Gießen: Auf 16-Jährige eingetreten

(ots) – Mehrere Prellungen an den Knien und Hüfte erlitt eine 16-jährige Jugendliche bei einer körperlichen Auseinandersetzung in der Gießener Innenstadt. Ein 16-jähriger Jugendlicher aus Gießen geriet aus bislang unbekannten Gründen mit dem Mädchen am Montag 29.03.2021 gegen 19.30 Uhr in Streit. In dessen Verlauf zog er die 16-Jährige mehrere Treppenstufen herab, schubste sie zu Boden und traf auf sie ein.

Der Vorfall hat sich in der Georg-Schlosser-Straße zwischen der Galerie Neustädter Tor und einer Schule ereignet. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3555.

Erste Sonnenstrahlen, erste Biker, erste Unfälle! Die Motorradsaison beginnt – Polizei gibt Tipps

Gießen/Friedberg/Marburg/Dillenburg (ots) – Mit den ersten Sonnenstrahlen und dem Rückzug der Kälte waren die ersten Motorradfahrer wieder auf der Straße. Auch über die Osterfeiertage dürften in Mittelhessen mit den Landkreisen Gießen, Wetterau, Marburg-Biedenkopf und Lahn-Dill wieder vermehrt Kräder unterwegs sein. Leider kommt es, insbesondere zu Beginn der Motorradsaison, immer wieder zu Unfällen, bei denen Motorradfahrer zum Teil schwerverletzt wurden oder bei dem Unfall ums Leben kamen.

Die Biker selbst können Gefahren für sich minimieren, indem sie sich nach der kalten und motorradlosen Zeit optimal auf die ersten Fahrten vorbereiten. Aber auch die anderen Verkehrsteilnehmer müssen sich wieder an die Motorradfahrer gewöhnen.

Die jährlichen Tipps der Polizei zu Beginn der Motorradsaison gelten daher folgerichtig sowohl für den Motorrad- als auch für den Auto- oder Lasterfahrer.

Der eine muss sich und seine Maschine vorbereiten – der andere muss sich immer wieder ins Bewusstsein rufen, dass Kräder unterwegs sind und dass sie schnell sind. Der Autofahrer muss seine Fahrweise anpassen, vorausschauend fahren, mit überholenden Kradfahrern rechnen und insbesondere beim Abbiegen oder “Vorfahrt achten” den Kradfahrer und seine Geschwindigkeit einkalkulieren.

Kleinere Übungseinheiten und die unbedingt zu empfehlende Teilnahme an einem Sicherheitstraining helfen dem Motorradfahrer, sich wieder an die Maschine zu gewöhnen und sich an das Fahrkönnen der vergangenen Saison heranzutasten. Ein Frühjahrsscheck des Bikes mit Überprüfung von Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremsen und Licht, aber auch ein guter Helm und vernünftige Kleidung, können lebensrettend sein.

Diese und viele andere nützliche Hinweise sind zum Saisonstart auf der Internetseite des Polizeipräsidiums Mittelhessen unter https://k.polizei.hessen.de/101036873.

Mehrere Tatverdächtige nach Einbruchsserie in Haft

Hofheim/Gießen (ots)-(cav) – Vier Männer im Alter von 44, 43, 42 und 29 Jahren sind nach einem Einbruch Anfang Februar 2021 in Eppstein im Rahmen umfangreicher Ermittlungen und entscheidender Zeugenhinweise in das Visier der Polizei geraten. Drei der Beschuldigten sitzen nun in Untersuchungshaft, da sie derzeit verdächtig sind, an mindestens 18 Einbrüchen in Hessen und Baden-Württemberg beteiligt gewesen zu sein. Am Mittwochabend 03.02.2021 hatten Anwohner 2 verdächtige Personen in der Hauptstraße im Eppsteiner Ortsteil Vockenhausen beobachtet, die allem Anschein nach soeben in ein gewerblich genutztes Gebäude eingebrochen waren.

Als Reaktion auf die Beobachtung entschied sich der 34-jährige Anwohner dafür, gemeinsam mit seinem 45-jährigen Nachbarn nach dem Rechten zu sehen. Zeitgleich wurde die Polizei alarmiert. Zwar waren die zuvor beobachteten potentiellen Einbrecher zu dieser Zeit bereits verschwunden und hatten einen Gesamtschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro hinterlassen, jedoch konnten die Zeugen der Polizei entscheidende Hinweise für die weiteren Ermittlungen liefern.

Eine gute Woche nach dem Einbruch in Eppstein konnten durch gezielte Fahndungsmaßnahmen der Polizeidirektion Main-Taunus und des Polizeipräsidiums Frankfurt das Fluchtfahrzeug und der Unterschlupf der Tatverdächtigen in Frankfurt ermittelt und in der Folge 4 Männer festgenommen werden. Weitere Ermittlungen, an denen auch die Heidelberger Polizei beteiligt war, führten zu mittlerweile rund 18 Taten, die der überregional agierenden Tätergruppe zugeordnet werden konnten. Neben Taten in Frankfurt, Hanau, Offenbach, Wiesbaden, Gießen und Eppstein stehen die Männer auch im Verdacht, Einbrüche in Heidelberg begangen zu haben.

Auf Anordnung der Frankfurter Staatsanwaltschaft wurden die vier Männer, alle stammen aus der Balkanregion, einem Haftrichter vorgeführt, der für drei der Täter die Untersuchungshaft anordnete.

Pohlheim: 35-jähriger nach Bedrohung mit Softair-Waffe festgenommen

Die Polizei hat am Montagabend 29.03.2021 einen 35-jährigen Mann aus Pohlheim festgenommen. Er steht im Verdacht, zwei Mädchen auf einem Spielplatz in der Straße “Zur Aue” mit einer Softair-Waffe bedroht zu haben. Ein Zeuge alarmierte gegen 20.55 Uhr die Polizei über den Mann, der offenbar auf dem Spielplatz zwei 15-jährige Mädchen mit einer Waffe bedrohte. Bevor die Polizei eintraf, flüchtete der verdächtige Mann.

Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen nahm ihn die Polizei im Bereich der Gießener Straße fest. Bei seiner Durchsuchung fanden die Ordnungshüter ein Messer, eine Softair-Waffe und eine geringe Menge an Betäubungsmitteln. Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den deutschen Staatsangehörigen. Der Mann musste aufgrund einer möglichen psychischen Erkrankung nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Klinik eingewiesen werden.

Linden: Portemonnaie aus PKW gestohlen

Auf eine Geldbörse aus einem PKW hatte es ein Unbekannter in der Ludwigstraße in Großen-Linden abgesehen. Zwischen 19.30 Uhr am Sonntag und 13.00 Uhr am Montag schlug er zu. Wer hat im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Blumen vom Friedhof gestohlen

Unbekannte ließen Blumen von einem Grab vom Friedhof in der Friedhofsstraße mitgehen. Die Blumen befanden sich in einer braunen Schale. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch und Sonntag, 12.00 Uhr.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Hinweise auf den Verbleib der Blumen geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter

0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Pohlheim: Seat touchiert

In der Leipziger Straße touchierte am Montag ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer offenbar beim Vorbeifahren einen geparkten Seat. Der schwarze Ibiza stand dort zwischen 00.30 und 07.30 Uhr. Der Der Schaden am linken Außenspiegel wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Einbruch in Einkaufszentrum

Unbekannte brachen Dienstagfrüh in ein Einkaufzentrum in der Gottlieb-Daimler-Straße ein. Sie warfen mit einem größeren Gegenstand die Eingangstür ein. In dem Gebäude zerstörten die Unbekannten mehrere Glasvitrinen und stahlen daraus mehrere technische Geräte. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 1.500 Euro.

Wer hat dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-2555.

Rabenau: Ladendiebe erwischt

Der Mitarbeiter eines Discounters erwischte am Montag zwei Ladendiebe im Alter von 23 und 37 Jahren auf frischer Tat. Gegen 18.00 Uhr schlug das Duo in dem Geschäft in der Straße “An der Mühle” in Londorf zu und packte Zigaretten, Parfum, Handcreme und Getränke in die mitgeführten Rucksäcke. Ohne die Ware zu bezahlen, wollten die Langfinger das Geschäft verlassen.

Der Angestellte hielt die beiden Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten die Männer wieder.

Linden: Scheibe beschädigt

Unbekannte beschädigten zwischen 10.30 Uhr am Donnerstag (25. März) und 10.30 Uhr am Freitag (26. März) die Scheibe eines Vereinsheims in der Gießener Pforte. Der Sachschaden wird auf 150 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 7006-3555.

