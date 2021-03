Friedberg: Die Polizei-News

Erste Sonnenstrahlen, erste Biker, erste Unfälle! Die Motorradsaison beginnt – Polizei gibt Tipps

Gießen/Friedberg/Marburg/Dillenburg (ots) – Mit den ersten Sonnenstrahlen und dem Rückzug der Kälte waren die ersten Motorradfahrer wieder auf der Straße. Auch über die Osterfeiertage dürften in Mittelhessen mit den Landkreisen Gießen, Wetterau, Marburg-Biedenkopf und Lahn-Dill wieder vermehrt Kräder unterwegs sein. Leider kommt es, insbesondere zu Beginn der Motorradsaison, immer wieder zu Unfällen, bei denen Motorradfahrer zum Teil schwerverletzt wurden oder bei dem Unfall ums Leben kamen.

Die Biker selbst können Gefahren für sich minimieren, indem sie sich nach der kalten und motorradlosen Zeit optimal auf die ersten Fahrten vorbereiten. Aber auch die anderen Verkehrsteilnehmer müssen sich wieder an die Motorradfahrer gewöhnen.

Die jährlichen Tipps der Polizei zu Beginn der Motorradsaison gelten daher folgerichtig sowohl für den Motorrad- als auch für den Auto- oder Lasterfahrer.

Der eine muss sich und seine Maschine vorbereiten – der andere muss sich immer wieder ins Bewusstsein rufen, dass Kräder unterwegs sind und dass sie schnell sind. Der Autofahrer muss seine Fahrweise anpassen, vorausschauend fahren, mit überholenden Kradfahrern rechnen und insbesondere beim Abbiegen oder “Vorfahrt achten” den Kradfahrer und seine Geschwindigkeit einkalkulieren.

Kleinere Übungseinheiten und die unbedingt zu empfehlende Teilnahme an einem Sicherheitstraining helfen dem Motorradfahrer, sich wieder an die Maschine zu gewöhnen und sich an das Fahrkönnen der vergangenen Saison heranzutasten. Ein Frühjahrscheck des Bikes mit Überprüfung von Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremsen und Licht, aber auch ein guter Helm und vernünftige Kleidung, können lebensrettend sein.

Diese und viele andere nützliche Hinweise sind zum Saisonstart auf der Internetseite des Polizeipräsidiums Mittelhessen unter https://k.polizei.hessen.de/101036873.

Büdingen: Pinkes Kinderfahrrad gestohlen

Am Sonntagnachmittag (28.3.21) haben Diebe in der Büdinger Pfnorrstraße ein pinkfarbenes Kinderfahrrad gestohlen. Bei dem zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr handelt es sich um ein mehrere Hundert Euro teures Mountainbike des Herstellers “KuBikes”, Modell “16 L MTB”. Das Zweirad stand im Tatzeitraum vor einem Wohnhaus im Bereich der einstelligen Hausnummern.

Die Polizei in Büdingen ermittelt und bittet um Hinweise unter 06042/96480. Wer konnte die Tat beobachten? Wo ist ein derartiges Fahrrad in der beschrieben auffälligen Lackierung aufgefallen?

Büdingen: Radlader beschädigt

Nachdem Unbekannte am vergangenen Wochenende in der Büdinger Thiergartenstraße die Heckscheibe eines Radladers zerschmetterten, ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen. Zwischen Samstag (27.3.21), 16 Uhr und Sonntag (28.3.21), 17.30 Uhr hatten sich der oder die Vandalen auf ein Baustellengelände im Bereich der 70er-Hausnummern begeben und dort die Baumaschine beschädigten.

Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere Tausend Euro. Die Polizei in Büdingen bittet mögliche Zeugen des Geschehens, sich telefonisch untrer 06042/96480 zu melden.

Butzbach: Ohne MNS am Marktplatz

Am Montagabend 29.3.21 erhielten Polizei und Ordnungsamt Kenntnis darüber, dass sich am Butzbacher Marktplatz mehrere Personen ohne Mund-Nasen-Bedeckung versammelt hätten. Vor Ort wurde wenig später eine Gruppe von etwa einem Dutzend Menschen angetroffen und die als nicht genehmigte Versammlung eingeordnete Zusammenkunft durch das Ordnungsamt aufgelöst. Man behauptete, sich lediglich zufällig am Marktplatz begegnet zu sein. Die Personalien mehrerer Angetroffener wurden festgestellt; ein Großteil zerstreute sich kurz nach dem Eintreffen der Ordnungshüter in alle Winde.

Polizei und Ordnungsamt werden auch weiterhin bei verdächtigen Zusammenkünften erforderliche Maßnahmen ergreifen, um die Einhaltung der weiterhin geltenden Bestimmungen zur Eindämmung der Pandemie sicherzustellen.

Niddatal: Motorradfahrer türmt – Bevölkerung um Mithilfe erbeten!

(ots) – Folgemeldung – Nachdem es Sonntagnachmittag 28.3.21, 14 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Kreisstraße zwischen Erbstadt und Kaichen gekommen war, wenden sich die Ermittler nun mit weiteren Erkenntnissen an mögliche Zeugen:

Demnach soll der flüchtige Motorradfahrer mit einem zweiten Biker unterwegs gewesen sein. Einer saß auf einer schwarz-roten Enduro Cross-Maschine und war dunkel gekleidet. Der andere fuhr eine schwarz-orange Enduro Cross-Maschine und trug ebenfalls dunkle Kleidung.

Hinweise zu den beiden beschriebenen, nicht zugelassenen Motorrädern sowie auf deren Fahrer erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

