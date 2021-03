Polizei Eschwege

Unfallflucht – Polizei ermittelt gegen 79-Jährigen aus Eschwege

Am Montag 29.03.2021 zwischen 14.30-14.40 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Kreditinstitutes in der Reichensächser Straße in Eschwege zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher, der beim Ausparken ein anderes Fahrzeug beschädigt hatte, fuhr davon ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen hatten den Vorfall aber offenbar beobachtet und verständigten den Besitzer des beschädigten Autos.

Anhand des abgelesenen Kennzeichens führten die polizeilichen Ermittlungen im Rahmen der Unfallaufnahme zu einem 79-jährigen Mann aus Eschwege, gegen den nun wegen Unfallflucht ermittelt wird. Die geschätzten Unfallschäden an den beiden Fahrzeugen sind mit 100 Euro (Verursacher) und 200 Euro (Geschädigter) relativ gering.

Wildunfall

Ein 36-jähriger Autofahrer aus Waldkappel hat am Montagabend gegen 21.30 Uhr einen Rehbock erfasst, als er die L 3238 von Hasselbach in Richtung Eschwege befuhr. Das Tier verendete an der Unfallstelle, am Pkw des Mannes entstand ein Schaden von 1000 Euro.

Parkrempler

Ein 84-jähriger Autofahrer aus Sontra hat am Montagvormittag gegen 11.35 Uhr beim Ausparken vom Parkplatz des Ärztehauses in Eschwege Am Bahnhof ein hinter ihm geparktes Fahrzeug übersehen und stieß mit diesem zusammen. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Schaden von 400 Euro.

Auffahrunfall – Frau leicht verletzt

Gegen 16.15 Uhr am Montagnachmittag 29.03.2021 ist ein 19-jähriger Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf an der Schlossplatzkreuzung auf den Pkw einer 55-jährigen Frau aus Eschwege aufgefahren. Beide Verkehrsteilnehmer waren von der Straße Unter dem Berge kommend in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Als die 55-Jährige verkehrsbedingt anhalten musste, erkannte dies der 19-Jährige zu spät und fuhr auf.

Bei dem Unfall entstand ein Schaden von 4000 Euro bei dem Verursacher, bei der Frau taxierten die Beamten der Polizei Eschwege den Schaden auf 1000 Euro. Eine 22-jährige Beifahrerin im Fahrzeug der 55-jährigen Frau klagte nach dem Unfall über Nackenschmerzen, was auf ein erlittenes HWS hindeutet.

Kennzeichendiebstahl – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Eschwege hat heute Morgen eine Anzeige wegen Kennzeichendiebstahls aufgenommen. In der Straße Vor dem Gatter in Wanfried sind in der Zeit zwischen Montagabend 22.30 Uhr und Dienstagmorgen 07.30 Uhr die beiden amtlichen Kennzeichen ESW-W 235 von einem schwarzen Toyota Avensis geklaut worden. Der Schaden liegt bei 50 Euro. Hinweise nimmt hier die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Schockanruf – Falscher Arzt bietet teures Medikament an – Polizei warnt vor Betrugsmasche

(ots) – Am Montagmittag 29.03.2021 hat eine 74-jährige Frau aus Herleshausen einen sog. “Schockanruf” erhalten. Der Anrufer, ein Mann der sich als “Dr. Wagner” vom Krankenhaus in Eisenach vorstellte teilte der Frau mit, dass ihr Sohn einen akuten gesundheitlichen Zusammenbruch erlitten habe und jetzt im Krankenhaus in Lebensgefahr schwebe. Zu seiner Rettung können man ein teures und noch nicht zugelassenes Medikament einsetzen, welches man eigens aus Berlin einfliegen lassen würde. Dieses Medikament würde etwa 31.000 Euro kosten.

Die Frau stand daraufhin kurzzeitig unter Schock, allerdings kamen ihr bei der Geldforderung zunehmend Zweifel, so dass die Frau angab, dass erst überprüfen zu wollen. Daraufhin legte der Anrufer auf. Die Seniorin hatte sich dann später bei ihrem Sohn tatsächlich rückversichert, dass alles in Ordnung ist und der Anruf nur ein Betrugsversuch war.

Bei derartigen Anrufen sollen Sie Folgendes beachten:

Bedienstete des Krankenhauses / bzw. Ärzte werden niemals versuchen, sie zur Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenständen zu veranlassen oder am Telefon von jetzt auf gleich die Bezahlung eines teuren Medikamentes verlangen.

Lassen Sie sich nicht zeitlich unter Druck setzen („…sonst stirbt der Patient…“oder “…der Krankheitsverlauf wird immer schlimmer…” o.ä.).

Vergewissern Sie sich im Zweifel bei Ihren Angehörigen oder in dem Fall bei dem betreffenden Krankenhaus, ob ein Anruf tatsächlich von dort kommt. Wählen Sie bei einem Rückruf nur die Ihnen bekannte Telefonnummer (keine Wahlwiederholung).

Sprechen Sie mit Familienangehörigen oder anderen Vertrauenspersonen über solche ungewöhnlichen Situationen und holen Sie sich Rat.

Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkontodaten, Kreditkartendaten, TAN-Nummern oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal) am Telefon preis.

Händigen Sie auf keinen Fall Geld oder Wertgegenstände an fremde Personen aus.

Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei

Polizei Sontra

Diebstähle von Baustelle an der A 44

(ots) – Nach dem gestrigen Einbruch in einen Baucontainer auf einer Baustelle der A 44, vermeldet die Polizeistation in Sontra nun zwei weitere Diebstähle von Baustellen der zukünftigen Trassenführung der A 44.

1000 Liter Kraftstoff von Baustelle geklaut

Auf der Autobahnbrückenbaustelle in Sontra, zwischen ehemaliger Kaserne und Erdmannshain, haben Diebe einen Kraftstoffbehälter aufgebrochen und ca. 1000 Liter an Dieselkraftstoff abgezapft. Der Stehlwert wird mit 900 Euro angegeben. Durch das Aufbrechen des Containers entstand ein Schaden von 100 Euro. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitagnachmittag 16.00 Uhr und Dienstagmorgen 07.00 Uhr.

Diebstahl von Werkzeug

Ein weiterer Diebstahl ereignete sich zwischen Freitagmittag 13.00 Uhr und Dienstagmorgen 08.00 Uhr auf der Autobahnbaustelle A 44 in der Verlängerung zur Motorcrossstrecke. Hier haben Unbekannte an einem Traktor eine Werkzeugkiste vmtl. mittels Trennschleifer aufgeflext und aus der Kiste u.a. einen Druckluftmeißel, einen Luftschlauch, eine Fettpresse, einen Ratschekasten sowie fünf Hartmetallschlägel für eine Steinfräse geklaut.

Der Stehlschaden wird auf 800 Euro, der Sachschaden wird auf 200 Euro beziffert. Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0 entgegen.

Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen Garagenwand; Fahrer verletzt

Gegen 12.00 Uhr gestern Mittag war ein 68-jähriger Autofahrer aus Eschwege in Sontra in der Brandenburger Straße aus Richtung Weldaer Straße kommend in Richtung Berliner Straße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer dann im Bereich Einmündung Berliner Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Straße ab. Dabei überfuhr der Mann den Gehweg, fuhr z.T. über eine Mauer und prallte letztlich gegen die Wand einer offenen Garage.

Der 68-jährige Fahrer klagte an der Unfallstelle u.a. über Rückenschmerzen und wurde später zur weiteren ärztlichen Versorgung ins Klinikum nach Bad Hersfeld verbracht. Das Auto des Verunfallten musste später abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstanden u.a. auch Beschädigungen an der Mauer, der Garage, sowie an einem in der Garage abgestellten Auto. Die genaue Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

Wildunfall

Montagabend hat ein 56-jähriger Autofahrer aus Heringen einen Hasen erfasst, als er gegen 21.50 Uhr auf der L 3248 von Wölfterode in Richtung Blankenbach unterwegs war. Der Hase überlebte den Aufprall nicht.

Am Pkw des Mannes entstand ein Schaden von 300 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Versuchter Trickbetrug mittels “Gewinnversprechen” – Polizei warnt vor Betrugsmasche

(ots) – Bei der Polizei in Hessisch Lichtenau ist am Montag ein versuchter Betrug mittels der Masche “Gewinnversprechen” zur Anzeige gebracht worden. Wie die Beamten berichten, erschien am Montagabend 29.03.2021 ein 64-jähriger Mann auf der Dienststelle und gab an, bereits am Samstagnachmittag 27.03.2021 von einem unbekannten Mann angerufen worden zu sein, der ihm mitgeteilt habe, dass er Mitte 2019 bei einem Online-Preisausschreiben 39.500 Euro gewonnen habe. Für Notarkosten und Gebühren seien jedoch noch 950 Euro fällig.

Weitere Details sollten dann in einem Telefonat am Montag folgen. Am Montag meldete sich dann eine Frau in gleicher Sache und gab dem 64-Jährigen auf, die 950 Euro in Form von Steam-/Gutscheinkarten zu besorgen. Am Dienstag würde man sich dann nochmal melden bzgl. der Gewinnübergabe.

Zwischenzeitlich recherchierte der 64-Jährige dann selbständig und fand so heraus, dass diese Vorgehensweise eine einschlägige Betrugsmasche ist, woraufhin er den Vorfall zur Anzeige brachte. Zu den beiden Anrufern konnte der 64-Jährige im Rahmen der Anzeigenerstattung dann noch folgende Angaben machen:

Anrufer am Samstag: männlich; sprach hochdeutsch ohne Akzent; geschätztes Alter 30 Jahre, hohe Stimme.

Anruferin am Montag: weiblich; sprach hochdeutsch ohne Akzent, meldete sich als “Nina Braun”, geschätztes Alter 40-45 Jahre.

Tipps der Polizei:

Geben Sie niemals vorher auf Anweisung Geld (z.B. für Gutscheinkarten/Steamkarten/Prepaidkarten o.ä.) aus, um danach einen Gewinn zu erhalten!

Rufen Sie keine kostenpflichtigen Rufnummern an, um Gewinncodes zu übermitteln oder einen Gewinn anzufordern!

Überlegen Sie, ob Sie überhaupt an Gewinnspielen teilgenommen haben. Wer an Gewinnspielen nicht teilnimmt, kann auch nicht gewinnen!

Fragen Sie den Anrufer nach Name, Adresse und Telefonnummer und das Gewinnspiel um das es angeblich geht.

Gehen Sie niemals auf Geldforderungen ein, ziehen Sie im Zweifel eine Person ihres Vertrauens zu Rate.

Weitere Tipps erhalten Sie auch unter www.polizei-beratung.de.

Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen – Sachschaden ca. 20.000 Euro

Zu einem Auffahrunfall mit insgesamt ca. 20.000 Euro Schaden kam es am Montagmittag gegen 13.10 Uhr in der Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau. Eine 44-jährige Autofahrerin aus Eschwege war auf der Leipziger Straße aus Richtung Stadtmitte kommend, in Richtung Autohof unterwegs.

In Höhe des Aldi-Marktes hatte die 44-Jährige dann zu spät erkannt, dass die vor ihr in gleicher Richtung fahrenden Pkws verkehrsbedingt angehalten hatten. Die 44-Jährige fuhr dann auf den Pkw einer 47-Jährigen aus Waldkappel auf, die wiederrum auf den Pkw einer 34-Jährigen aus Hessisch Lichtenau geschoben wurde.

Am Pkw der Verursacherin entstand mit 13.000 Euro der größte Schaden. Zudem war dieses Auto nicht mehr fahrbereit. An den beiden anderen Autos entstanden Schäden in Höhe von 6.000 und 1.000 Euro.

Polizei Witzenhausen

Trunkenheitsfahrt – Atemalkoholtest ergibt 5,00 Promille

Eine Trunkenheitsfahrt ereignete sich am Samstag in Neu-Eichenberg. Die Beamten in Witzenhausen wurde gegen 16.10 Uhr darüber informiert, dass in der Bahnhofstraße ein BMW mit polnischen Kennzeichen und laufendem Motor stehe. Der Fahrer schlafe allem Anschein nach. Beamte der Polizei Witzenhausen kontrollierten den Fahrer und führten mit dem Mann einen Atemalkoholtest durch.

Die Beamten staunten nicht schlecht, als gegen 16.20 Uhr ein Ergebnis von 5,00 %o angezeigt wurde. Die Beamten behielten den Führerschein ein und veranlassten eine Blutentnahme. Der Fahrer, bei dem es sich um einen 39-jährigen Mann aus Polen handelt, wird sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.

Hausbewohner geraten in Streit und zeigen sich gegenseitig an

Montagabend 29.03.2021 sind gegen 18.15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Thüringer Straße in Witzenhausen zwei 36-jährige Hausbewohner aneinandergeraten. Der in dem Hausflur zunächst verbal geführte Streit endete schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung. Offenbar trennten sich die Streithähne dann selbständig, später verständigte jedoch einer der beiden Männer die Polizei um seinen Nachbarn wegen Körperverletzung anzuzeigen.

Nachdem die Beamten mit den beiden Streitparteien Kontakt aufgenommen hatten, stellten die beiden Beteiligten den Hergang der Auseinandersetzung unterschiedlich dar und zeigten den jeweils anderen wegen Körperverletzung an. Genaueres zum Tathergang müssen nun die weiteren Ermittlungen ergeben.

