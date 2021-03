Hund angefahren und weitergefahren

Lohra (ots) – Autofahrer bemerkten am Freitag (26.03.) auf der L 3048 zwischen Lohra-Damm und Oberwalgern einen angefahrenen Hund auf der Straße. Durch eine Telefonnummer am Halsband konnte die Halterin schnell verständigt werden, die wiederum den schwer verletzten Mischling sofort in eine Tierklinik brachte. Nach aktuellem Stand wird er die Verletzungen überleben.

In diesem Zusammenhang hat die Polizei einen Motorradfahrer ermittelt, der nach ersten Erkenntnissen beim verletzten Hund stand, dann aber weiterfuhr. Ob er als Unfallbeteiligter in Frage kommt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Derzeit geht die Marburger Polizei davon aus, dass sich der Zusammenstoß mit dem Hund gegen 10.30 Uhr ereignete. Die Ermittler suchen dringend Unfallzeugen und bitten diese, sich unter tel.: 06421/406-0 zu melden.

Zaun beschädigt

Marburg (ots) – Mehrere Zaunelemente einer Schule im Bachweg trat ein Unbekannter zwischen Montag und Dienstag (22./23.03.) ein und verursachte damit einen Schaden von etwa 600 Euro.

Die Marburger Polizei, tel. 06421/ 406-0, bittet um Zeugenhinweise: Wer hat im genannten Zeitraum im Bachweg, zwischen der Leopold-Lucas-Straße und der Gisselberger Straße, die Sachbeschädigung beobachten können und kann Hinweise zum Täter geben?

Stadtallendorf (ots) – Mehrere unverschlossene Container einer Autoverwertung in der Scharnhorststraße betrat ein Mann am Sonntagabend (28.03.). Wahrscheinlich kletterte er gegen 20.40 Uhr zunächst über den Zaun, um auf das Gelände zu kommen. Nachdem er sich den Inhalt der Container angesehen hatte, verließ er wenige Minuten später das Geländer wieder. Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruch und dem Verdacht des versuchten Diebstahls. Der Verdächtige war mit einer schwarzen Hose, einer schwarzen Jacke und schwarzen Schuhen mit weißer Sohle bekleidet und hatte eine Umhängetasche dabei. Hinweise nehmen die Polizisten in Stadtallendorf unter tel. 06428/ 9305-0 entgegen.

Spiegel-Unfall

Wetter: Ein zerstörter linker Außenspiegel ist die Folge eines Unfalls auf der L3091 zwischen Amönau und Treisbach. Ein 60-jähriger BMW-Fahrer fuhr nach Treisbach, als am Samstag (27.03.) gegen 20 Uhr plötzlich der eigene linke Außenspiegel mit dem eines entgegenkommenden PKW kollidierte. Der andere Fahrer setzte seine Fahrt jedoch unbeirrt fort, so dass der BMW-Fahrer auf dem 300 Euro hohen Schaden sitzen bleibt.

Die Polizei in Marburg, tel. 06421/ 406-0, bittet um Hinweise zum Unfallflüchtigen.

Vorhängeschloss geknackt

Marburg: Aus zwei Kellerabteilen im Damaschkeweg stahlen Diebe verschiedenes Werkzeug im Wert von etwa 100 Euro. Zwischen 17 Uhr am Sonntag (28.03.) und 13 Uhr am Montag betraten die Täter das Mehrfamilienhaus und gelangten in die unverschlossene Kelleretage. Die Schlösser an den einzelnen Kellerabteilen knackten sie und gelangten so an das fremde Eigentum. Um Hinweise hierzu bittet die Polizei in Marburg, tel. 06421/ 406-0.

Fenster eingeschmissen

Stadtallendorf: Mit einer Steinplatte schmiss ein Unbekannter eine Fensterscheibe am Herrenwaldstadion im Stadionweg ein. Zwischen Samstag (27.03.) 12 Uhr und Montag 10 Uhr, entstand ein Schaden von etwa von 100 Euro. Ob das ursprüngliche Vorhaben ein Einbruch war, ist nicht bekannt. Zumindest entwendete der Täter nichts.

Die Polizei in Stadtallendorf, tel. 06428/ 9305-0, bittet um Zeugenhinweise.

Beifahrertür angefahren

Biedenkopf-Kombach (ots) – Einen schwarzen Nissan beschädigte ein unbekannter Autofahrer auf einem Kindergartenparkplatz am Montag (29.03.) zwischen 07.15 Uhr und 08 Uhr in der Straße Im Saalen. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss.

Der entstandene Schaden beträgt etwa 2.000 Euro.

Die Polizei in Biedenkopf, tel. 06461/ 9295-0, bittet um Hinweise.

