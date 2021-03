Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 29.03.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Kriminalitätsstatistik 2020 veröffentlicht

Bad Dürkheim (ots) – Mit 2417 erfassten Straftaten im Jahr 2020 registrierte die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, trotz der allgemeinen Auswirkungen durch die Lockdown-Phasen im Frühjahr und Herbst, einen Anstieg der Fallzahlen. Das geht aus der neuen Kriminalitätsstatistik 2020 hervor, die sie ab heute über die Internetseite der PI Bad Dürkheim abrufen können: https://s.rlp.de/Oo-1P

Kernsätze:

Gesamtzahl der Straftaten leicht gestiegen

Aufklärungsquote mit 64 % auf gleichbleibenden Niveau

Starke Rückgänge bei Delikten im öffentlichen Raum

Wohnungseinbruchdiebstähle um 56 % gesunken

Diebstahl allgemein stark reduziert

Fälle von Gewalt gegen Polizeibeamte angestiegen

Straftaten im Bereich der Straßenkriminalität zurückgegangen

Rückgang bei Körperverletzungsdelikten

Auswirkungen Corona-Pandemie

Insgesamt wurde die Entwicklung der Fallzahlen in vielen Deliktsbereichen sehr stark durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des damit verbundenen Lockdowns beeinflusst. Zum einen war das öffentliche Leben mehrere Wochen heruntergefahren, zum anderen fanden bis Ende des Jahres weder Dorf- / Weinfeste statt. Auch der Wurstmarkt und die Weihnachtsmärkte mussten abgesagt werden.

Einbrüche stark zurückgegangen:

„Das Sicherheitsbedürfnis der Bürger ist uns wichtig. Daher ist es besonders erfreulich, dass die Zahl der Einbrüche sich in 2020 um 56 % reduziert hat. Wahrscheinlich hat sich hier Corona bedingtes Homeoffice bzw. die verstärkte Anwesenheit in den Wohnräumen positiv niedergeschlagen.“

Straftaten im öffentlichen Raum zurückgegangen:

Ebenso kann man Zusammenhänge mit den Corona-Einschränkungen vermuten, wenn man sich die Straftaten betrachtet, die sich häufig im öffentlichen Raum abspielen. Gemeint sind hier in erster Linie Sachbeschädigungen und Rohheitsdelikte.

Häusliche Gewalt leicht zurückgegangen:

Leicht zurück gegangen ist im Jahr 2020 die Zahl der Straftaten im Bereich „Gewalt in engen sozialen Beziehungen“. 105 solcher Delikte wurden im abgelaufenen Jahr zur Anzeige gebracht. Ob und in welchem Umfang die Corona-Einschränkungen sich hier ausgewirkt hat, kann nur spekuliert werden.

„Alles in allem gilt aber nach wie vor, dass es sich hier in der Region sicher und gut leben lässt. Unsere Kolleginnen und Kollegen werden ihr Bestes geben, dass das auch in Zukunft so bleibt. Dabei können uns alle Bürgerinnen und Bürger ein Stück weit unterstützen, indem sie verdächtige Wahrnehmungen bei uns melden und Straftaten zur Anzeige bringen.“

Forst: Einbruchdiebstahl in Gartenhaus

Forst an der Weinstraße (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 13.03.2021 und 27.03.2021 wurde in ein Gartenhaus im östlichen Forst an der Weinstraße eingebrochen. Unbekannte Täter überstiegen das verschlossene Gartentor um auf das Gartengrundstück zu gelangen. Dort brauchen sie mittels Gewalteinwirkung das am Gartenhaus angebrachte Vorhängeschloss auf um anschließend eine Wasserpumpe zu entwenden.

Die Polizeiinspektion Haßloch erbittet Hinweise von evtl. Zeugen des Vorfalls unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

Haßloch: PKW unter Drogeneinfluss geführt

Haßloch (ots) – Am Mittag des 28.03.2021 meldet ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer über Notruf einen PKW, welcher in Schlangenlinien die A65 in Fahrtrichtung Neustadt a.d.W. befährt. Er teilte dabei das abgelesene amtl. Kennzeichen mit und verfolgte den PKW-Fahrer, der zwischenzeitlich die A65 in Richtung L529, Haßloch, verließ. Dort konnte die herangeführte Streifenwagenbesatzung den PKW-Fahrer aufnehmen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Auf die unsichere Fahrweise angesprochen gab der 25-jährige PKW-Führer zu Protokoll, dass er sich mit dem Beifahrer und der Person auf der Rückbank unterhalten habe. Im Verlauf des weiteren Gesprächs ergaben sich Anhaltspunkte für den Konsum von Drogen, welcher schließlich mittels Vortest bestätigt werden konnte. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, Führerschein und Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt. Gegen den PKW-Führer wird eine Ordnungswidrigkeitenanzeige vorgelegt.