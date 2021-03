Versuchtes Körperverletzungsdelikt

Frankenthal (ots) – Am Abend des Freitag 26.03.2021 gegen 20:56 Uhr, kam es in der Heßheimer Straße in 67227 Frankenthal zu einem versuchten Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines 33-jährigen Mannes. Ein Zeuge konnte beobachten, wie der Geschädigte von drei unbekannten Männern ohne ersichtlichen Grund angegriffen wurde.

Der geschädigte Mann sei hierauf gestürzt, blieb soweit aber unverletzt. Auch er konnte nicht sagen, um wen es sich bei den Tätern gehandelt hat und warum diese ihn angegriffen haben.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Unerlaubter Verkauf einer Obdachlosenzeitung

Frankenthal (ots) – Durch Anwohner wurde gemeldet, dass in der Carl-Bosch-Siedlung in Frankenthal, in der Carostraße, zwei männliche Personen von Haus zu Haus gehen und betteln würden. Im Carl-Bosch-Ring konnten die zwei beschriebenen Personen, ein 29-jähriger Mann aus Heppenheim, sowie ein 24-jähriger Mann aus Edingen, angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden.

Sie hatten die Obdachlosenzeitung “Straßenlicht” bei sich und gaben an, diese verkaufen zu wollen. Wieviel sie bereits verkauft hatten, konnte nicht festgestellt werden. Im Impressum der Zeitung konnte festgestellt werden, dass diese nicht in Rheinland-Pfalz verkauft werden dürfe. Daher ist von einer Betrugsstraftat auszugehen. Mögliche Geschädigte sind derzeit nicht bekannt.

Ungefähr zur selben Zeit kam es auch in Fußgönheim in der Schillerstraße zu einem ähnlichen Vorfall. Hierbei wurde durch eine 54-jährige Anwohnerin gemeldet, dass ihr soeben auch die Zeitung “Straßenlicht” zum Verkauf angeboten worden sei. Im Nahbereich konnten ein 36-jähriger Mann sowie eine 36-jährige Frau aus Heppenheim angetroffen werden, welche mehrere dieser Zeitungen bei sich hatten. Ob es zu weiteren Vorfällen kam, konnte bisher nicht festgestellt werden.

Führungswechsel bei der Feuerwehr Frankenthal

Frankenthal (ots) – Nach gut 6,5 Jahren im Amt verlässt der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Jürgen Speiser zum 31. März 2021 die Feuerwehr der Stadt Frankenthal und wechselt für eine neue Führungsaufgabe zur Berufsfeuerwehr Ludwigshafen, von welcher er vor seiner hauptberuflichen Zeit in Frankenthal auch gekommen war. Er wird der Feuerwehr Frankenthal jedoch neben seiner neuen beruflichen Herausforderung weiterhin als ehrenamtlicher freiwilliger Feuerwehrmann erhalten bleiben.

“Mit Jürgen Speiser verlieren wir einen erfahrenen und engagierten Wehrleiter. Für die geleistete Arbeit danken wir ihm herzlich und wünschen ihm für seine neue berufliche Position alles Gute.”, so Oberbürgermeister Martin Hebich.

Interimsmäßig bis zunächst zum Jahresende 2021 wird es keine Neubesetzung der Stelle des hauptamtlichen Wehrleiters und Brand- & Katastrophenschutzinspekteurs der Stadt Frankenthal geben. Mit der Leitung der Feuerwehr ab 1. April wurden durch Oberbürgermeister Martin Hebich und Dezernent Bernd Knöppel die beiden bisherigen Stellvertreter Frank Böhmer und Andreas Kölsch beauftragt.

Beschädigter PKW durch Steinwurf

Frankenthal (ots) – Im Zeitraum vom 26.03.2021, 17:00 Uhr bis zum 27.03.2021, 06:40 Uhr parkte der Geschädigte seinen PKW, einen weißen Fiat 500, in der Straße Am Eiskeller in Fahrtrichtung Foltzring in Frankenthal am rechten Fahrbahnrand. Als seine Ehefrau morgens zum PKW kam, stellte sie eine deutliche Beschädigung an der rechten Fahrzeugseite fest. Wie es sich später herausstellte, wurden die vordere sowie die hintere Scheibe an der Beifahrerseite und der rechte Außenspiegel mittels eines roten Backsteins beschädigt.

Ladendiebstahl in einer Drogeriemarktfiliale

Frankenthal (ots) – Am Freitag 26.03.2021 gegen 11:30 Uhr beobachtete die Mitarbeiterin einer Drogeriemarktfiliale in der Innenstadt von Frankenthal einen 39-jährigen Mann dabei, wie dieser aus den Verkaufsauslagen des Geschäftes diverse Gegenstände nahm und mit diesen den Sicherheitsbereich der Kassen passierte, ohne die zuvor entnommenen Gegenstände zu bezahlen.

Zusammen mit einer weiteren Mitarbeiterin konnte die Zeugin die männlichen Personen vor der Filiale ansprechen, woraufhin es zu einer tumultartigen Situation gekommen sein soll. Den Mitarbeiterinnen gelang es schlussendlich, den Täter bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Beifahrer

Frankenthal (ots) Am 27.03.2021 um 16:55 Uhr ereignete sich an der Einmündung Lambsheimer Straße / Albertstraße ein Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten. Die 76-jährige Fahrerin eines VW Golf befuhr die Albertstraße in absteigender Richtung. Der 57-jährige Fahrer eines Renault Master befuhr die Lambsheimer Straße in absteigender Richtung. Beim Abbiegen von der Albertstraße nach rechts in die Lambsheimer Straße übersah die VW Fahrerin den Renault. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, in deren Folge der Beifahrer des 57-jährigen leicht an der Hand verletzt wurde und dessen PKW abgeschleppt werden musste. Die Schadenshöhe wird auf ca. 8000EUR geschätzt.

Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne Fahrerlaubnis ein Kraftfahrzeug geführt

Frankenthal (ots) – Am Sonntagmorgen 27.03.2021 wurde ein 36-jähriger Mann als Führer eines Kraftfahrzeuges in der Straße Nordring in 67227 Frankenthal einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der durchgeführten Kontrollmaßnahmen konnte der Fahrer keine Fahrerlaubnis vorlegen. Darüber hinaus zeigte er Auffälligkeiten, die auf den aktuellen Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten.

Bei dem Fahrzeugführer und im Fahrzeug konnten Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Der Mann wurde mit zur Dienststelle genommen, wo ihm durch eine hinzugerufene Ärztin eine Blutprobe entnommen wurde. Die aufgefundenen Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Fahrzeugführer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Unter Drogeneinfluss Roller gefahren

Frankenthal (ots) – Durch einen Zeugen wurden der Dienststelle am 23.03.3021 gegen 17.45 Uhr, zwei Jugendliche in der Beindersheimer Straße/Höhe Hausnummer 77 gemeldet, welche vermeintlich Drogen konsumieren würden. Durch die eingesetzten Beamten konnten die Beiden angetroffen und kontrolliert werden.

Bei einem 16-jährigen aus Frankenthal konnten hierbei drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden, weswegen ein Urintest vorgenommen wurde, welcher positiv auf THC reagierte. Da der 16-jährige zuvor mit einem Kleinkraftrad zu dem Treffpunkt gefahren war, wurde ihm auf der Dienststelle durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen, zudem wurde ein Verfahren wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss eingeleitet.

