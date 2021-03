Versuchter Einbruch – Tatverdächtige in Haft

Lambsheim (ots) – Am Freitagmorgen 26.03.2021 gegen 09:00 Uhr, wurden der Polizei zwei verdächtige Frauen im Dr.-Groß-Ring in Lambsheim gemeldet. Diese hatten sich auf einem fremden Grundstück aufgehalten und dort einen Zaun überstiegen. Beamte der Polizei Frankenthal konnten sie vor dem Grundstück kontrollieren. Es handelte sich um eine 19-jährige Frau aus Frankenthal und eine 25-Jährige ohne festen Wohnsitz.

An dem Haus, an welchem die Tatverdächtigen zuvor gesehen wurden, waren Aufbruchspuren vorhanden. Beide Frauen wurden vorläufig festgenommen. Gegen die 25-Jährige bestand bereits ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Bochum wegen eines versuchten Tageswohnungseinbruches.

Dieser wurde durch das Amtsgericht Frankenthal eröffnet und in Vollzug gesetzt.

Die Frau wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Die 19-Jährige wurde mangels Haftgrundes auf freien Fuß entlassen.

Radfahrer mit 3,4 Promille

Böhl-Iggelheim (ots) – Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt sind am Montagabend 29.03.2021 gegen 18:30 Uhr an den Niederwiesenweiher gerufen worden. Eine Zeugin meldete einen offensichtlich stark betrunkenen Mann, der versuche auf sein Fahrrad aufzusteigen. Als die Beamten vor Ort eintrafen, kam ihnen der Mann gerade auf dem Fahrrad entgegen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von stattlichen 3,40 Promille.

Der 58-jährige Mann musste die Polizisten zur Dienststelle begleiten, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Da sich der Mann aufgrund des hohen Alkoholisierungsgrads in einem Zustand befand, in dem er eine Gefahr für sich selbst war, ist er im Anschluss für die Nacht in Gewahrsam genommen worden.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Unfall mit verletztem Radfahrer

Schifferstadt (ots) – Am Montagnachmittag 29.03.2021 gegen 15:50 Uhr ereignete sich an der Einmündung Speyerer Straße / Amselweg ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Der 57-jährige fuhr auf dem Radweg in Richtung Speyer, als ein Pkw aus dem Amselweg herauskam und ihn am Vorderrad berührte.

Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht an beiden Armen, am Bauch und am Schienbein. Zur genaueren Untersuchung ist er in ein Krankenhaus gebracht worden.