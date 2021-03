Mann mit Langwaffe überwältigt

Frankfurt-Niederursel (ots)-(mc) – Montagnachmittag 29.03.2021 wurde ein Mann mit einer Langwaffe im Gerhart-Hauptmann-Ring gesehen. Daraufhin wurde ein polizeilicher Großeinsatz ausgelöst. Er wurde vorläufig festgenommen.

Gegen 16.00 Uhr rückten schwer bewaffnete Polizeikräfte, u.a. auch das Frankfurter Spezialeinsatzkommando, an. Wenig später konnte ein 68-jähriger Mann durch das SEK widerstandslos dingfest gemacht werden. Währenddessen wurde der Bereich großräumig abgesperrt. Offensichtlich hatte der Mann zuvor mit einem Luftdruckgewehr mit Zielfernrohr sowie einem Revolver (Anscheinswaffe) in der Öffentlichkeit hantiert.

Die Waffen wurden sichergestellt und eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das WaffG gefertigt. Eine Erklärung für sein Verhalten, blieb er den Ermittlern bislang schuldig. Die Ermittlungen werden fortgesetzt.

Einmal durch das StGB

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(mc) – Beamte des 8. Polizeireviers nahmen in der Nacht zum 30.03.2021 einen jungen Mann auf dem Walther-von-Cronberg-Platz fest. Ihm werden diverse Straftaten vorgeworfen, darunter der Besitz einer erheblichen Menge an Drogen. Kurz vor Mitternacht näherte sich die Streife dem Platz. Gerufen war sie eigentlich wegen einer Ruhestörung. Dort angekommen entdeckte sie den später Festgenommen, wie er auf einem Roller ohne Helm fuhr. Als er die Streife erblickte, stieg er ab und versuchte erfolglos sich zu Fuß den Ordnungshütern zu entziehen.

Als die Beamten ihn stellten, ergab sich ein umfangreiches Bild diverser Straftaten, deren der 19-jährige aus Frankfurt verdächtigt wird. Er verfügte weder über eine gültige Fahrerlaubnis, noch über die geeignete Fahrtüchtigkeit, denn ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille.

Des Weiteren war das Versicherungskennzeichen am Roller gestohlen und auch von einem Diebstahl des Rollers selbst wird aktuell ausgegangen. Hinzu kommt, dass die Beamten im Roller fast 700g Marihuana, über 125g Haschisch und vier Tütchen mit sog. “Hasch-Cookies” fanden. Das Rauschgift wurde beschlagnahmt, der Roller sichergestellt.

Nach einer Blutentnahme sowie einer Wohnungsdurchsuchung wurde der Frankfurter wieder auf freien Fuß gesetzt.

Dreister Handtaschendieb

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(hol) – Montagmittag 29.03.2021 stahl ein besonders dreister Dieb an der Hauptwache eine prallgefüllte Handtasche. Durch das beherzte Eingreifen eines Zeugen währte die Freude darüber jedoch nicht lange. Gegen 13:30 Uhr entwendete der Täter die Handtasche direkt vom Schoß der 77-jährigen Besitzerin und rannte davon.

Ein 60-jähriger Zeuge hatte die Situation beobachtet und reagierte gedankenschnell. Er nahm zu Fuß die Verfolgung des Diebes auf. Dieser entledigte sich daraufhin der Handtasche, ohne etwas daraus entnommen zu haben. Der Verfolger brachte die Tasche daraufhin ihrer Besitzerin zurück. Die war darüber hocherfreut, denn darin befanden sich neben etwas Bargeld alle wichtigen Dokumente und Schlüssel.

Von dem Dieb fehlt bislang jede Spur. Die Ermittlungen dauern an.

Personenbeschreibung:

Männlich, schlank, 20-30 Jahre alt, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, trug eine weinrote/auberginefarbene Windjacke und dunkle Jeans.

Graffiti-Sprayer auf frischer Tat festgenommen

Frankfurt-Ostend (ots)-(mc) – Montagnacht 29.03.2021 nahmen Polizeibeamte auf der Hanauer Landstraße einen 23-Jährigen fest, nachdem er zuvor von einer Polizeistreife dabei beobachtet werden konnte, wie er an der Mauer einer Hangbefestigung in der Eytelweinstraße ein Graffiti sprühte.

Gegen 01.15 Uhr sprayte der junge Mann auf einer Fläche von ca. 100 x 50 cm einen Schriftzug. Just in dem Moment fuhr eine Streife vorbei und erwischte ihn auf frischer Tat. Als der Sprayer die Beamten sah, nahm er die Beine in die Hand, allerdings vergebens. Eine zweite Streife nahm ihn kurz darauf auf der Hanauer Landstraße fest. Die Spraydosen wurden sichergestellt und die Personalien aufgenommen.

Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden weitere Spraydosen von den Beamten eingesammelt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt.

Brand in Restaurant

Frankfurt-Gallus (ots)-(dr) – Am Montagnachmittag 29.03.2021 kam es in einem Restaurant zu einem Brand, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Nach derzeitigen Erkenntnissen brach gegen 15:30 Uhr ein Brand in der Küche eines in der Mainzer Landstraße gelegenen Restaurants aus. Mitarbeiter stellten zunächst in den Räumlichkeiten eine starke Rauchentwicklung fest und alarmierten die Feuerwehr. Nach Eintreffen lokalisierten die Einsatzkräfte der Feuerwehr einen Brand in der Küche und konnte diesen schließlich löschen.

Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen, die vor Ort von den Rettungskräften versorgt wurden. Der bei dem Brand entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Das Brandkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

Reifen und Felgen gestohlen

Frankfurt-Rödelheim (ots)-(hol) – In der Nacht zum Montag 29.03.2021 drangen Unbekannte auf das Gelände eines Autohauses vor. Dort montierten sie bei 5 Autos die Räder ab und stahlen sie. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Zwischen Sonntag, 28. März 2021, 13:00 Uhr und Montag, 29. März 2021, 07:00 Uhr, verschafften sich die Täter auf bislang unbekannte Weise Zutritt zum Gelände eines Autohauses in der Guerickestraße. Dort stahlen sie insgesamt 20 Reifen/Felgen-Kombinationen von insgesamt fünf Fahrzeugen.

Bei der eiligen Demontage beschädigten die Diebe zudem die Bremsen einiger Autos. Anschließend entkamen sie in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen dauern an.

