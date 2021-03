Kassel (ots) – Am Sonntagnachmittag 28.03.2021 gegen 13:30 Uhr, kam es auf einem Parkplatz vor einem Haus in der Straße “Unter dem Riedweg” zu einem Angriff mit einem Messer auf eine 45-jährige Frau aus Kassel. Nach ersten Ermittlungen wartete dort ein 45-jähriger Mann auf die Frau. Beide sollen sich kennen und bereits seit längerem einen privaten Streit miteinander haben.

Der 45-Jährige steht im Verdacht, die gleichaltrige Frau nun am Sonntag auf dem Parkplatz im Streit mit einem Küchenmesser an einem Bein und an einer Hand verletzt zu haben.

Die 45-jährige Frau wurde von alarmierten Rettungskräften anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wo sie sich derzeit noch befindet. Der 45-Jährige war zunächst vom Tatort geflüchtet. Bei der Behandlung des Opfers im Krankenhaus stellte sich heraus, dass die Frau offenbar auch gewürgt und letztlich schwerer verletzt worden war, als zunächst angenommen wurde.

Aus diesem Grund wurde im weiteren Verlauf der Verdacht einer versuchten Tötung angenommen. Die Beamten des für Kapitaldelikte zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo übernahmen daher am Montag 29.03.2021 die Ermittlungen in diesem Fall.

Bei der Fahndung nach dem Tatverdächtigen gelang ihnen am Montag gegen 19:15 Uhr in einem Kasseler Krankenhaus die Festnahme des 45-jährigen Mannes.

Er wurde am Dienstag 30.03.2021 auf Antrag der Kasseler Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an.

