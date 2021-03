Fahrrad gefunden – Eigentümer gesucht (siehe Foto)

Bad Bergzabern (ots) – Am Montag 29.03.2021 zwischen 21:50-22:00 Uhr wurde im Stadtgebiet Bad Bergzabern, ein Mountainbike, Marke Fischer, 26 Zoll, Farbe Silber, mit einem roten Hinterreifen, vermutlich gestohlen. Der mutmaßliche Finder wollte sich zur Herkunft des Rades nicht äußern.

Wer Hinweise zu dem Eigentümer des Rades machen kann, wird gebeten sich unter 06343/93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

Neue Tartanbahn beschädigt

Edenkoben (ots) – Vermutlich über das vergangene Wochenende 26.03.-29.03.2021 wurde die neu aufgelegte Tartanbahn auf dem Sportplatz der Sportplatzanlage in Edenkoben mit einem spitzen Gegenstand auf einer Fläche von 5×5 cm beschädigt. Hinweise zu den möglichen Verursachern erbittet die Polizei Edenkoben unter Tel 06323 9550.

Diebe stehlen Traube aus Stahl

Schweigen-Rechtenbach (ots) – Am Südkreisel der Gemeinde Schweigen-Rechtenbach wurde in der Zeit von 13.03. bis zum 28.03.21, an einem aus Metall gearbeiteten Rebstock, eine Stahltraube abgerissen und entwendet. Der Rebstock wurde erst im Juli 2020 von einem südpfälzischen Künstler aufgestellt. Die Höhe des Schadens kann bisher nicht beziffert werden.

Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten sich unter 06343/93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.