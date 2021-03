Neustadt, Kaiserslautern: Bauarbeiten mit Sperrungen für Zugverkehr

Neustadt an der Weinstraße / Lambrecht / Kaiserslautern – In der Zeit vom 30. März bis 5. April 2021 finden auf der Strecke Neustadt (Wstr) – Kaiserslautern Hbf Bauarbeiten am Heiligenbergtunnel statt.

Der Streckenabschnitt Hochspeyer–Kaiserslautern Hbf ist in dieser Zeit vollständig für den Zugverkehr gesperrt. Die S-Bahnen der Linie S1 und S2 entfallen in diesem Abschnitt und werden durch Busse ersetzt. Alle zwei Stunden entfallen die S-Bahnen der Linie S1 und S2 auf dem Abschnitt Kaiserslautern Hbf–Neustadt.

Auf der Strecke Karlsruhe–Kaiserslautern entfallen die Züge der Linie RE6 zwischen Neustadt Hbf und Kaiserslautern Hbf. Dafür verkehrt zweistündlich ein RE-Pendel zwischen Neustadt und Kaiserslautern über Enkenbach.

Die meisten Züge der RE1-Linie Mannheim–Kaiserslautern–Saarbrücken–Trier–Koblenz entfallen zwischen Mannheim Hbf und Kaiserslautern.

Aufgrund der geänderten Fahrzeiten kann es zu Verlängerung der Reisezeit kommen. Bitte berücksichtigen Sie dies bei der Reiseplanung.

Alle Fahrplanabweichungen können den beiliegenden Fahrplantabellen bzw. den elektronischen Fahrplanmedien entnommen werden.