Ludwigshafen: Reparaturarbeiten nach Wasserrohrbruch in der Frankenthaler Straße dauern an

Ludwigshafen – Am gestrigen Montag, 29. März 2021, ereignete sich gegen 17:50 Uhr ein Wasserrohrbruch in der Frankenthaler Straße, Höhe Rohrlachstraße und Valentin-Bauer-Straße (wir berichteten). Die Technischen Werke Ludwigshafen haben die betroffene Leitung noch am Abend abgestellt und das Wasser umgeleitet. Damit war die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger sichergestellt.

Die Reparaturarbeiten und die genaue Lokalisierung des Schadens an dem unterhalb einer Straße und direkt neben den Gleisen verlegten Rohr dauern zurzeit noch an. Zur Dauer der Arbeiten und der Ursache des Wasserrohrbruchs können deshalb derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Bis zur Behebung des Schadens kann es in Einzelfällen weiterhin zu Eintrübungen im Wasser kommen, diese sind jedoch gesundheitlich unbedenklich.

TWL bittet um Verständnis und darum, entstehende Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.