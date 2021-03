Dillenburg: 23-Jähriger mit gefälschten Dokumenten erwischt –

(ots) – Die Zweifel einer Dillenburger Streife an der Echtheit der ausgehändigten Dokumente, wurden einem 23-jährigen türkischen Staatsangehörigen zum Verhängnis. Die Polizisten stoppten im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Sonntagnachmittag 28.03.2021 in der Marbachstraße einen VW Polo. Der Fahrer übergab den Ordnungshütern einen bulgarischen Führerschein, eine bulgarische ID-Karte sowie die Mitgliedskarte einer deutschen Krankenkasse, allesamt ausgestellt auf einen 26-jährigen Bulgaren.

Die Polizisten hegten einen ersten Verdacht, dass es sich um gefälschte Dokumente handeln könnte. Sie nahmen den Mann vorläufig fest und brachten ihn zur Dienststelle in die Hindenburgstraße.

Dort klärte ein Fingerabdruckvergleich seine wahre Identität. Zudem ergab der Abgleich seiner Personalien einen Treffer im polizeilichen Auskunftssystem:

Der 23-jährige türkische Staatsbürger wird von einem Ausländeramt in Sachsen-Anhalt zur Zurückweisung in seine Heimat gesucht.

Ein Richter des Amtsgerichts Dillenburg ordnete seine Unterbringung im Polizeigewahrsam bis zum nächsten Morgen an. Die Staatsanwaltschaft setzte für die ausländerrechtlichen Verstöße, die Urkundenfälschung sowie das Fahren ohne die erforderliche Fahrerlaubnis eine Sicherheitsleistung von 400 Euro fest. Die zuständige Ausländerbehörde forderte den Türken auf, sich bis zum 30.03.2021 dort zu melden.

Anschließend wurde der 23-Jährige wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Räuber ermittelt – 65-Jähriger in Untersuchungshaft

(ots) – Wetzlarer Polizisten nahmen Montag 29.03.2021 einen 65-Jährigen fest. Der Aßlarer steht im dringenden Tatverdacht für den versuchten Raubüberfall am Samstagabend 27.03.2021 auf den Penny-Markt in Nauborn verantwortlich zu sein. Umfangreiche Ermittlungen der Wetzlarer Polizei führten auf die Spur des 65-Jährigen. Gestern Abend klickten die Handschellen. Bei seiner Festnahme führte der Mann eine markante Softairwaffe mit sich, die er bei dem Überfall benutzt hatte.

Er ist den Ermittlungsbehörden kein Unbekannter. Bereits mehrfach ermittelten Staatsanwaltschaft und Polizei wegen Raubdelikte gegen den in Aßlar lebenden Mann. Derzeit prüfen die Ermittler, ob er als Tatverdächtiger für weitere Überfälle in Betracht kommt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wetzlar wurde er heute Nachmittag einer Haftrichterin in Wetzlar vorgeführt. Diese ordnete Untersuchungshaft für den 65-Jährigen an.

Er sitzt derzeit in einer hessischen Justizvollzugsanstalt ein.

Herborn: Unfallflucht auf Baumarkparkplatz –

(ots) – Am Freitag (26.03.2021) beschädigte ein Unbekannter einen auf dem Baumarkt-Parkplatz in der Unteren Au geparkten Opel. Die Besitzerin stellte ihren grauen Meriva gegen 11.00 Uhr dort ab. Als sie gegen 12.00 Uhr zurückkehrte, entdeckte sie einen frischen Unfallschaden auf der Beifahrerseite. Offensichtlich touchierte der flüchtige Unfallfahrer beim Ein- oder Ausparken den Opel und machte sich anschließend aus dem Staub. Die Reparatur des Schadens wird rund 1.300 Euro kosten.

Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn: Trickdiebe erleichtern Opfer um 2.000 Euro -Duo flüchtet mit weißem Kombi –

(ots) – In einer Bankfiliale im Gewerbegebiet “Untere Au” in der Konrad-Adenauer-Straße erbeutete ein Duo gestern Nachmittag (29.03.2021) durch geschicktes Ablenken 2.000 Euro Bargeld. Das Opfer hielt sich gegen 13.55 Uhr im Vorraum der Bank auf und wollte Geld am Automaten abheben. Währenddessen betraten zwei Männer den Raum und gingen direkt auf das Opfer zu. Einer der Männer hielt dem Opfer umgehend eine Bildzeitung ins Sichtfeld und fragte es nach einer Adresse. Auch der zweite Mann blieb direkt am Geldautomaten stehen und bedrängte das Opfer.

Eine Zeugin wurde darauf aufmerksam und beide Frauen machten den Männern deutlich, dass sie sich entfernen sollten. Das tat das Duo letztlich auch, verließ den Vorraum, stieg in einen weißen Kombi mit HER-Kennzeichen und fuhr davon.

Da das Opfer davon ausging, dass der Versuch Geld abzuheben gescheitert war, startete sie einen neuen. Allerdings war ihr Tageslimit bereits überschritten und durch die Bank erhielt sie die Auskunft, dass sie soeben 2.000 Euro abgehoben hatte. Offensichtlich hatten die beide Männer die Frau am Geldautomaten abgelenkt und sich währenddessen die 2.000 Euro aus dem Schacht gegriffen.

Täterbeschreibung:

Derjenige mit der Bildzeitung war südländischer Herkunft, ca. 180 cm groß, etwa 40 Jahre alt, kräftig und hatte kurze schwarze Haare. Zu seiner Bekleidung ist nichts bekannt.

Sein Komplize stammt ebenfalls aus dem südländischen Raum, war etwas kleiner, zwischen 170 und 180 cm, von muskulöser Statur und hatte ebenfalls kurze dunkle Haare. Er trug eine graue Jogginghose. Beide machten auf das Opfer einen eher ungepflegten Eindruck.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat das Duo noch beobachtet?

Wer kann weitere Angaben zu dem in Herne zugelassenen weißen Kombi machen?

Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Breitscheid: Nach Unfall verletzt ins Krankenhaus –

(ots) – Zwei demolierte Fahrzeuge und ein verletzter Beteiligter, das ist die Bilanz einer Karambolage von gestern Abend (29.03.2021) auf der Erdbacher Straße. Gegen 18.30 Uhr bog ein 17-Jähriger mit seinem Krad von der Schulstraße auf die Erdbacher Straße ein. Hierbei übersah er einen aus Erdbach herannahenden Caddy. Die 74-jährige Lenkerin im Caddy konnte weder ausweichen noch bremsen und prallte mit dem Biker zusammen.

Der Mittenaarer stürzte zu Boden und trug leichte Verletzungen davon. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung und den Transport in die Ambulanz des Dillenburger Krankenhauses. Seine aus Breitscheid stammende Unfallgegnerin blieb unverletzt. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Blechschäden summieren sich auf rund 3.500 Euro.

Greifenstein-Ulmtalsperre: Diebe vergreifen sich an Camper –

(ots) – Am Wochenende rückten an der Ulmtalsperre Wohnheime der Dauercamper in den Fokus unbekannter Diebe. Am Montagmorgen (29.03.2021) entdeckten mehrere Besitzer Aufbrüche ihrer Behausungen. Unter anderem ließen die Täter Gartengeräte, einen Fernseher sowie diverse Bekleidung mitgehen. Eine genaue Übersicht der aufgebrochenen Wohnwagen sowie der gestohlenen Wertsachen liegt der Polizei derzeit noch nicht vor.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat in diesem Zusammenhang am Wochenende Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Campingplatzes beobachtet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen: Ohne Zulassung und Fahrerlaubnis unterwegs –

(ots) – Die Kontrolle eines BMW-Fahrers brachte am Montagnachmittag (29.03.2021) etliche Verkehrsverstöße zutage. Gegen 16.00 Uhr stoppte eine Streife der Herborner Polizei den BMW in der Straße “Am Bahnhof”. Eine vorherige Kennzeichenabfrage ergab, dass dieses überhaupt nicht ausgegeben war. Der 35-jährige Fahrer räumte umgehend ein, dass der Wagen nicht zugelassen und er die Nummernschilder gefälscht habe, um eine Zulassung vorzutäuschen. Zudem ist der Ehringshäuser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Die Polizisten stellten die Kennzeichen sicher und untersagten die Weiterfahrt. Auf den Fahrer kommen nun Strafanzeigen wegen Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis und Urkundenfälschen sowie wegen Verstöße gegen das Pflichtversicherungs- und Kraftfahrzeugsteuergesetz zu.

Wetzlar: Vandalen im Rosengärtchen –

(ots) – Auf rund 6.000 Euro summiert sich der Schaden, den Vandalen im Rosengärtchen zurückließen. Die Täter suchten das Gelände der Freilichtbühne an der Hausertorstraße auf und warfen Fensterscheiben ein.

Zeugen, die die Täter zwischen Donnerstag (25.03.2021) und Montagmorgen (29.03.2021) beobachteten oder die sonst Angaben zu den Vandalen machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Braunfels: Fiat und Roller prallen zusammen –

(ots) – Mit leichten Rückenschmerzen ging es für eine 17-jährige Rollerfahrerin nach einem Unfall gestern Abend (29.03.2021) ins Wetzlarer Krankenhaus. Die Braunfelserin fuhr mit ihrem Bike gegen 17.50 Uhr auf der Braunfelser Straße. Sie betätigte den Blinker und wollte nach links auf ein Tankstellegelände abbiegen. In diesem Moment setzte eine ihr folgende Fiatfahrerin zum Überholen an.

Der Roller prallte seitlich in den Fiat und die Bikerin stürzte zu Boden. Mit einem Rettungswagen ging es für sie zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus.

Ihre 70-jährige Unfallgegnerin aus Solms blieb unverletzt.

Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf rund 1.000 Euro.

