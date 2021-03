Darmstadt-Dieburg

Groß-Bieberau: Ostern ohne Hasen? – “Wiener Hase” und seine zwei Gefährten gestohlen (siehe Foto)

Groß-Bieberau (ots) – Keine schöne Überraschung erwartete den Besitzer dreier Hasen am Sonntag (28.3.) in seinem Hof in der Marktstraße. Denn als der 41-jährige Mann zusammen mit seinem Sohn am Morgen die 3 Familienmitglieder mit schwarz-weißem Fell und langen Ohren begrüßen wollten, fehlte von dem Trio jede Spur. Dass es sich bei dem Fehlen um einen österlichen Ausflug des sogenannten “Wiener” Hasen und seinen zwei Stallgefährten handeln könnte, mit dem vorösterlichen Ziel schöne Verstecke zu inspizieren, konnte jedoch rasch ausgeschlossen werden.

Anstelle gähnender Leere ließen die Diebe ein Schreiben zurück. Auf einem Zettel handgeschrieben und in lyrische Zeilen verpackt, wurde hier die vermeintliche mangelhafte Tierhaltung thematisiert. Unabhängig von dieser mutmaßlich zugrunde liegenden Motivation und der nach jetzigen Stand nicht verifizierbaren Behauptung einer Tierwohlgefährdung, hat die Polizei nach Erstattung der Anzeige ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet.

Die Beamten von der Dezentralen Ermittlungsgruppe sind mit dem Fall betraut und grenzen nach ersten Erkenntnissen die Tatzeit zwischen Sonntag, 24 Uhr und 7.30 Uhr ein. Für den Fortgang der Ermittlungen suchen die Ordnungshüter Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Der Geldwert der Hasen wird auf rund 150 Euro geschätzt. Demgegenüber steht zudem der nicht in Zahlen ausdrückbare ideelle Wert.

Vor diesem Hintergrund fragen die Beamten: Wer hat zur Tatzeit und in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der gestohlenen Tiere geben? Signifikant bei der Erscheinung des “Wiener Hasens” sind seine kurzen Ohren sowie sein silberblaues Fell.

Unter der Rufnummer 06154/63300 sind die Ordnungshüter für alle sachdienlichen Informationen in Ober-Ramstadt zu erreichen.

11 Hochsitze zerstört – Zeugen gesucht

Dieburg-Messel (ots) – Nach der offenbar mutwilligen Zerstörung von elf Hochsitzen im Stadtwald Dieburg, Gemarkung Messel, haben Beamte des Zentralkommissariats 10 (ZK10) die weiteren Ermittlungen übernommen und suchen Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Taten dürften sich zwischen Freitag (26.3.) und Samstag (27.3.) ereignet haben. Die Hochsitze wurden komplett zerstört und mit Farbe beschmiert.

Der verursachte Schaden wird derzeit auf mindestens 4.500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und schließt Tatzusammenhänge zu weiteren zurückliegenden und gleich gelagerten Fällen in Südhessen derzeit nicht aus. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise entgegen.

Ein als Kugelschreiber getarntes Messer sichergestellt

Groß-Umstadt (ots) – Weil ein 17-Jähriger am Sonntag 28.3.21 gegen 18 Uhr mehrere Passanten in der Georg-August-Zinn-Straße ansprach und den Angesprochenen vermeintliche Drogen zum Kauf anbot, hatten Zeugen gegen 18 Uhr die Polizei verständigt. Daraufhin stoppten die alarmierten Beamten den beschriebenen 17-Jährigen noch in Tatortnähe.

Bei seiner Durchsuchung wurden zwar keine Drogen aufgefunden, jedoch ein als Kugelschreiber getarntes Messer sichergestellt. Der 17-Jährige wird sich nun wegen des Verdachts des verbotenen Umgangs mit verbotenen Waffen strafrechtlich verantworten müssen.

Mehrere Baumaschinen aus Baucontainer entwendet – Wer hat den Abtransport bemerkt?

Alsbach-Hähnlein (ots) – In der Zeit zwischen Samstag (27.3.) und Montag (29.3.) haben Diebe eine Baustelle in der Georg-Fröba-Straße heimgesucht und aus einem Baucontainer mehrere Baumaschinen, darunter unter anderem zwei Stemmhämmer und einen Betonrüttler, entwendet. Für den Abtransport der Maschinen dürften die Täter ein Fahrzeug verwendet haben.

Der Wert der Beute bewegt sich in einem fünfstelligen Bereich. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben beziehungsweise Hinweise zum Verbleib der Maschinen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06157/95090 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Seeheim-Jugenheim: Hoher Schaden nach Einbruchsversuch in Cafe

Seeheim-Jugenheim (ots) – 5.000 Euro Schaden sind bei dem kriminellen Versuch noch unbekannter Täter, in die Räume eines Cafes in der Raiffeisenstraße zu gelangen, verursacht worden. Nach ersten Erkenntnissen wird die Tatzeit zwischen Samstag 27.3.21 um 16 Uhr und Sonntag 28.3.21 gegen 17 Uhr eingegrenzt. In diesem Zeitraum hatten die Täter die Eingangstür des Lokals im Visier, die den Hebelversuchen glücklicherweise Stand hielt.

Die Darmstädter Kripo (K21/22) hat ein Verfahren wegen des versuchten besonders schweren Diebstahls eingeleitet und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise, die der Aufklärung der Tat dienlich sind, entgegen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B 45

Münster (ots) – Am Samstag 27.03.2021 kam es gegen 18:20 Uhr auf der Bundesstraße 45 in Richtung Hanau zwischen den Anschlussstellen Münster-Breitefeld und Eppertshausen zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich ein dunkler BMW mit eingeschalteter Warnblinkanlage auf dem Seitenstreifen.

Vermutlich auf Grund des plötzlichen Anfahrens des BMW auf die Fahrbahn wollte ein 53 jähriger KIA-Fahrer aus Rodgau ausweichen oder bremsen und kam hierbei ins Schleudern. Hiernach kollidierte der KIA-Fahrer auf der linken und der rechten Fahrbahnseite mit der Leitplanke. Nachfolgende Fahrzeuge konnten teilweise nicht rechtzeitig bremsen oder ausweichen, weswegen ein 26-jähriger VW-Fahrer aus Münster auf einen MINI einer 20-jährigen Fahrerin aus Münster auffuhr.

Im MINI befanden sich zwei Insassen, die wie der Fahrer des VW durch den Rettungsdienst erstversorgt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert wurden. Der KIA-Fahrer blieb nach Sichtung durch einen Notarzt und bisherigen Erkenntnissen unverletzt.

Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch verschiedene Abschleppdienste abgeschleppt werden. Insgesamt waren vier Rettungswagen, zwei Notärzte, ein Leitender Notarzt, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst und drei Streifen der Polizei Dieburg an der Unfallstelle eingesetzt.

Vor Ort war ebenfalls die Feuerwehr Münster, die Brandschutz sicherstellte und auslaufende Betriebsstoffe aufnahm. Die B 45 musste in Fahrtrichtung Hanau auf Grund der Räumung der Unfallstelle für die Dauer von etwa 1,5 Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr konnte an der Anschlussstelle Münster-Breitefeld abgeleitet werden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Hergang, insbesondere zu dem genannten dunklen BMW geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Dieburg unter 06071/9656-0 zu melden.

Darmstadt

Jugendliche beim Beschmieren von Schulgebäude ertappt

Darmstadt-Arheilgen (ots) – Zwei 17 und 18-jährigen Jugendliche und ihr noch unbekannter Begleiter sind am Sonntag 28.3.2021 gegen 01 Uhr beim Sprühen von schwarzer Farbe auf einem Schulgelände in der Grillparzerstraße auf frischer Tat ertappt worden. Zeugen hatten zuvor die Polizei alarmiert, die daraufhin im Rahmen ihrer Fahndung zwei 17 und 18- Jährige aus Darmstadt und Rödermark noch in Tatortnähe festnahmen. Beide räumten ein, die Sachbeschädigung begangen zu haben. Ihrem bislang noch unbekannten Begleiter gelang die Flucht. Der von ihnen verursachte Schaden wird derzeit auf mindestens 200 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K35) hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Auto nach Beute durchsucht – Täter flüchtet ohne Beute

Darmstadt (ots) – Am frühen Sonntag 28.3.2021 hat ein noch unbekannter Täter sein Unwesen in der Thüringer Straße getrieben und dort einen geparkten gelbschwarzen VW Caravelle nach Beute durchsucht. Wie der Kriminelle in den Innenraum gelangte, ist derzeit noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen macht er keine Beute. Bei seiner anschließenden Flucht konnte der Unbekannte jedoch kurzzeitig von einem Zeugen beobachtet werden.

Dieser beschrieb den Flüchtenden als etwa 20-30 Jahre alt und circa 1,70 Bis 1,80 Meter groß. Zum Zeitpunkt des Geschehens war er mit einem weißschwarzen Kapuzenpullover bekleidet. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06157 /95090 sachdienliche Hinweise entgegen.

Groß-Gerau

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Mörfelden-Walldorf (ots) – Einen 28 Jahre alten Autofahrer stoppten Beamte der Polizeistation Mörfelden-Walldorf am Samstagabend (27.03.) in der Okrifteler Straße.

Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der Wagenlenker offenbar unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test reagierte anschließend positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis. Im Fahrzeug fanden die Polizisten zudem eine geringe Marihuana. Der 28-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Drei Fahrräder gestohlen – Polizei nimmt 3 Verdächtige fest

Rüsselsheim (ots) – Drei Jungen im Alter von 13-15 Jahren, entwendeten nach derzeitigem Ermittlungsstand am Samstagnachmittag 27.03.2021 aus einer offenstehenden Garage im Karolingerring ein Fahrrad und flüchteten anschließend. Der 38-jährige Fahrradbesitzer bemerkte den Diebstahl und verfolgte das Trio. Auf der Flucht warfen sie das erbeutete Rad in ein Gebüsch.

Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Fahndung konnten die 3 Diebe aufgrund der guten Personenbeschreibungen des betroffenen Fahrradbesitzers in der Oppenheimer Straße vorläufig festgenommen werden. Auf dem Fluchtweg des Trios wurden noch 2 weitere, offenbar ebenfalls entwendete Fahrräder aufgefunden und von der Polizei sichergestellt. Die 3 Jungen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls.

Einbruch in Augenoptikgeschäft

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Gewaltsam verschafften sich Unbekannte in der Nacht zum Samstag 27.03.2021 durch eine Tür Zutritt in ein Augenoptikgeschäft in der Darmstädter Landstraße.

Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen ließen die ungebetenen Besucher anschließend ein Notebook und Bargeld mitgehen. Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0.

Sämtliche Scheiben von Bushaltestelle zerstört/Zeugen gesucht

Groß-Gerau (ots) – Sämtliche Scheiben der Bushaltestelle “Dornberger Pforte”, wurden in der Nacht zum Samstag (27.03.) von Unbekannten eingeschlagen und zerstört. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750 zu melden.

Vandalismus in Schule – 10.000 Euro Schaden

Raunheim (ots) – In der Zeit zwischen Freitagnachmittag 26.03.2021 und Sonntagnachmittag 28.03.2021 geriet die Anne-Frank-Schule in der Haßlocher Straße, in das Visier von Vandalen.

Die Täter drangen vermutlich über einen Seiteneingang in das Schulgebäude ein und zerstörten anschließend fünf Waschbecken, eine Vitrine, eine Glastür, Bildschirm und Laptop sowie mehrere Bilder. Zudem wurden aus dem Schulkiosk 35 Euro entwendet.

Der entstandene Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 10.000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Kreis Bergstraße

Nach Sturz eines 9-Jährigen ins Gleisbett – Gesuchte Frau meldet sich bei Polizei

Neckarsteinach (ots) – Nachdem ein 9-jähriger Junge am vergangenen Freitag 26.03.21 von einer unbekannten Frau am Bahnhof ins Gleisbett gestoßen sein soll, hat sich nun aufgrund des Zeugenaufrufs eine 59-jährige Frau bei den Beamten gemeldet und mitgeteilt, dass sie offenbar die gesuchte Person ist. Wie sich der Vorfall genau abgespielt hat, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen.

Der 9-jährige Junge zog sich, wie sich bei einer Untersuchung herausstellte, neben Schürfwunden und Prellungen auch ein Fraktur am Arm zu.

Erstmeldung:

(ots) – Die Polizei sucht Zeugen nach einem Vorfall, der sich am Freitag (26.03.) am Bahnhof ereignet hat. Gegen 15 Uhr hielten sich dort 4 Kinder auf, welche aus noch unbekannten Gründen wohl den Unmut einer unbekannten Frau erregten. Die Frau schubste nach derzeitigem Ermittlungsstand einen 9-jährigen Jungen aus der Gruppe mitsamt seinem Fahrrad vom Bahnsteig in das Gleisbett.

Die Freunde des Jungen halfen ihm anschließend wieder aus dem Gleisbett heraus, bevor um 15.12 Uhr die S-Bahn in Richtung Heidelberg einfuhr. Der Junge zog sich bei seinem Sturz Verletzungen zu und musste medizinisch behandelt werden.

Die Frau stieg in die Bahn, ohne sich um den 9-Jährigen zu kümmern.

Es soll sich um eine etwa 60 Jahre alte Frau mit dunklen Haaren gehandelt haben.

Sie war zur Tatzeit mit einer roten Jacke bekleidet.

Die Polizei in Hirschhorn ermittelt nun wegen Körperverletzung. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder Hinweise zur Identität der unbekannten Frau geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06272/9305-0 zu melden.

40-jähriger Tankbetrüger wurde bereits per Haftbefehl gesucht

Lorsch (ots) – Weil er zunächst für rund 100 Euro an der Rastanlage Lorsch getankt hatte und danach ohne zu bezahlen geflüchtet sein soll, stoppten Polizeibeamte im Rahmen der anschließenden Fahndung am Freitagmittag (26.03.) auf der A 5 bei Gräfenhausen einen 40 Jahre alten Autofahrer. Rasch stellte sich heraus, dass der Mann neben dem ihm zur Last gelegten Tankbetrug, gegen zahlreiche weitere Vorschriften verstieß.

Sein Fahrzeug war nicht versichert und es zeigten sich Anzeichen, dass er unter Drogeneinfluss und weiterhin ohne Führerschein am Straßenverkehr teilnahm. Seine Kreditkarte hatte er mit einer falschen Identität erlangt und von der Staatsanwaltschaft wurde der 40-Jährige per Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gesucht. Er wurde vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sowie Zahlung der im Haftbefehl noch ausstehenden Geldstrafe in Höhe von 2.000 Euro, wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Motorrad zu laut – Zivilstreife stellt Maschine sicher

Heppenheim (ots) – Eine Zivilstreife der Polizeistation Heppenheim, passierte am Sonntagnachmittag 28.03.2021 ein 32-jähriger Motorradfahrer in der Weiherhausstraße.

Den Beamten fiel die laute Maschine auf. Bei der anschließenden Kontrolle wurden von den Ordnungshütern Hinweise auf technische Veränderungen an der Auspuffanlage bemerkt. Eine Schallpegelmessung ergab zudem, dass das Motorrad 10 Dezibel zu laut war.

Das Bike wurde daraufhin von der Polizei zwecks abschließender Begutachtung durch einen Sachverständigen sichergestellt.

Den 32-Jährigen erwartet nun ein Bußgeldverfahren sowie unter anderem die Kosten für die Abschleppung und das Gutachten.

Einbruch in katholisches Sozialzentrum – Alarmanlage vertreibt Kriminelle

Viernheim (ots) – Die Räumlichkeiten des katholischen Sozialzentrums in der Industriestraße, gerieten in der Nacht zum Samstag (27.03.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam durch ein Fenster Zugang in das Gebäude und schlugen dort eine weitere Scheibe ein. Hierdurch löste die Alarmanlage aus und sie suchten daraufhin sofort das Weite. Gestohlen wurde nach erstem Anschein nichts.

Hinweise werden erbeten an die Ermittlungsgruppe der Polizei in Viernheim unter der Rufnummer 06204/9377-0.

Odenwaldkreis

Zwei 18-Jährige nach Zeugenhinweis festgenommen

Bad-König (ots) – Nach einem Zeugenhinweis haben Polizeikräfte der Polizeistation Erbach am späten Freitagabend 26.03.2021 zwei 18-Jährige vorläufig festgenommen. Ein Zeuge hatte gegen kurz vor 23 Uhr die Polizei alarmiert und zwei Personen gemeldet, die am Bahnhof die Haltestellenhäuschen sowie mehrere Container mit Graffiti besprühten. Bei Eintreffen der sofort herbeigeeilten Streifen suchten die beiden Heranwachsenden umgehend das Weite. Die beiden 18-Jährigen konnte nach kurzer Verfolgung in der Werkstraße und an den Gleisen eingeholt und festgenommen werden.

Im Rahmen der anschließenden Kontrolle konnten die Streifebeamten bei beiden Festgenommenen frische Farbanhaftungen an den Händen feststellen. Bei der Durchsuchung eines Tatverdächtigen, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurden außerdem Sprühdosen, rund 40 Gramm Marihuana, Bargeld und zwei Smartphones sichergestellt. Auch sein gleichaltriger Komplize aus Bad König hatte Rauschgift einstecken. Bei ihm stellten die Polizeikräfte über 150 Gramm Marihuana sowie ein hochwertiges Smartphone sicher, dass er vor der Festnahme weggeschmissen hatte.

Im Zuge der anschließenden Wohnungsdurchsuchung, bei der auch ein Drogenspürhund unterstützte, kamen unter anderem rund 200 Gramm Marihuana, eine Feinwaage sowie Verpackungsmaterial in amtliche Verwahrung. Gegen beide Männer wurde Strafanzeige wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Drogenhandels erstattet. In den eingeleiteten Verfahren müssen sie sich jetzt strafrechtlich verantworten. Die Auswertung der sichergestellten Gegenstände und weitere Ermittlungen des Kommissariats 34 der Odenwälder Kriminalpolizei dauern an.

Zivilstreife nimmt 20-Jährigen nach Flucht vorläufig fest

Oberzent (ots) – Eine Zivilstreife der Polizeistation Erbach hat am Freitagabend 26.03.2021 einen 20-Jährigen nach einer Verfolgungsfahrt festgenommen. Gegen 17 Uhr fiel der Streife das Auto des Mannes aus Oberzent im Bereich der Erbacher Straße auf. Als die Beamten sich als Polizei zu erkennen gaben und sich mit dem Zivilwagen vor sein Auto setzten, drehte der 20-Jährige und flüchtete mit hohem Tempo in Fahrtrichtung Beerfelden.

Seine Flucht ging in die Straße “An der alten Buche” sowie anschließend auf einen Waldweg, wo er laut Zeugenaussagen das Fahrzeug verließ und zu Fuß weiterflüchtete. Hierbei soll er einen Rucksack dabeigehabt. Der Fliehende konnte schließlich in einem Waldstück ausgemacht und nach erneuter, kurzer Flucht festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung stießen die Polizisten auf mehrere Hundert Euro Bargeld sowie Kleinstmengen Cannabis.

Bei einer Absuche des Waldes mit Unterstützung eines Drogenspürhundes wurde auch sein Rucksack sichergestellt. Darin befanden sich circa 40 Gramm Marihuana. Das Rauschgift war in mehrere verkaufsfertige Einheiten verpackt.

Gegen den 20-Jährigen leiteten die Beamten ein Verfahren wegen des Verdachts des Drogenhandels ein. Zudem musste er wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, was ebenfalls eine Strafanzeige nach sich zog.

Kontrolle am Krähberg – 10 Motorradfahrer missachten Durchfahrtsverbot

Oberzent (ots) – Streifen der Polizeistation Erbach haben am Sonntag 28.03.2021 das Durchfahrtsverbot am Krähberg kontrolliert und dabei mehrere Verstöße geahndet. Zwischen 14.30-16.45 Uhr wurde dazu eine Kontrollstelle im Bereich der Landesstraße 3108 eingerichtet. Insgesamt 10 Motorradfahrer konnten in dem Zeiträumen auf der Strecke gestoppt werden, die das Verbot der Durchfahrt für Krafträder am Wochenende missachteten. Die Ertappten mussten jeweils ein Verwarngeld entrichten.

Darüber hinaus hielten die Beamten auch zwei Autofahrer an, die keinen Sicherheitsgurt tugen und leiteten gegen einen weiteren Verkehrsteilnehmer ein Verfahren ein, da seine Hauptuntersuchung schon seit über vier Monaten überfällig ist.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Oberzent-Schöllenbach (ots) – Am Freitag 26.03. gegen 18:00 Uhr kam es auf der L 3108 zu einem Motorradunfall. Die 26-jährige Motorradfahrerin befuhr die L 3108 vom Reußenkreuz kommend in Fahrtrichtung Schöllenbach, als sie im Bereich einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und samt ihres Motorrads einen Abhang hinunterstürzte.

Durch weitere Verkehrsteilnehmer wurde sie bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Der Sachschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt.

Für die Zeit der Bergungsmaßnahmen wurde die Landstraße einspurig gesperrt.

