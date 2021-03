Schwerere räuberische Erpressung – Tatverdächtiger untergebracht

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am Mittwochvormittag 24.03.21 gegen 11:30 Uhr, wurde ein Anwohner in der Straße In den Pfützen in Dannstadt-Schauernheim ausgeraubt. Ein 30-Jähriger soll unter Vorhalt eines Messers 250 Euro Bargeld von dem Bewohner gefordert haben. Nach dem der Täter das Geld erhielt, flüchtete er.

Bei einer intensiven Fahndung mit starken Polizeikräften konnte der 30-jährige Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Er wurde am 25.03.2021 dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes Frankenthal vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal einen Unterbringungsbefehl. Der 30-Jährige wurde in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.

Betrunkene, aggressive Fahrradfahrer

Lambsheim/Gerolsheim (ots) – Am Sonntag 28.03.2021 gegen 20:25 Uhr befährt eine 73-Jährige die K2 zwischen Lambsheim und Gerolsheim in ihrem PKW. Zwei Fahrradfahrer befahren ebenfalls die genannte Strecke. Zunächst fahren die beiden in Schlangenlinien und verhindern sogar absichtlich das Überholen durch den PKW, indem sie, noch fahrend, auch die Gegenfahrbahn blockieren. Diesem gefährlichen Manöver folgt, dass sich die beiden Männer im Alter von 23-28 Jahren, vor den PKW auf die Straße setzen und legen, um eine Weiterfahrt gänzlich zu verhindern.

Beim Eintreffen der Polizeikräfte verhalten sich die beiden äußerst unkooperativ und müssen aufgrund des aggressiven Verhaltens gefesselt werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme kann starker Atemalkoholgeruch, ausgehend von den Fahrradfahrern, wahrgenommen werden. Bei beiden wird eine Blutentnahme angeordnet. Während der weiteren Maßnahmen beleidigt der 28-Jährige die Beamten. Insgesamt erwarten die beiden Strafanzeigen aufgrund Nötigung im Straßenverkehr, Beleidigung sowie Trunkenheit im Verkehr. Daneben werden Mitteilungen an die Fahrerlaubnisbehörde gefertigt. Die Fahrerlaubnis wird aufgrund solcher Verhaltensweisen im Nachgang regelmäßig entzogen. Die beiden Männer dürfen sich gedanklich somit auf weitere, hoffentlich nüchterne, Fahrradfahrten einstellen.

Zugelaufener Hund findet nach Hause zurück

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am Sonntag 28.03.2021 gegen 13:00 Uhr wird die Polizeiinspektion Frankenthal über einen zugelaufenen Hund informiert. Da der Besitzer vor Ort durch die eingesetzte Streife nicht anzutreffen war, wurde der Hund vorübergehend “in Gewahrsam” genommen und in eine Auffangstation verbracht. Nach einem Aufruf über soziale Medien konnte der Besitzer schließlich ausgemacht werden. Ihm wurde der Aufenthaltsort seines Schützlings mitgeteilt, um eine glückliche Zusammenführung zu gewährleisten.

Unfall zwischen Motorradfahrern

Harthausen (ots) – Zu einem Auffahrunfall unter Beteiligung zweier Motorradfahrer kam es am Sonntagnachmittag um 16:30 Uhr in Harthausen.Die beiden Männer befuhren nacheinander die Straße “Im Sand” in Richtung Heiligensteiner Straße und hielten zunächst an der dortigen Einmündung.

Kurz nach dem Anfahren musste der 44-Jährige aus Schifferstadt jedoch verkehrsbedingt wieder abbremsen, wodurch ihm der 51-Jährige aus Haßloch auffuhr. Beide Männer kamen zu Sturz und verletzten sich hierdurch leicht. Es entstand Sachschaden von insgesamt schätzungsweise 1.000 EUR.

Tageswohnungseinbruch

Harthausen (ots) – Am Freitag 26.03.21 gegen 16:40 Uhr kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in Harthausen. Auf bislang ungeklärte Weise drangen der Täter in ein Einfamilienhaus in der Modenbachstraße ein. Über eine Überwachungsanlage konnten Videoaufnahmen von dem Täter aufgenommen werden. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei aufgenommen.

Versuchter Wohnungseinbruch in Mutterstadt

Mutterstadt (ots) – Am Samstag 27.03.2021 zwischen 18:00 und 22:00 Uhr wurde versucht in ein Wohnhaus in der Karl-Marx-Straße einzubrechen. Offensichtlich versuchte/n der/die Täter die Keller- und auch die Terrassentür aufzuhebeln, was zum Glück misslang, so dass sie unverrichteter Dinge wieder gehen mussten.

Sollten Sie auffällige Personen festgestellt haben oder Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden Sie gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Unfall mit Flucht in Dannstadt-Schauernheim

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am Freitag 26.03.2021 um 14:00 Uhr kam es in der Kantstraße in Dannstadt-Schauernheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 48-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw die Kantstraße und beabsichtigte nach rechts in die Schlesienstraße abzubiegen. Ein nachfolgender Rollerfahrer beachtete den abbremsenden Pkw nicht und fuhr auf diesen auf.

Der Rollerfahrer verließ die Unfallstelle ohne weitere Maßnahmen zu treffen. Es hätte sich um einen schwarzen Roller gehandelt. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.