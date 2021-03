Kaiserslautern – Ab dem 1. April setzt die Stadtbildpflege Kaiserslautern (SK) einen ehrenamtlichen Graffiti-Koordinator ein. Er soll als Bindeglied zwischen Geschädigten, Eigentümerinnen und Eigentümern potentieller Kunstflächen sowie den Urban Art-Künstlerinnen und -Künstlern fungieren.

„Ziel ist, in Kaiserslautern legalen Raum für Kunst zu schaffen und diesen den Künstlerinnen und Künstlern zu vermitteln. Wir erhoffen uns dadurch ein attraktives, individuelles und interessantes Stadtbild mit Kunstgenuss für alle und weniger illegales Graffiti“,

erklärt Bürgermeisterin Beate Kimmel. Neben der Funktion als Mittler soll der Graffiti-Koordinator auch die Kunstwerke in der Stadt, deren Standorte, Bildbeschreibungen, Informationen zu Künstlerinnen und Künstlern sowie deren Kunststil katalogisieren, um diese in einem zweiten Schritt in einem Stadtplan online zur Verfügung zu stellen.

Personell ist die Stelle für ein Jahr mit Tom Klinck besetzt, der sich beruflich zwanzig Jahre lang mit der Ermittlung von Straftaten im Bereich Graffiti beschäftigte. Seit drei Jahren im Ruhestand, möchte er gerne die Stadtbildpflege in ihrem Vorhaben unterstützen.

„Ich stehe gerne mit meinen Erfahrungen zur Verfügung und ich freue mich darauf, die Seiten zu wechseln, denn während meiner Berufszeit habe ich Graffiti als Kunst kennen und respektieren gelernt“,

so der neue Graffiti-Koordinator. Die stellvertretende SK-Werkleiterin Andrea Buchloh-Adler ergänzt:

„Beim Graffiti-Koordinator sollen alle Fäden zusammenlaufen. Der neue Mitarbeiter ist Ansprechpartner für Graffiti-Geschädigte und Anbieter für Graffiti-Entfernung, da diese mittlerweile im Dienstleistungsangebot der Stadtbildpflege verankert ist, Kontaktperson für Graffiti-Künstlerinnen und -künstler sowie für Interessenten, die Flächen für Urban Art zur Verfügung stellen wollen.“

Erreichbar ist der neue Graffiti-Koordinator montags von 9:00 bis 13:00 Uhr und donnerstags von 14:00 bis 18:00 Uhr unter der Mobilnummer 0173/7110381 oder per E-Mail unter t.klinck@stadtbildpflege-kl.de.