Zum Missfallen vieler Eltern verbringen Jugendliche heute oft den ganzen Tag an ihrem Smartphone. Allerdings muss, was Erwachsene stört, dabei nicht immer Zeitverschwendung sein. Schließlich lässt sich das Smartphone heute nicht mehr nur noch zum Chatten, Spielen und zum Posten von Fotos verwenden. Vielmehr kann das Smartphone dank passender Apps eine tolle Gelegenheit für Jugendliche sein, um ihr Taschengeld aufzubessern.

Geldverdienen per App ist tatsächlich möglich

Die Zeiten, in denen sich Jugendliche einen Nebenjob in der Gastronomie oder im Einzelhandel suchen mussten, um ein zusätzliches Taschengeld zu verdienen, sind endgültig vorbei. Zur Überraschung insbesondere vieler Eltern ist es heute nämlich möglich, auch am Smartphone ein Zubrot zu erwirtschaften. Dank entsprechender Apps ist es dabei nicht einmal nötig, eine Internetberühmtheit zu werden und Videos oder Fotos öffentlich ins Netz zu stellen. Vielmehr ist ein Zuverdienst mit den passenden Apps auch dann möglich, wenn Jugendliche ihr Leben nicht öffentlich mit der Internetgemeinde teilen möchten.

Geldverdienen mit der Testerheld-App

Über die Testerheld-Plattform fällt es besonders leicht, an Online-Umfragen teilzunehmen und bequem und quasi von überall aus Geld verdienen. Wie genau die Teilnahme an einzelnen Umfragen gelingt, erklärt auch die Testerheld App Website genau und verständlich. Wer sich hier oder über die App für eine Teilnahme registriert, bekommt täglich passende Umfragen vorgeschlagen, an denen er auch ohne Vorkenntnisse und gegen eine Aufwandsentschädigung teilnehmen kann. Die Testerheld-App ist sowohl mit Android- als auch mit Apple-Smartphones nutzbar.

Geldverdienen mit Slidejoy

Die Slidejoy-App macht es möglich, mit sehr geringem Aufwand und quasi nebenbei ein paar Euro zu verdienen. Die Verdienstmöglichkeiten sind nicht allzu groß – dafür lässt sich das Taschengeld aber quasi ohne eigenes Zutun verdienen. Bei der Slidejoy-App basiert der Zuverdienst nämlich allein auf Werbeanzeigen, die als Sperrbildschirme vor jedem Entsperren des Smartphones angezeigt werden.

Dafür, dass der Smartphone-Nutzer die Werbeeinblendungen auf seinem Endgerät aktiviert, erhält er pro Anzeige sogenannte „Carats“ gutgeschrieben. Die Carats können gesammelt und später gegen Gutscheine oder auch Bargeld eingetauscht werden. Alternativ dazu ist es außerdem möglich, das Cartas-Guthaben an wohltätige Organisationen zu spenden. Zu beachten ist allerdings, dass die Slidejoy-App aktuell nur für Android-Endgeräte verfügbar ist.

Geldverdienen mit appJobber

Bei der App „appJobber“ handelt es sich um eine sogenannte Mikro-Job-App. Das bedeutet: Kleine, leichte Aufgaben werden über die App an Nutzer, die diese gegen Bezahlung erledigen möchten, vermittelt. Die in der eigenen Stadt verfügbaren Jobs sowie die dafür angebotene Bezahlung sind direkt über die App ersichtlich. So können leicht gefunden und etwa im Rahmen eines kleinen Stadtspazierganges erledigt werden.

Mögliche Aufgaben, die über appJobber an Auftragnehmer vergeben werden, können etwa aus der Überprüfung von Ladenöffnungszeiten oder im Fotografieren bestimmter Produkten bestehen und erfordern regelmäßig keine Vorkenntnisse. Die appJobber-App kann dabei sowohl mit Apple- als auch mit Android-Smartphones genutzt werden.

Geldverdienen mit Goldesel

Wie schon gesehen, lässt sich über verschiedene Apps sowohl mit dem Anschauen von Werbevideos als auch mit der Teilnahme an Umfragen Geld verdienen. Neben den bereits genannten Apps ist das auch über die App Goldesel möglich, die sowohl die Teilnahme an Umfragen als auch das Geldverdienen mit dem Anschauen von Werbevideos möglich macht.

Werden die von der Goldesel-App vorgeschlagenen Tätigkeiten ausgeführt, erhält der Nutzer dafür ein Guthaben auf seinem Konto gutgeschrieben. Dieses kann er sich später als Guthaben oder mittels Überweisung direkt auf sein Konto auszahlen lassen. Die Goldesel-App kann sowohl von Android- als auch von iOS-Nutzern heruntergeladen und verwendet werden.

Diese gesetzlichen Regelungen müssen beim Geldverdienen per App beachtet werden

Prinzipiell können Apps, mit denen sich ein kleines Taschengeld verdienen lässt, von jedem, der ein Smartphone besitzt, heruntergeladen und genutzt werden. Zu beachten ist allerdings: Möchten Jugendliche ihr Taschengeld aufbessern, müssen dabei spezielle gesetzliche Regelungen beachtet werden. Dazu bestimmt das „Gesetz zum Schutze der arbeitenden Jugend“ insbesondere:

• Kinder, die jünger als 13 Jahren sind, dürfen nicht arbeiten und sich dementsprechend auch über Apps kein Geld hinzuverdienen.

• Kinder zwischen 13 und 14 Jahren dürfen mit der Einwilligung ihrer Eltern nur leichte Tätigkeiten ausführen und höchstens 2 Stunden täglich arbeiten.

• Jugendliche ab 15 dürfen an höchstens 5 Tagen pro Woche bis zu 8 Stunden täglich arbeiten.