Landau: Die Polizei-News

Polizei setzt Taser ein

Landau (ots) – Am Samstag 27.03.2021 gegen 07:45 Uhr musste die Polizei Landau nach einem Hilferuf aus Dernbach das Distanz-Elektro-Impuls-Gerät, kurz “DEIG”, gegen einen 39-Jährigen einsetzen. In Dernbach kam es im Vorfeld zu einer Bedrohungssituation zwischen Vater und dem 39-jährigen Sohn. Beim Erscheinen vor Ort versuchte der 39-jährige die Polizeibeamten unvermittelt anzugreifen.

Der Einsatz des Elektroimpulsgeräts zeigte sofort Wirkung und der Angriff des Beschuldigten konnte dadurch verhindert werden. Er wurde in Gewahrsam genommen und in ein psychiatrisches Krankenhaus verbracht. Weder die eingesetzten Polizeibeamten noch der Angreifer wurden bei dem Einsatz verletzt.

Schwellbrand – Im Bereich von Stroh gezündelt

Landau (ots) – Am Montagvormittag kam es im Bereich des Ebenbergs, aufgrund eines Schwelbrands einer kleinen Menge Stroh zu einer Rauchentwicklung. Hinweise zu einer Selbstentzündung liegen nicht vor, weshalb davon ausgegangen wird, dass eine unbekannte Person im Bereich des Strohs zündelte.

Das Stroh befand sich in einem umzäunten Areal, ein Sachschaden entstand nicht.

Die Ermittlungen wegen versuchter Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs wurden aufgenommen.

Randalierer beschädigt Fahrzeuge

Landau (ots) – Mehrere Passanten meldeten am Samstagabend 27.03.201 gegen 22:45 Uhr eine betrunkene Person im Bereich Reiterstraße in Landau. Die Person würde laut herum schreien und gegen geparkte Fahrzeuge treten. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Landau konnten den Randalierer im Bereich Martin-Luther-Straße stellen. Er war stark alkoholisiert mit über 2,5 Promille. Er wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen.

An mindestens zwei Fahrzeugen konnten Schäden festgestellt werden, die der Betrunkene verursacht hat. Sollten weitere Fahrzeughalter entsprechende Sachschäden an ihren PKW´s im Bereich Reiterstraße/Landau vom Vorabend feststellen, bitte dies unter der 06341-287-0 oder unter der Email-Adresse pilandau@polizei.rlp.de melden. Analog wäre auch eine Strafanzeige über die Online-Wache unter www.polizei.rlp.de möglich.

Gefälschter Führerschein

Landau (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstagabend in Landau flog ein 59-jähriger Motorradfahrer mit seinem gefälschten Führerschein auf. Als der Mann seinen rosa Führerschein vorzeigte, stellten die Beamten fest, dass zwar das darin angebrachte Bild mit dem Fahrer übereinstimmte, nicht aber der dort aufgeführte Name, denn der Führerschein war auf eine Frau ausgestellt.

Bei eingehender Prüfung konnte festgestellt werden, dass das Lichtbild eingeklebt, mit zwei Nieten befestigt und schließlich das Wappen mit Kugelschreiber nachgezeichnet worden war. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist der 59-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, weshalb ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung eingeleitet wurde.

Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Landau (ots) – Zu mehreren Sachbeschädigungen kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag 28.03.2021 im Bereich des Rodenwegs in Landau. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden durch die Farbschmierereien fünf verschiedene Unternehmen geschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.000 Euro.

Einbruch in Einfamilienhaus

Landau (ots) – Unbekannte Täter sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag 26.03.2021 in der Zeit von 21:45-23:00 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Mühlhausenstraße in Landau eingedrungen. Der Einbruch dürfte nicht geräuschlos stattgefunden haben.

Die Polizei bittet Zeugen darum, verdächtige Wahrnehmungen rund um den Tatzeitraum aus dem Bereich Mühlhausenstraße unter der Nummer 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de zu melden.