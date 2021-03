Einschusslöcher an Eingangstür

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Zwei Einschlusslöcher an einer Eingangstür stellte die Polizei am Sonntag 28.03.2021 an einer Tür eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Naumann-Straße fest. Zeugen hörten gegen 03:13 Uhr zwei Schüsse im Bereich der Straße und beobachteten eine dunkel gekleidete Person, die wegrannte.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Aggressiver Ehemann sorgt für 3 Polizeieinsätze

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am frühen Freitagmorgen 26.03.2021 kam es zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Ehepaar. Der 49-jährige Ludwigshafener soll hierbei seine Frau mehrfach geschlagen haben. Trotz des zügigen Eintreffens der Ludwigshafener Polizeibeamten konnten diese lediglich die geschädigte 37-jährige Ehefrau antreffen. Nachdem die Strafanzeige gegen den Gatten aufgenommen und der Frau Verhaltenshinweise gegeben wurden, verließen die Beamten die Wohnung wieder.

Nur wenige Minuten später erreichten die Polizeiinspektion in Oppau erneut Mitteilungen, dass der Ehemann wieder in der gemeinsamen Wohnung aufgetaucht und nun dort randalieren würde. Allerdings erst beim dritten Eintreffen der Beamten konnte der Mann letztlich in seiner Wohnung angetroffen werden. Nachdem dieser seine Ehefrau abermals verletzte und diverse Gegenstände in der Wohnung beschädigte, wurde er zur Sicherheit der Beteiligten und Beamten vor Ort gefesselt.

Bei einer anschließenden Durchsuchung des 49-jährigen konnte bei ihm ein Schlagring aufgefunden werden. Da es sich hierbei nach dem Waffengesetz um eine verbotene Waffe handelt, wurde dieser sichergestellt. Den Ehemann erwarten nun mehrere Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Der Mann wurde anschließend durch die Polizeibeamten zum Schutz seiner Ehefrau für mehrere Tage aus seiner Wohnung verwiesen.

Beim Schrottdiebstahl erwischt

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Drei Männer, im Alter von 20-51 Jahren, wurden am Sonntag 28.03.2021 dabei erwischt, wie sie Metallschrott aus einer Werkstatt in der Mannheimer Straße stahlen. Gegen 7.45 Uhr beobachtete der Besitzer der Werkstatt über die Videoüberwachung, wie drei Männer abgestellten Schrott vom Werkstattgelände trugen und in einen Transporter verluden.

Die Polizei war schnell vor Ort und stellte die Männer fest. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit noch ermittelt. Alle drei müssen sich nun wegen Diebstahls verantworten.

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Ludwigshafen (ots) – Ein 25-Jähriger wurde am Sonntag 28.03.2021 dabei erwischt, wie er unter Drogeneinfluss ein Auto fuhr. Gegen 4 Uhr wurde der junge Mann von einer Polizeistreife im Bereich der L523 angehalten. Während der Kontrolle stellten die Polizeibeamten drogentypische Auffallerscheinungen fest. Ein Drogenschnelltest vor Ort reagierte positiv. Der 25-Jährige wurde anschließend zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Körperverletzung in Straßenbahn

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 26.03.2021 gegen 20:30 Uhr, wurde ein 52-jähriger Mann in Höhe der Haltestelle Hohenzollernstraße Opfer eines Faustschlags in den Bauch in der Straßenbahnlinie 10. Bei dem Täter soll es sich um einen Jugendlichen gehandelt haben.

Dieser wird wie folgt beschrieben:

165 cm groß, sportliche Statur, schwarze halb lange Haare. Dieser sei mit einem roten Jogginganzug bekleidet gewesen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der

Telefonnummer 0621-963 2222 entgegen.

Streit auf Supermarktparkplatz eskaliert

Ludwigshafen (ots) – Am Samstag 27.03.2021 gegen 16:45 Uhr trafen zwei 28 und 29 Jahre alten Männer aus Ludwigshafen auf einem Parkplatz in der Knollstraße aufeinander. Unvermittelt lief der alkoholisierte 29-jährige auf den 28-jährigen zu und beleidigte diesen. Doch dabei blieb es nicht. Weiterhin spielte der 29-Jährige mit einer Glasflasche bedrohlich nahe vor der Nase des jüngeren herum.

Aus Angst, geschlagen zu werden, verpasste der 28-jährige seinem Gegenüber einen Kopfstoß. Dies führte jedoch nicht zum erhofften Ablassen seines Kontrahenten, sondern erhitze die Gemüter nur noch stärker. Letztlich wurde der 29- Jährige erneut verbal ausfällig und warf die Glasflasche gezielt in Richtung des 28-Jährigen, bevor er vom Parkplatz flüchtete.

Durch die herbeieilenden Polizeibeamten konnte der Flüchtende eingeholt und gestellt werden. Beide Männer müssen sich nun wegen Körperverletzungsdelikten verantworten.

Mehrere PKW Aufbrüche in der Innenstadt

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag 26.03.2021 kam es in der Ludwigshafener Innenstadt zu mehreren Einbruchdiebstählen aus Pkw. Hierbei wurden durch unbekannte Täter die Scheiben der Fahrzeuge eingeschlagen und anschließend Gegenstände aus diesen entwendet. Sachdienliche Hinweise werden durch die Polizei Ludwigshafen (Tel.: 0621/963-2122) entgegengenommen.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Ludwigshafen (ots) – Am Freitagabend 26.03.21 kam es in Ludwigshafen Maudach zu einer möglichen Trunkenheitsfahrt. Nachdem es durch einen Transporter beinahe zu einem Unfall gekommen war, entfernte sich der verantwortliche Fahrzeugführer vom Ereignisort. Im Nachgang konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten das beteiligte Fahrzeug sowie ein 49-jähriger Mann an der entsprechenden Halteranschrift angetroffen werden.

Es ergab sich der Verdacht, dass der 49-jährige, der zudem alkoholisiert zu sein schien, der verantwortliche Fahrzeugführer gewesen sein dürfte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,17 Promille. Der Herr musste die Polizeibeamten auf die Dienststelle begleiten, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Weiter muss er sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Fahrräder beschädigt – Eigentümer gesucht

Ludwigshafen (ots) – Im Tatzeitraum vom 26.03.2021 bis 28.03.2021 wurden insgesamt sechs Fahrräder am Bahnhof in Ruchheim beschädigt. Die Polizei konnte bereits einen Eigentümer ermitteln und sucht nun die fünf anderen Eigentürmer der Fahrräder. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf 600 Euro. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.deerbeten.

Mülleimerbrand

Ludwigshafen (ots) – Am Samstag 27.03.2021 gegen 00:00 Uhr kam es erneut zu einem Mülleimerbrand, diesmal in der Schillerstraße in Oggersheim.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiwache in Oggersheim unter der Telefonnummer 0621-963 2403 in Verbindung zu setzten.

Einbruchdiebstahl aus Transporter

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Donnerstag 25.03.2021 auf Freitag 26.03.2021 schlugen bislang unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Transporters ein, welcher in der Denisstraße in Ludwigshafen geparkt stand. Aus dem Fahrzeug wurde ein Scan-Gerät entwendet, welches bei der Zustellung von Pakten genutzt wird.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0621-963 2222 in Verbindung zu setzten.