Weinfass und Informationstafel beschädigt (siehe Foto)

Niederhorbach (ots) – Ein von der Interessengemeinschaft Wein und Natur aufgestelltes Weinfass wurde an der Überführung der B 38 kurz vor Niederhorbach in der Nacht von Samstag auf Sonntag 27./28.03.2021 aus der Verankerung gerissen und die Böschung hinabgeworfen. Des Weiteren wurde die aufgestellte Informationstafel beschädigt.

Der Sachschaden wird auf 3.500 Euro geschätzt. Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten sich unter 06343/93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Tod eines 26-Jährigen im Göcklinger Weiher – Todesermittlungsverfahren eingestellt

Nach dem Ergebnis der Ermittlungen war der 26-Jährige, der in der Klinik für Forensische Psychiatrie des Pfalzklinikums Klingenmünster untergebracht war, am 03.03.2021 gegen 12.45 Uhr bei einer begleiteten Ausführung auf dem Klinikgelände gemeinsam mit einem weiteren Patienten entwichen. Mitarbeiter des Pfalzklinikums verständigten sofort die Polizei und nahmen unmittelbar die Verfolgung der beiden Personen auf, die zur Grillhütte in Göcklingen und von dort in Richtung des Göcklinger Weihers rannten.

In dem Waldstück im Nahbereich des Göcklinger Weihers konnte der eine der beiden Entwichenen von den hinzugekommenen Polizeibeamten festgestellt und widerstandslos festgenommen werden.

Der später Verstorbene wurde von zwei der eingesetzten Polizeibeamten im Unterholz am Weiher gesichtet. Als er die beiden sich ihm nähernden Polizeibeamten erblickte, nahm er eine drohende Haltung ein, wobei er in der einen Hand 2 Glasflaschen und in der anderen Hand einen Stein hielt und setzte zum Wurf an, als die Polizeibeamten versuchten sich ihm weiter zu nähern. Er ließ dann unvermittelt die Flaschen und den Stein fallen, sprang ins Wasser und schwamm in Richtung der Mitte des Weihers.

Nach den durchgeführten Ermittlungen haben die Polizeibeamten unverzüglich Rettungskräfte und ein Boot angefordert sowie versucht, den 26-Jährigen durch Zurufe, dass das Wasser viel zu kalt sei, zur Rückkehr zu bewegen. Der Mann reagierte hierauf jedoch nicht, schwamm weiter, bis er etwa auf halber Strecke zwischen den beiden Ufern war und trieb sodann regungslos im Wasser. Die verständigten Rettungskräfte konnten den Mann nur noch tot bergen.

Die durchgeführte Obduktion hat ergeben, dass der 26-Jährige ertrunken ist. Die Wassertemperatur des Weihers betrug zum Zeitpunkt, als der Mann verstarb, 7 Grad. Nach den vorliegenden Erkenntnissen, u.a. dem Gutachten der Rechtsmedizin, besteht bei dem plötzlichen und untrainierten Eintauchen in, wie hier, sehr kaltes Wasser ohne das Tragen von Schutzkleidung Lebensgefahr. Bereits nach kürzester Zeit kann es so zu einem lebensbedrohlichen Kälteschock kommen.

Nach den durchgeführten Ermittlungen bestehen keinerlei Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden. Das Todesermittlungsverfahren wurde daher eingestellt.

Versuchter Einbruch

Annweiler (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 19.03.2021 und dem 28.03.2021 kam es zu einem versuchten Einbruch in ein unbewohntes Haus in der Meisterselstraße in Annweiler. Unbekannte Täter schlugen ein Garagenfenster ein und beschädigten einen Rollladen am Wohnanwesen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 250 Euro, in das Haus gelangten die Täter jedoch nicht.

Zeugen die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 06341/2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Leitpfosten herausgerissen

Venningen (ots) – Am Freitag 26.03.2021 gegen 17:40 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin, dass zwei Mädchen die Leitpfosten entlang der K6 zwischen Venningen und Altdorf herausrissen. Anhand der Personenbeschreibung konnten die Mädchen durch eine Streife in Venningen angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Fünf Leitpfosten führten die jungen Damen noch mit sich.

Die 13-Jährige aus dem Bereich der VG Maikammer und die 11-Jährige aus dem Landkreis Germersheim behaupteten zunächst, dass sie mit den Leitpfosten nichts zu tun hätten, verstrickten sich jedoch nach und nach immer mehr in Widersprüche. Gegen die beiden Mädchen wurde ein Strafverfahren nach § 145 StGB eingeleitet.

Ausgebremst und aufgefahren

Dierbach (ots) – Ein 35-jähriger Fahrer eines Kleintransporters mit BO-Kennzeichen und ein 29 Jahre alter PKW-Fahrer mit einem SÜW-Kennzeichen befuhren am Samstag 27.3.21 gegen 12:30 Uhr, die Landstraßem 544 vom Barbelrother Kreisel in Fahrtrichtung Kleinsteinfeld. Auf einer Gerade setzte der hinten fahrend PKW-Fahrer zum Überholen an und fuhr an dem Transporter vorbei. Dieser kam dabei nach links und verengte somit die Fahrspur des überholenden PKW. Zu einer Berührung kam es nicht.

Nachdem der Überholvorgang abgeschlossen war, wollte der nun vorne fahrende PKW-Fahrer den Transporter-Fahrer auf die Gefährlichkeit seiner Handlung hinweisen und bremste auf der Fahrbahn ab. Hierbei fuhr der Transporter auf das Heck des PKW auf. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachen von zusammen 800-1.000 EUR.

Beide Fahrer beschuldigten sich gegenseitig, den Unfall verursacht zu haben. Es wird wegen Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung ermittelt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel.: 0634393340 zu melden.

Graffitisprayer geschnappt

Edesheim (ots) – In den frühen Sonntagmorgenstunden (28.03., gegen 04:00 Uhr) wurden an der A65 bei Edesheim durch eine Polizeistreife Graffitisprayer festgestellt. Zwar flüchteten die Täter über die Autobahn in Richtung Edesheim, jedoch konnte einer der Sprayer nach kurzer Zeit gefasst, sowie der benutzte PKW der Täter sichergestellt werden. Ein durchgeführter Alkotest ergab bei dem Heranwachsenden Sprayer einen Wert von 1,78 Promille.

Die Ermittlungen richten sich noch gegen weitere Beschuldigte Jugendliche aus dem Kreis SÜW. Gesprüht wurde mit roter und weißer Farbe und zwar nicht nur an der Autobahn A65, sondern auch in der Ortschaft Edesheim selbst.

Hinweise über diesbezügliche Wahrnehmungen bzw. festgestellte Farbschmierereien erbittet die Polizei Edenkoben unter Tel. 06323 9550.

Einbruch in Verbandsgemeinde

Edenkoben (ots) – Unbekannte sind am vergangenen Wochenende (Fr., 26.03. – So., 28.03.) in das Gebäude der Verbandsgemeinde Edenkoben eingebrochen und verursachten einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Nach erster Begehung entwendeten die Täter wohl nichts. Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen zu diesem Tatgeschehen erbittet die Polizei Edenkoben unter Tel. 06323 9550.

Einbruch in Kindergarten

Edesheim (ots) – Über das Wochenende (Fr., 26.03., 19:00h, – So., 28.03., 16:00h,) brachen Täter in den Kindergarten Edesheim ein und verursachten dabei einen hohen Sachschaden. Entwendet wurden zwei elektronische Geräte, sowie 2EUR aus der Kaffeekasse. Auch hier bittet die Polizei Edenkoben um Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen unter Tel. 06323 9550.

Straßenverkehrsgefährdung – Nötigung im Straßenverkehr

Bad Bergzabern (ots) – Die Polizei Bad Bergzabern ermittelt wegen einer Straßenverkehrsgefährdung, Nötigung im Straßenverkehr und anschließender versuchter Körperverletzung, welche sich am Freitagabend 26.03.2021 gegen 19:18 Uhr in Bad Bergzabern, in der Königstraße/Poststraße ereignet haben soll.

Der 30-jährige Anzeigenerstatter fuhr mit seinem VW Golf die Königstraße in Richtung Bahnhof, als sich von hinten ein Ford Fiesta mit überhöhter Geschwindigkeit näherte und diesen über den Bürgersteig überholte. Der Anzeigenerstatter wurde bei dem Überholvorgang zu einer Ausweichbewegung nach rechts gezwungen, wobei 3 am Fahrbahnrand stehende Jugendliche gefährdet, jedoch nicht verletzt wurden. Diese hatten zuvor noch die Straße überquert.

In der Poststraße hielt der Ford Fahrer schließlich an und lief unvermittelt zu dem Anzeigenerstatter, welcher diesem hinterhergefahren ist und versuchte auf diesen mittels eines Faustschlages einzuschlagen. Der bis dato noch unbekannte Täter traf den Anzeigenerstatter jedoch nicht und fuhr anschließend in unbekannte Richtung davon.

Zeugen, die Angaben zu dem oben genannten Vorfall machen können, werden gebeten sich unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Rauch aus Gullydeckel

Edenkoben (ots) – Am Freitag 26.03.2021 gegen 14:00 Uhr wurde hiesiger Dienststelle eine Rauchentwicklung aus einem Gullydeckel im Bereich des Friedensdenkmals gemeldet. Durch die eingesetzte Streife konnte dies vor Ort bestätigt werden.

Die hinzugerufene Feuerwehr hob den Gullydeckel aus und konnte feststellen, dass der Rauch von einer defekten Klärpumpe stammte. Die Pumpe wurde abgestellt und die zuständigen Dienste verständigt. Ein Sachschaden entstand nicht.

Beim Parken anderes Fahrzeug beschädigt

Bad Bergzabern (ots) – Wie Zeugen mitteilten, verursachte die Fahrerin eines Peugeot mit SÜW-Kennzeichen am 25.3.21, gg. 14:10 Uhr, einen Unfall in der Dainiel-Pistor-Straße. Die etwas ältere Fahrerin versuchte neben einem geparkten Fahrzeug einzuparken.

Hierbei drückte sie mit der Fahrzeugfront ihres PKW das Heck an einem geparkten PKW ein. Es entstand Schaden von ca. 300 EUR. Nach dem Unfall parkte die Verursacherin ihr Fahrzeug und ging weg, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Nach Unfall einfach weitergefahren

Dierbach (ots) – Am Freitag 26.3.21 gegen 07:30 Uhr, kam es auf der Landstraße 544 bei Dierbach zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Hierbei befuhr ein Linienbus die Strecke aus Niederotterbach kommend in Fahrtrichtung Dierbach.

Aus der Gegenrichtung kam zu diesem Zeitpunkt ein Betonmischer gefahren.

Da dieser augenscheinlich nicht ganz rechts fuhr, berührten sich die beiden Außenspiegel der Fahrzeuge und wurden beschädigt. Der Fahrer des Betonmischers fuhr einfach weiter. Schaden ca. 150-200 EUR.

PKW zerkratzt

Silz (ots) – Bereits zum zweiten Mal wurde im Verlauf der Nacht ein im Juboweg abgestellter PKW, Daimler Benz C63 mit GER-Kennzeichen, mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt. Hierbei wurde Haube und die hintere Beifahrerseite mit mehreren tiefen Kratzern angegangen. Die erste Tat war bereits am 9.03. auf den 10.03.2021 gewesen. Dies wurde aber erst jetzt bekannt.

Der Gesamtschaden an der hochwertigen Lackierung dürfte zw. 2.000-2.500 EUR liegen. Der PKW parkte dort berechtigt in Absprache mit dem Grundstückseigentümer. Zeugen werden gebeten sich bei der PI Bad Bergzabern, Telefon 0634393340 zu melden.