50 Uhr, soll ein Lkw beim Abbiegen von der Trifelsstraße in die Wasgaustraße ein geparktes Auto und ein Gehweggeländer beschädigt haben. Der Lkw habe sich unerlaubt vom Unfallort entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 5.000 Euro zu kümmern.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem verursachenden Lkw geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Nach Unfall geflüchtet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Montagmorgen 29.03.2021 gegen 06:50 Uhr, wurde das Auto einer 18-Jährigen beim Einfahren von der Lichtenbergstraße in die Wredestraße beschädigt. Die 18-Jährige wollte sich mit ihrem blau-grauen Audi A1 zum Abbiegen in die Wredestraße einordnen, als sie durch ein vorbeifahrendes Auto gestreift wurde. Das vorbeifahrende Auto entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro zu kümmern. Konkrete Hinweise zu dem flüchtenden Auto liegen derzeit nicht vor.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem flüchtenden Auto geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Diebstähle von Katalysatoren

Ludwigshafen-Pfingstweide/Edigheim (ots) – Im Zeitraum vom 27.03.- 29.03.2021 registrierte die Polizei insgesamt 4 Diebstähle von Katalysatoren, die aus geparkten PKW ausgebaut wurden. Die betroffenen Fahrzeuge waren im Brüsseler Ring, Londoner Ring, Prager Straße und in der Kranichstraße abgestellt. Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus.

Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Einbruch in Prüfstelle für Kraftfahrzeuge

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen in dem Zeitraum vom 26.03.2021 bis 29.03.2021 in eine Prüfstelle für Kraftfahrzeuge in der Achtmorgenstraße ein. Aus den Räumlichkeiten wurden Münzgeld und 100 medizinische Masken entwendet. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden beläuft sich auch mindestens 3.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.