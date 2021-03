Verkehrsgefährdung

Speyer-Harthausen (ots) – Am 27.03.2021 gegen 21 Uhr wurde in der Wormser Landstraße, zwecks Kontrolle der Ausgangssperre, eine Kontrollstelle eingerichtet. Hierbei konnten zwei Verstöße gegen die Verordnung der Stadt Speyer festgestellt werden. Gegen 22:30 Uhr missachtete der Fahrer eines schwarzen SUV die Anhaltezeichen der Polizei.

Es kam zu einer Verfolgungsfahrt quer durch die Stadt unter Missachtung sämtlicher Verkehrsregeln, welche auf Grund gefahrener Geschwindigkeiten von weit über 160 km/h abgebrochen werden musste. Durch einen Zufall konnte der flüchtige 42-jährige Fahrer doch noch ermittelt werden.

Hintergrund seiner Flucht, bei welcher er auch ein parkendes Fahrzeug beschädigte, dürfte die fehlende Fahrerlaubnis, sowie der Konsum und Besitz von Betäubungsmittel gewesen sein. Des Weiteren ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,06 Promille. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Speyer (ots) – Mit dem PKW und unter Drogeneinfluss unterwegs, war am Sonntag gegen 17:00 Uhr ein 25-Jähriger, der in der Georg-Kerschensteiner-Straße einer Polizeikontrolle unterzogen wurde. Da der junge Mann Cannabis konsumiert hatte, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Trunkenheitsfahrten

Speyer (ots) – Am Freitagabend 26.03.21 kam es zu zwei Trunkenheitsfahrten.

Ein 63-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Speyer wurde aufgrund eines nicht angelegten Sicherheitsgurtes in der Auestraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,91 Promille.

Das Nichtbeachten einer Lichtzeichenanlage in der Spaldinger Straße wurde einer

52-jährigen Verkehrsteilnehmerin aus Speyer zum Verhängnis. Bei ihr wurde ein Wert von 0,94 Promille gemessen. In beiden Fällen wurden die Fahrzeugschlüssel, sowie die Führerscheine einbehalten.

Gegen die betroffenen Fahrzeugführer wurde ein Buß-, bzw. Strafverfahren eingeleitet, welches eine Regelstrafe von mindestens 500 EUR und einem Monat Fahrverbot mit sich bringt.

Motorradfahrer verletzt

Speyer (ots) – Schwer verletzt wurde am Donnerstag 25.03.2021 um 16:50 Uhr ein

17-jähriger Motorradfahrer, der die Stockholmer Straße in Richtung Industriestraße befuhr. In einer Rechtskurve machte er einen Fehler bei der Betätigung der Bremse, wodurch die Räder blockierten und der Fahrer samt Motorrad auf die Gegenfahrspur rutschte.

Dem entgegenkommenden LKW-Fahrer gelang es rechtzeitig zu bremsen und konnte somit eine Kollision verhindern. Durch den Sturz erlitt der junge Mann Verletzungen, welche in einem Krankenhaus ärztlich behandelt wurden. Bis zum Eintreffen des Rettungswagens wurde der Motorradfahrer von einem zufällig vorbeifahrenden Arzt erst versorgt.

Es entstand insgesamt ca. 2.000 EUR Sachschaden.

Geschwindigkeitsmessung

Speyer (ots) – Am Freitag 26.03.21 zwischen 10:00 und 11:25 Uhr wurde eine Geschwindigkeitskontrollstelle in der Spaldinger Straße in Speyer eingerichtet. Aufgrund von Bürgerbeschwerden wurde in Richtung der Fußgängerüberwege (Nachtigallenweg etc.) gemessen.

Im Rahmen der Lasermessung konnten, bei geringem bis mittlerem Verkehrsaufkommen, fünf Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Der gemessene Höchstwert betrug 80 km/h (ohne Abzug Toleranz) bei erlaubten 50 km/h.