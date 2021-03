Darmstadt

17-Jährigen aggressiv angebettelt und mit Messer bedroht

Darmstadt (ots) – Nach einer versuchten räuberischen Erpressung, die sich am Montag 29.3.2021 auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Eschollbrücker Straße ereignete, hat die Polizei einen 20-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Kurz vor 12 Uhr hatte der Wohnsitzlose einen 17-Jährigen auf dem Parkplatz angesprochen und auffallend aggressiv um Geld angebettelt. Doch als der Jugendliche verneinte, ließ der Mann nicht locker, lief dem 17-Jährigen hinterher und versuchte dann unter Vorhalt eines Taschenmessers seiner Geldforderung Nachdruck zu verleihen.

Der Angebettelte rannte hierauf davon und verständigte die Polizei. Diese nahm den Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung umgehend fest und brachte ihn in den Gewahrsam. Der Festgenommene musste die Nacht in der Zelle verbringen und wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen. Zudem wird aktuell geprüft, ob der 20-Jährige noch heute einem Haftrichter vorgeführt wird.

Mit Drogen erwischt – Wohnungsdurchsuchung und Ermittlungsverfahren

Darmstadt (ots) – Nach seiner Kontrolle am späten Montagabend (29.3.) wird sich ein 39 Jahre alter Mann aus Darmstadt zukünftig unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel strafrechtlich verantworten müssen.

Gegen 23 Uhr hatten Polizeibeamte aus Darmstadt den Mann in der Siemensstraße gestoppt und überprüft. Dabei stießen die Ordnungshüter auf einzeln portionierte rund 7,6 Gramm Marihuana. Die Beamten stellten die Drogen sicher und durchsuchten im Anschluss die Wohnung des Tatverdächtigen, nachdem dieser sich damit freiwillig einverstanden erklärte.

In seiner Wohnung stellten die Ordnungshüter weitere Drogen, darunter 12 Ecstasy Tabletten und rund 11,5 Gramm Amphetamin sicher. Zudem nahmen die Polizisten einen Schlagring, ein Butterflymesser und sogenannte “Polenböller” in amtliche Verwahrung. Neben dem Verdacht des illegalen Besitzes sowie dem Erwerb von Drogen erwarten den Darmstädter zusätzlich Verfahren wegen des Verdachts Verstoß Waffengesetz und Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen.

Darmstadt-Dieburg

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Darmstadt (ots) – Am Montag, den 29.03.2021 gegen 16:40 Uhr versuchte ein dunkler Mazda MX 5 im Einfahrtsbereich der Viktoriastraße 41 zu wenden, beschädigte hierbei jedoch einen in der Einfahrt geparkten grauen Range Rover. Der Fahrer des Mazda MX 5 entfernte sich hierauf unerlaubt von der Unfallstelle. Eine Augenzeugin konnte den geschädigten Range Rover Besitzer von dem Vorfall informieren, allerdings wurden keine Personalien der Zeugin festgehalten.

Die Polizei sucht die Unfallzeugin bzw. weitere Personen, welche weitere Hinweise auf den Unfallverursacher geben können.

Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier Darmstadt, Tel.: 06151-969 3610,

Zeugenruf nach Verkehrsunfallflucht

Darmstadt (ots) – Eine ca. 50-jährige Fahrerin eines schwarzen Pkw befuhr am Donnerstag 25.03.2021 zwischen 17:00 und 17:15 Uhr die Straße “Am Breitwiesenberg” in Darmstadt in Richtung Dieburger Straße. Auf Höhe einer, durch parkende Pkw entstandenen Engstelle, kam der Pkw-Fahrerin ein 24-jähriger Radfahrer entgegen, der auf den Bordstein ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern.

Der Radfahrer stürzte und erlitt eine schwere Verletzung im Schulterbereich. Laut eigener Aussage gab es einen Zeugen, der dem Radfahrer beim Aufstehen half. Die Pkw-Fahrerin entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich nach dem Befinden des Radfahrers zu erkundigen oder den Unfall der Polizei zu melden.

Die Polizei sucht Unfallzeugen, die einen Hinweis auf das Fahrzeug geben können, insbesondere die Person, welche dem Radfahrer zu Hilfe kam.

Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Telefon: 06151 / 969-3610.

Unfall mit schwer verletzer Radfahrerin – Polizei sucht Unfallzeugen

Darmstadt Innenstadt (ots) – Am Montag 29.03.2021 gegen 00:16 Uhr kam es an der Kreuzung Spessartring/Dieburger Straße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Radfahrerin. Nach ersten Ermittlungen übersah der 26-jährige Autofahrer, der nach links in die Dieburger Straße einbiegen wollte, die entgegenkommende 20-jährige Radfahrerin ohne Beleuchtung. Diese wurde durch die Kollision zuerst mit ihrem Fahrrad auf das Auto geschleudert und fiel danach zu Boden.

Die Radfahrerin wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Auto und das Fahrrad wurden beschädigt.

Der Sachschaden wird auf ca. 1.800 EUR geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Groß-Gerau

Transporterfahrer mit 2,45 Promille – Polizei sucht mögliche Unfallstelle

Rüsselsheim/Raunheim (ots) – Einen 31-jährigen Transporterfahrer stoppten Beamte der Polizeistation Rüsselsheim am Montagabend 29.03.2021 gegen 21.30 Uhr in der Bonner Straße. Der Mann fiel den Ordnungshütern zuvor auf, weil er vorne keine Kennzeichen angebracht hatte. Rasch bemerkten die Polizisten, dass der 31-Jährige deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend 2,45 Promille an. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde von der Polizei sichergestellt. Den Transporterfahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Auf frische Beschädigungen am Außenspiegel seines Fahrzeugs angesprochen, räumte der Mann einen Unfall ein. Möglicherweise könnte sich das Unfallgeschehen kurz vorher in Raunheim, im Bereich der Bahnhofstraße oder auch in Haßloch-Nord ereignet haben.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann oder eventuell gar selber als Geschädigter in Betracht kommt, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Wiederholt Vandalismusfall an Schule

Rüsselsheim (ots) – Wie der Polizei im Laufe des heutigen Tages bekannt wurde, betraten Unbekannte in der Nacht zum Dienstag (30.03.) erneut unbefugt das Gelände der Immanuel-Kant-Schule im Evreuxring, entfernten fachmännisch mehrere Bewegungsmelder von den Wänden und vermüllten den Schulteich wiederholt mit Kartonage. Der Schaden beläuft sich diesmal auf über 1.000 Euro.

Auch in diesem Fall bitten die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Rüsselsheim um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06142/6960.

Polizei kontrolliert Schulgelände – 19-Jähriger kommt Platzverweis nicht nach und beleidigt Beamte

Ginsheim-Gustavburg (ots) – Weil sich mehrere junge Männer auf dem Gelände der Gustav-Brunner-Schule in der Rudolf-Diesel-Straße aufhielten, wurde am Montagabend 29.03.2021 die Polizei verständigt. Zwei Polizeistreifen konnten dort anschließend mehrere Personen antreffen und kontrollieren. Ein 19 Jahre alter Mann tat sich im Rahmen der Überprüfung ganz besonders hervor. Er schlug unter anderem gegen die Hand eines Beamten und spuckte vor den Ordnunghütern auf den Boden. Alle Kontrollierten erhielten anschließend Platzverweise.

Im Weggehen betitelte der 19-Jährige einen Polizisten als “Hurensohn” und brach dann einen Streit vom Zaun, indem er von den eingesetzten Polizisten neben den ihm bereits mitgeteilten Namen auch noch eine Dienstnummer wollte. Er wurde im Anschluss immer lauter und leistete den polizeilichen Anordnungen nicht Folge. Schlussendlich wurde er daraufhin vorläufig festgenommen und bis in die Nacht in einer Gewahrsamszelle untergebracht, um den Platzverweis durchzusetzen. Den Mann erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Erneut Vandalismus an Schule

Rüsselsheim (ots) – Nach mehreren Fällen von Vandalismus auf dem Gelände der Immanuel-Kant-Schule im Evreuxring, ereignete sich am vergangenen Wochenende ein erneuter, gleichgelagerter Fall. Die ungebetenen Besucher vermüllten den abgesperrten Schulteich wieder mit Kartons und das Ufer mit sonstigem Unrat. Weiterhin warfen sie mindestens zwei Fenster mit unbekannten Gegenständen ein, rissen einen Bewegungsmelder aus der Wand und entwendeten ihn.

Zusätzlich verstreuten die Unbekannten Reis auf und vor Treppen und warfen ein Glas mit Jalapenos vor eine Kellertreppe.

Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe der Polizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

Lastwagen prallt auf Absperrwand und durchbricht Leitplanke – Kilometerlanger Stau-Vollsperrung bis in die Mittagsstunden

Gernsheim (ots) – Ein Lastwagenfahrer prallte am frühen Dienstagmorgen (30.03.), gegen 3.35 Uhr, auf der A 67, in Höhe der Anschlussstelle Gernsheim, aus bislang ungeklärter Ursache auf eine dort aufgestellte Absperrwand einer Wanderbaustelle und durchbrach anschließend die Leitplanke. Verletzt wurde niemand.

Die A 67 ist in Richtung Mannheim, zwischen Gernsheim und Lorsch wegen der aufwendigen Bergungsarbeiten derzeit vollgesperrt.

Der Verkehr staut sich momentan ab Pfungstadt auf rund 7 Kilometern. Möglicherweise kann die die Sperrung noch bis zum Mittag andauern. Der Verkehr wird ab dem Darmstädter Kreuz auf die parallel verlaufende A 5 geleitet.

Kreis Bergstraße

Polizei sucht Fahrradbesitzer – Wer kann Hinweise geben?

Heppenheim (ots) – Am Dienstag 09.03.2021 wurden auf dem Gelände des Segelflugplatzes in Heppenheim, in einem Gebüsch, sechs Fahrräder aufgefunden. Fünf davon konnten den Eigentümern aus Heppenheim und Laudenbach, die bei der Polizei Anzeigen wegen Diebstahls erstatteten, bereits wieder ausgehändigt werden.

Ein Mountainbike ist aber immer noch bei den Ordnungshütern. Die Beamten suchen nun mit dem Foto des Rades nach dem rechtmäßigen Eigentümer, der den Diebstahl seines Drahtesels möglicherweise noch gar nicht bemerkt hat.

Bei dem hochwertigen Mountainbike handelt es sich um ein Rad der Marke Born to Run “Outdoor”, Farbe weiß/rot/Schwarz, mit 21-Gang-Kettenschaltung, Scheibenbremsen und Bereifung “Swallow”. Die Rahmennummer lautet: EN 14766.

Wer sein Fahrrad auf dem Foto erkennt oder sachdienliche Hinweise zum Besitzer geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Vandalismus auf Baustelle – Zeugen gesucht

Heppenheim (ots) – Ein Baustellengelände in der Karl-Busch-Straße und ein dort abgestellter Kleinbagger, gerieten über das vergangene Wochenende (26.-29.03.) in das Visier von Vandalen. Die Unbekannten verschafften sich zunächst gewaltsam durch ein Tor Zugang auf die Baustelle und beschädigten anschließend die Scheibe des Kleinbaggers. Beim Verlassen des Tatorts rissen die ungebetenen Besucher zudem ein Tor aus der Verankerung. Insgesamt entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 4.000 Euro.

Die Ordnungshüter ermitteln nun wegen Sachbeschädigung. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Odenwaldkreis

Geschwindigkeitskontrolle – Motorradfahrer mit 72 “Sachen” zuviel auf der Kreisstraße unterwegs

Brombachtal (ots) – Die Geschwindigkeit auf der Kreisstraße 211 bei Böllstein, überwachten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Montagnachmittag 29.03.2021 zwischen 14.30 und 16.45 Uhr. In gut zwei Stunden wurden insgesamt 290 Fahrzeuge, darunter 126 Motorradfahrer, gemessen, die bei angenehmen Temperaturen und Sonnenschein auf den Strecken im Odenwald unterwegs waren.

114 Fahrzeugführer waren zu schnell unterwegs, davon 42 Biker. Erheblich zu flott, mit über 40 km/h zuviel auf dem Tacho waren hierbei sechs Motorradfahrer. Ihnen drohen nun neben Bußgeldern und Punkten in Flensburg zudem Fahrverbote. Trauriger Spitzenreiter war ein Motorradfahrer, der bei erlaubten 70 km/h, die Messung mit 142 Stundenkilometern passierte.

Ihn erwarten nun 440 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein zweimonatiges Fahrverbot. Die Verkehrskontrollen werden von der Polizei auch unter der Woche fortgeführt.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen