Neustadt: Illegale Müllentsorgung im Krankental

Neustadt an der Weinstraße – Zwischen Samstag, 27. März, und Montag, 29. März 2021, wurde im Bereich der Forsthalle Krankental, die sich in der Nähe des ehemaligen Forsthauses befindet, eine größere Menge Müll widerrechtlich abgelagert.

Neben einem alten Bildschirm, einem Staubsauger, Leuchtstoffröhren, Dämmwolle, Plexiglas, Styropor, Radkappen, Teppichresten, zerbrochenen Eternitplatten und einem Eternitschornstein, wurden auch Säcke mit Farben, Lacken und Ölkanistern abgestellt.

Die Umweltabteilung der Stadt Neustadt an der Weinstraße bitte um Zeugenhinweise unter Telefon 06321 / 855 1373 oder per E-Mail an umwelt@neustadt.eu.