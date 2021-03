Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 30.03.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Müll im Wald illegal entsorgt

Bad Dürkheim (ots) – Am 28.03.2021 gegen 15:00 Uhr konnte ein Wanderer im Wald zwischen dem Parkplatz „Drei Eichen“ und dem Naturfreundehause „Groß-Eppental“ illegal abgeladenen Müll feststellen. Durch bislang unbekannte Personen wurden mehrere Papierkartonagen und Grünschnitt am Wegesrand entsorgt. Umweltgefährdende Stoffe konnten nicht festgestellt werden. Es liegen keinerlei Täterhinweise vor. Das Ordnungsamt der Stadtverwaltung und das Forstamt wurden über die illegale Müllentsorgung informiert. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Deidesheim: Junge Detektive führen Polizei zu Flüchtigem

Deidesheim (ots) – Am Freitag, 26.03.2021 sollte um ca. 18:00 Uhr am Bahnhof in Deidesheim eine männliche Person einer Kontrolle unterzogen werden. Während der Streifenwagen wendete, flüchtete die Person, indem sie die Gleise zu Fuß überquerte. Im Rahmen der Fahndung konnte die Person zunächst nicht mehr angetroffen werden. Wenig später wurde die Streifenwagenbesatzung durch Kinder im Alter von ca. 8 bis 10 Jahren angesprochen. Sie konnten den Weg zu der geflüchteten Person zeigen. Über eine Strecke von ca. einem Kilometer durch Deidesheim hatten etwa 10 Kinder eine Informationskette gebildet und so die Streife von Beobachtungsposten zu Beobachtungsposten bis zu dem Mann geführt. Dieser konnte dank der Unterstützung der jungen Detektive kontrolliert werden. Es wurden Betäubungsmittel bei ihm aufgefunden. Neben einem Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz erwartet ihn auch ein empfindliches Bußgeld wegen überqueren der Gleise. Vielleicht hätte der 21-jährige die Kinder nicht fragen sollen, ob die Bullen schon weg seien – „Räuber und Gendarm“ auf die andere Art ….

Deidesheim: Osterhase entwendet

Deidesheim (ots) – Von Samstag auf Sonntag wurde in Deidesheim in der Nähe des Bahnhofes aus einem Vorgarten die Osterdekoration entwendet – eine Hasenfamilie aus Stroh und Ostereier. Aus dem gleichen Vorgarten wurde bereits im Dezember 2020 die Weihnachtsdekoration entwendet. Auch in der Nachbarschaft kam es in den vergangenen Jahren schon zum Diebstahl besagter Dekorationsartikel. Die Geschädigten können sich keinen Reim auf die Diebstähle machen. Hinweise bitte an die Polizei Haßloch (Tel. 06324 9330, E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de).

Weisenheim am Sand: Außenspiegel beschädigt und geflüchtet

Weisenheim am Sand (ots) – Im Zeitraum von 27.03.2021 18:00 Uhr bis 28.03.2021, 10:00 Uhr wurde ein in der Bahnhofstraße in Weisenheim am Sand abgestellter VW beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Bahnhofstraße aus der Speyerer Straße kommend in Richtung Ackerbrunnengasse und beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren aufgrund ungenügenden Abstandes den Außenspiegel des VW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Es liegen keinerlei Täterhinweise vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Freinsheim: Durch Sprung zur Seite Zusammenstoß verhindert

Freinsheim (ots) – Am 29.03.2021 gegen 16:00 Uhr wurde eine 56-Jährige bei einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße in Freinsheim leicht verletzt. Eine ältere Dame wollte in Höhe der Kreissparkasse mit ihrem Toyota rückwärts am rechten Straßenrand einparken. Die 56-Jährige wollte sie hierbei einzuweisen. Beim Einparkversuch rutschte die Dame vermutlich von der Bremse auf das Gaspedal und rammte einen hinter ihr parkenden Hyundai. Die 56-Jähirge konnte durch einen Sprung auf den Bürgersteig verhindern vom Fahrzeug erfasst zu werden. Dabei verletzte sich leicht am Ellenbogen. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. An den beiden Fahrzeugen entstand durch den Aufprall ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

Weisenheim am Sand: Bahnunterführung beschmiert

Weisenheim am Sand (ots) – Im Zeitraum vom 29.03.2021, 08:00 Uhr bis 17:00Uhr wurden in Weisenheim am Sand die Wände der Bahnhofsunterführung mit Farbe besprüht. Bislang unbekannte Täter sprühten vermutlich mit Farbsprühdosen mehrere größere Schriftzüge an die Wände. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Falls sie weitere Farbschmierereien feststellen sollten oder Hinweise auf den/die Täter vorliegen, dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Carlsberg: Wohnungseinbruch – Täter braucht nur wenige Minuten

Carlsberg, Am Hügel – 29.03.2021, 08:10 Uhr (ots) – Bei einem Diebstahl aus einer Eigentumswohnung in Carlsberg nutze der Täter die kurze Abwesenheit der Bewohner aus. Aus einem Umschlag im Schlafzimmer wurde ein 4-stelliger Euro-Betrag gestohlen. Offensichtlich wurde gezielt nach dem Geld gesucht, weil sonst keine Schubladen etc. durchwühlt wurden. Einbruchsspuren oder Beschädigungen wurden indes nicht festgestellt.

Grünstadt: Einbruch in Schnellimbiss-Lager

Grünstadt, Kirchheimer Straße – Nacht zum 29.03.2021 (ots) – Unbekannte Täter hebelten die Tür zu einem Lagerschuppen an einem Schnellimbiss auf. Die Täter hatten es auf Mayonnaise, Konserven und Getränkekisten mit Coca Cola, verschiedenen Limonaden, Bier und Energy-Drinks abgesehen. Der Schaden beträgt ca. 350 Euro.

Meckenheim: Täterfestnahme nach Aufbruch von Altkleidercontainer

Meckenheim (ots) – Am späten Montagabend nach 23.00 Uhr fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Haßloch auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Meckenheim auf, dass neben einem dort aufgestellten Altkleidercontainer eine Vielzahl von Kleidungsstücken auf dem Boden verteilt war. Eine nähere Überprüfung bestätigte die Annahme, dass der Container aufgebrochen worden war. Da die Tat offensichtlich noch nicht lange zurücklag, wurden sogleich Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, in deren Verlauf u. a. ein Pkw am südlichen Ortsrand von Meckenheim festgestellt und kontrolliert wurde. Im Fahrzeug befanden sich 5 Personen, ausnahmslos Erntehelfer, die derzeit in der Vorderpfalz tätig sind. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges konnten 12 Müllsäcke mit Kleidung und Schuhen sowie Aufbruchswerkzeug festgestellt werden. Überprüfungen zu den Personalien, soweit keine Ausweisdokumente mitgeführt wurden, wurden bis in die Morgenstunden beim derzeitigen Arbeitgeber durchgeführt. Die angetroffenen Personen müssen sich einem Strafverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls stellen. Nach Überprüfung der Personalien wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt. In die Ermittlungen waren neben dem schon erwähnten auch ein zweiter Funkstreifenwagen der Polizeiinspektion Haßloch sowie eine der Polizeiinspektion Neustadt eingebunden. Auch die Dienste der Polizeiinspektion Speyer mussten vorübergehend in Anspruch genommen werden.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):