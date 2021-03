Rauchentwicklung auf einem Dach in der Innenstadt

Die Feuerwehr Wiesbaden wurde gegen 9:20 Uhr zu einer Rauchentwicklung auf einem Parkdeck in der Innenstadt alarmiert.

Nach erster Erkundung konnte ein Brand in einer Dehnungsfuge zwischen zwei Hauswänden als Ursache der Rauchentwicklung festgestellt werden. Aufgrund der schwierigen Löschmaßnahmen wurden weitere Feuerwehrkräfte zur Einsatzstelle alarmiert. Zwecks Brandbekämpfung musste eine Wand mittels einer Schlagbohrmaschine geöffnet werden, um an das Feuer zu gelangen. Im Einsatz waren ein Strahlrohr, sowie ein Sonderstrahlrohr, mit welchem es möglich war, gezielt Wasser in die Wand abzugeben. Der Brand konnte durch diese Maßnahmen erfolgreich gelöscht werden.

Die Einsatzstelle konnte nach ca. drei Stunden an den Eigentümer übergeben werden. Im Einsatz waren die Feuerwache 1 und 3, ein Rettungswagen, sowie die Polizei.

Die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr besetzten in dieser Zeit die Feuerwache 1 und 3, um den Brandschutz der Stadt Wiesbaden sicherzustellen.

Schnapsraub im Einkaufsmarkt,

Wiesbaden-Erbenheim, Berliner Straße, 29.03.2021, gegen 17:45 Uhr

(cav)In einem Einkaufsmarkt in Wiesbaden-Erbenheim soll ein Unbekannter zwei

kleine Flaschen hochprozentigen Alkohol an sich genommen haben und anschließend

aus dem Geschäft geflüchtet sein. Auf der Flucht habe er noch den

einschreitenden Sicherheitsmann angegriffen. Gegen 17:45 Uhr wurde der männliche

Tatverdächtige von einer aufmerksamen Mitarbeiterin dabei beobachtet, wie er

zwei Flaschen Schnaps aus der Auslage im Kassenbereich des Einkaufsmarktes an

sich genommen und im Anschluss eingesteckt haben soll. Auf dem Weg aus dem

Geschäft sprach die Mitarbeiterin den Langfinger an, woraufhin dieser weiter in

Richtung Ausgang lief. Ein Sicherheitsmann versperrte ihm daraufhin den Weg,

woraufhin er diesen ohne zu zögern angegriffen haben soll. Anschließend

flüchtete der Angreifer mit seiner Beute im Wert von 2,18 Euro aus dem

Einkaufsmarkt. Der Sicherheitsmann wurde durch den Angriff leicht verletzt. Der

Täter konnte als männlich, zwischen 25 und 30 Jahren alt, mit kräftiger Gestalt

und glatten, kurzen Haaren beschrieben werden. Weiter soll er eine gelbe

Windjacke, eine dunkle Hose und eine weiße Bauchtasche getragen haben. Zeugen

und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Wiesbaden unter der

Telefonnummer (0611) 345 – 2440 zu melden.

30-Jähriger von mehreren Personen angegriffen, Wiesbaden-Schierstein, Wupperstraße, 29.03.2021, Gegen 19:30 Uhr

(cav)Am Montagabend kam es in Folge einer Streitigkeit in der Wupperstraße zu

einem Angriff auf einen 30-Jährigen, der hierbei schwer verletzt wurde. Gegen

19:30 Uhr wurde vor einem Mehrfamilienhaus in der Wupperstraße eine lautstarke

Streitigkeit gemeldet, die in einer handfesten Auseinandersetzung mündete.

Während dieser Auseinandersetzung wurde der 30-Jährige von mehreren Personen

angegriffen und dabei auch mit einem Stichwerkzeug verletzt. Aufgrund seiner

Verletzungen musste er nach der Tat ärztlich behandelt werden. Die Täter

flüchteten unerkannt vom Tatort. Zu den Hintergründen der Auseinandersetzung

können zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Angaben gemacht werden. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber werden

gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer

(0611) 345 – 0 zu melden.

Busunfall mit Leichtverletzten,

Wiesbaden, Mainzer Straße, 29.03.2021, 14:26 Uhr

(cav)Bei einem Unfall mit einem Linienbus auf der Mainzer Straße, sind gestern

Nachmittag mehrere Fahrgäste leicht verletzt worden. Der Bus der Linie 33 befuhr

am Montagmittag die Mainzer Straße stadteinwärts, auf der Busspur. Der

35-jährige Fahrer eines Klein-LKW fuhr in dieselbe Richtung auf dem Fahrstreifen

daneben. Auf Höhe des dortigen Fahrradhändlers, soll der Fahrer des Klein-LKW

auf den Parkplatz desselbigen abgebogen sein und der 49-jährige Busfahrer konnte

nicht mehr schnell genug abbremsen, um den Zusammenstoß zu verhindern. Durch den

Unfall wurden zwei der Businsassen leicht verletzt. Insgesamt entstand neben dem

Personenschaden ein geschätzter Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Snackautomat am Bahnhof aufgebrochen, Wiesbaden-Kastel, Eisenbahnstraße, Bahnhof-Kastel 29.03.2021, 03:10 Uhr

(cav)Am frühen Montagmorgen versuchten Unbekannte einen Snackautomaten auf dem

Bahnsteig des Bahnhof-Kastel aufzuhebeln. Da ihnen dies nicht schnell genug

gelang, flüchteten sie im Anschluss in Richtung Brückenkopf. Um 03:10 Uhr

morgens machten sich zwei unterschiedlich große, dunkel gekleidete Personen mit

Rücksäcken an dem Snackautomaten auf dem Bahnsteig zu schaffen. Hierbei

versuchten sie den Automaten aufzuhebeln. Als ihnen dies nicht gelang, ergriffen

sie die Flucht in Richtung Theodor-Heuss-Brücke. An dem Gerät entstand ein

Schaden von etwa 1.000 Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit

der bei der Polizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 – 2240 zu

melden.

Kellereinbrecher stehlen Angelausrüstung, Mainz-Kastel, In der Witz 26.03.2021, 12:00 Uhr bis 29.03.2021, 11:00 Uhr

Unbekannte brachen in der Zeit von Freitagmittag bis Montagvormittag einen

Kellerverschlag in Mainz-Kastel auf und entwendeten hierbei eine hochwertige

Angelausrüstung. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zugang

zu dem betroffenen Gebäude in Straße „In der Witz“. Im Keller brachen sie dann

mehrere Kellerverschläge auf und entwendeten die Angelausrüstung mit diversem

Zubehör im Wert von rund 1.000 Euro. Daraufhin flüchteten sie unerkannt vom

Tatort. Die Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 – 2240 zu

melden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Von Personengruppe angegriffen,

Geisenheim, Lindenplatz, 30.03.2021, 02.05 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Dienstag kam es auf dem Lindenplatz in Geisenheim zu einer

Auseinandersetzung. Hierbei soll ein 29-jähriger Mann gegen 02.05 Uhr von vier

Personen mit Schlägen und Tritten attackiert und leicht verletzt worden sein.

Bezüglich der Angreifer konnte der 29-Jährige lediglich angeben, dass diese

dunkel gekleidet waren. Mögliche Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber werden

gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722)

9112-0 in Verbindung zu setzen.

Einbrecher gescheitert,

Taunusstein, Hahn, Scheidertalstraße, 29.03.2021, 17.40 Uhr bis 30.03.2021,

07.00 Uhr,

(pl)Die Eingangstür eines Bürogebäudes in der Scheidertalsraße in

Taunusstein-Hahn hat in der Nacht zum Dienstag Einbrechern standgehalten. Die

Unbekannten versuchten, die Tür aufzuhebeln. Als dies jedoch nicht klappte,

brachen sie ihr Vorhaben ab und flüchteten. Der bei dem gescheiterten Einbruch

entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden

gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124)

7078-0 in Verbindung zu setzen.

Einfamilienhaus von Einbrechern angegangen, Hünstetten, Bechtheim, Alte Ortsstraße, 26.03.2021, 19.00 Uhr bis 29.03.2021, 07.00 Uhr,

(pl)In der „Alte Ortsstraße“ in Bechtheim wurde im Verlauf des Wochenendes ein

Einfamilienhaus von Einbrechern angegangen. Die Täter hatten sich an einem

Fenster des Wintergartens zu schaffen gemacht, als sie aus bislang unbekannten

Gründen abbrachen und unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Der von den

Einbrechern verursachte Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit den zuständigen Ermittlern der

Polizeidirektion Rheingau-Taunus unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in

Verbindung zu setzen.

Drei geparkte Autos zerkratzt – Erheblicher Schaden, Idstein, Wörsdorf, Scheidgraben, 27.03.2021, 22.30 Uhr bis 29.03.2021, 11.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Samstagabend und Montagvormittag in Wörsdorf

die Beifahrerseite von drei geparkten Fahrzeugen zerkratzt und hierdurch einen

Sachschaden von rund 6.000 Euro verursacht. Die drei betroffenen Fahrzeuge waren

alle in der Straße „Scheidgraben“ abgestellt. Hinweisgeber werden gebeten, sich

mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung

zu setzen.

Pedelec vom Reiterhof gestohlen,

Geisenheim, 28.03.2021, 19.00 Uhr bis 29.03.2021, 07.00 Uhr,

(pl)Diebe haben in der Nacht zum Montag von einem Reiterhof im Bereich von

Geisenheim ein blauschwarzes Pedelec gestohlen. Das Fahrrad von Conway, Modell

Xyron S1, im Wert von über 4.000 Euro war mit einem Schloss gesichert an einem

Balken befestigt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim

unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.