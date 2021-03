Karlsruhe – Kripo bittet nach Handtaschenraub um Zeugenhinweise

Karlsruhe-Nordweststadt – Nach einem Handtaschenraub, der bereits am

vergangenen Donnerstag in der Karlsruher Nordweststadt verübt wurde, bittet die

Kriminalpolizei Karlsruhe um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wie erst am Sonntagabend bei der Anzeigeerstattung bekannt wurde, ging am

Donnerstag (25.03.2021) gegen 18.00 Uhr eine 77 Jahre alte Frau auf dem Gehweg

die August-Bebel-Straße von gleichnamiger Straßenbahnhaltestelle kommend

entlang.

Ein noch unbekannter Täter näherte sich von hinten und entriss der körperlich

beeinträchtigten Seniorin die Handtasche. Die Frau stürzte bei dem Angriff zu

Boden und verletzte sich an einer Hand.

In der Tasche befanden sich neben einem geringen Bargeldbetrag diverse Karten

und Personaldokumente, die bei dem Raub auch abhandenkamen.

Eine Beschreibung des Täters, der möglicherweise mit einer zweiten Person dort

unterwegs war, liegt bislang nicht vor. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben

kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555

zu melden.

Karlsruhe-Oststadt – Nach Bedrohung mit Messer Reizstoff in Gesicht gesprüht

Karlsruhe – An einer Tankstelle der Haid-und-Neu-Straße sind am Samstag

kurz nach 06.00 Uhr zwei Alter von 47 und 50 Jahren aneinandergeraten. Zunächst

sei es zum einem Streitgespräch gekommen, in dessen Verlauf der Ältere mit einem

Stock gegen das Bein seines Kontrahenten geschlagen habe. Der wiederum habe den

Mann verfolgt, als er sich entfernt habe. Dabei soll der 50-Jährige unter

Vorhalt eines Messers gedroht haben, was der 47-Jährige offenbar mit einem

Reizstoff-Sprühgerät erwiderte und seinem Gegenüber ins Gesicht sprühte.

Auch den hinzugerufenen Polizeibeamten des Polizeireviers Karlsruhe-Durlach

widersetzte sich der 50-Jährige unter Vorhalt des Messers. Er wurde daraufhin

unter Vorhalt der Dienstwaffen zu Boden beordert und gefesselt. Aufgrund seines

psychisch auffälligen Zustandes wurde er einer entsprechenden Klinik überstellt.

Die Ermittlungen zur Klärung des genauen Geschehensablaufes dauern noch an.

Karlsruhe – Jugendlicher nach Farbschmierereien an Fassade der Bundesanwaltschaft festgehalten

Karlsruhe – Ein 17-Jähriger hat wohl mit mutmaßlich zwei Komplizen die

Fassade an der Interimsunterkunft der Bundesanwaltschaft in der Karlsruher

Ernst-Frey-Straße mit roter Farbe beschmiert. Der Mitarbeiter einer

Sicherheitsfirma konnte den jungen Mann bis zum Eintreffen von Beamten des

Polizeireviers West festhalten, während zwei weitere Personen flüchteten.

Der Jugendliche wurde anschließend seiner Mutter überstellt und muss mit einer

Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen. Die Ermittlungen zu seinen Mittätern

dauern noch an.

Karlsruhe – Pkw prallt gegen Straßenbahn, zwei Fußgänger schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Am Samstag um 19.40 Uhr befuhr ein 26jähriger Fahrer eines VW

Golf die Kaiserallee in Richtung Entenfang. In Höhe der Straßenbahnhaltestelle

„Mühlburger Tor“ kam er von der Fahrbahn ab und geriet auf die in der Mitte der

Kaiserallee verlaufenden Schienen der Straßenbahn. Hier erfasste er zwei

Fußgänger und prallte schließlich frontal gegen eine Straßenbahn der Linie S2.

Die Straßenbahn stand zu diesem Zeitpunkt an der Haltestelle in Fahrtrichtung

stadteinwärts. Die beiden Fußgänger überquerten zum Unfallzeitpunkt

ordnungsgemäß die Gleise. Bei den Fußgängern handelte es sich um eine 60jährige

Frau und einen 56jährigen Mann, beide erlitten schwere, aber nicht

lebensgefährliche Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus

gebracht werden. Der Fahrer des Golf erlitt leichte Verletzungen. In der

Straßenbahn befanden sich zum Unfallzeitpunkt etwa 15 Personen, von denen

niemand verletzt wurde. Am Pkw entstand Schaden von etwa 15.000 Euro, er musste

abgeschleppt werden. An der Straßenbahn entstand ebenfalls Sachschaden von

schätzungsweise 15.000 Euro. Der Straßenbahnverkehr war bis etwa 21.15 Uhr

beeinträchtigt. Da sich bei der Unfallaufnahme Hinweise ergaben, dass der

Unfallverursacher am Steuer eingeschlafen sein könnte, wurde der Führerschein

einbehalten. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch Gegenstand der

Ermittlungen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um sachdienliche

Hinweise bei den Beamten der Verkehrsunfallaufnahme unter der Telefonnummer 0721

/ 944840.

Karlsbad – 42-jähriger Mann tritt unter Alkohol- und mutmaßlich Drogeneinfluss als Exhibitionist auf

Karlsbad-Auerbach – Ein 42 Jahre alter Mann ist am Freitag gegen 12.20 Uhr

in Karlsbad-Auerbach in der Remchinger Straße unbekleidet als Exhibitionist vor

einer 37-jährigen Frau und Kindern aufgetreten. Zudem habe er die 37-Jährige

sexuell bedrängt.

Der aus Polen stammende Mann stand offenbar unter Alkohol- und sehr

wahrscheinlich auch Drogeneinfluss. Er wurde von Beamten des Polizeipostens

Albtal in einem in der Nähe des Tatortes gelegenen Gebäude vorläufig

festgenommen, wo er sich anscheinend versteckt hatte. Anschließend kam er

aufgrund seines wirren Zustandes zur Behandlung in ein Krankenhaus. Weitere

Ermittlungen dauern noch an.

Karlsruhe – 43-Jähriger leistete bei Festnahme Widerstand

Karlsruhe – Erheblichen Widerstand leistete ein 43-Jährige bei seiner

Festnahme am Donnerstagnachmittag in Durlach. Der Mann nahm, trotz

Annäherungsverbot gegen 14.00 Uhr Kontakt zu seiner Ehefrau auf, die daraufhin

die Polizei verständigte. Der 43-Jährige drohte nun sich umzubringen, ging zu

den angrenzenden Gleisen und legte sich auf die Schienen. Der Fahrer einer

heranfahrenden Straßenbahn musste eine Notbremsung einleiten. Beim Erkennen der

eingetroffenen Streife flüchtete der Mann. Er konnte nach kurzer Verfolgung

eingeholt und festgehalten werden. Gegen seine Festnahme wehrte er sich heftig

und verletzte die beiden Beamten leicht. Nach Durchführung der erforderlichen

polizeilichen Maßnahmen wurde er in eine Fachklinik gebracht.

Stadt- und Landkreis Karlsruhe – Anlagebetrüger ergaunern 500.000 Euro – Vorsicht bei vermeintlich hochrentablen Anlagegeschäften!

Karlsruhe – Bereits im Januar dieses Jahres war es vermeintlichen

Anlagevermittlern gelungen, Anleger durch Versprechen auf traumhafte und sichere

Gewinne im großen Stil um deren Vermögen zu bringen. Trotz intensiver

Präventionsmaßnahmen schlugen diese nun erneut zu und ergaunerten in der

vergangenen Woche bei bislang sieben bekannten Fällen im Großraum Karlsruhe rund

eine halbe Million Euro. Allein bei einem Anleger erbeuteten die Täter rund

230.000 Euro.

Die erste Kontaktaufnahme erfolgt in solchen Fällen meist unaufgefordert per

Telefon, über E-Mail oder im Internet. Zumeist arbeiten die Betrüger aus dem

Ausland mit falschen Rufnummern und geben beispielsweise vor, nur für kurze Zeit

einem exklusiven Anlegerkreis Aktien oder Anlagen in Krypto-Währungen mit einem

hohen Rabatt anbieten zu können. Aber auch über massenhaft versandte E-Mails

oder durch Inserate im Internet wird geworben. In diesem Zusammenhang werden

gerne auch die Namen von prominenten Personen des öffentlichen Lebens mit

angeführt, die mit derselben Anlagemöglichkeit bereits Millionen Euro verdient

hätten. Wenige Tage oder Wochen später würde man die Geldeinlage zu einem

garantierten höheren Festpreis, also mit außergewöhnlich hoher Rendite, wieder

zurücknehmen.

Mit solchen Lockangeboten werden die Opfer zu Geldüberweisungen ins Ausland

verleitet. Die Betrüger lassen den Anlegern daraufhin gefälschte Anlage- und

Renditebestätigungen per E-Mail oder Fax zukommen. Auch der anschließende

Kontakt erfolgt ausschließlich übers Telefon, per E-Mail oder Fax.

Zur Untermauerung richten professionell und häufig über sogenannte Call-Center

agierende Betrüger oft aufwändige Webseiten im Internet ein, die Seriosität

vermitteln sollen. Hier können sich die Opfer einloggen. Auf vermeintlich ihren

eigenen Konten würden sie die Finanzanlage bei vorgegaukelten, stetig steigenden

Gewinnen überwachen können. Nachdem die Anleger aufgrund von vorgetäuschten

Renditebestätigungen bei zunächst niedrigen Einlagen Vertrauen geschöpft haben,

werden in der Regel mutig auch größere Beträge angelegt.

Die Betrüger überzeugen oder drängen gar die Opfer in der Folge zu immer

weiteren Einzahlungen. Vorgeschoben werden plötzlich eingetretene Probleme, etwa

der Entrichtung von Steuern im Ausland oder unerwartet entstandene Notarkosten,

die nur durch weitere Nachzahlungen auszuräumen seien. Das einbezahlte Geld ist

in der Regel endgültig verloren und Täter aufgrund ihrer geschickten

Verschleierungen im Ausland nur selten zu ermitteln.

Da im Großraum Karlsruhe schon mehrfach Geschädigte auf diese Art und Weise ihre

kompletten Geldeinlagen, nicht selten im sechsstelligen Eurobereich, verloren

haben appellieren die Betrugsermittler der Kripo nochmals ausdrücklich:

Besonderer Argwohn ist geboten bei telefonischen, vermeintlich

hochlukrativen Angeboten, die auch per Mail oder Fax versandt werden.

Besonderer Argwohn ist geboten bei telefonischen, vermeintlich
hochlukrativen Angeboten, die auch per Mail oder Fax versandt werden.

oder auch nur persönliche Daten verlangt, einen unseriösen oder strafbaren

Hintergrund! Genauso verhält es sich mit E-Mails, die unaufgefordert verschickt

werden und das „schnelle Geld“ versprechen. In gleichem Maße gilt dies natürlich

auch für entsprechende Inserate im Internet.

Besonderes Misstrauen sollte man bei Geldanlagen oder
Überweisungen walten lassen, vor allem, wenn diese ins Ausland gehen
sollen.

Überweisungen walten lassen, vor allem, wenn diese ins Ausland gehen

sollen.

Überweisungen walten lassen, vor allem, wenn diese ins Ausland gehen sollen. Werden Sie hellhörig, wenn Ihnen ein Anrufer anbietet, Sie bei

der Tätigung von Onlineüberweisungen oder der Eröffnung von Konten

bei Kryptowährungsbörsen zu „unterstützen“. Insbesondere dann, wenn

Sie hierbei aufgefordert werden, eine Fernwartungssoftware zu

installieren.

Im Zweifel kann, bevor Geldbeträge bezahlt oder überwiesen
werden, ein Anruf beim Betrugsdezernat der Kriminalpolizei Karlsruhe
unter 0721 666-5301 einen drohenden finanziellen Schaden verhindern.

werden, ein Anruf beim Betrugsdezernat der Kriminalpolizei Karlsruhe

unter 0721 666-5301 einen drohenden finanziellen Schaden verhindern.

Rheinstetten – Mädchen am Epplesee belästigt

Karlsruhe – Sexuell belästigt wurde offenbar ein 13-jähriges Mädchen am

Donnerstag, gegen 17.30, am Epplesee in Rheinstetten.

Die 13-Jährige war alleine am See, im Bereich zwischen der Landesstraße 566 und

dem Restaurant „Seegugger“. Zunächst waren dort noch einige Menschen unterwegs,

kurze Zeit später befand sie sich alleine am Seeufer.

Sie wurde wohl von einem Mann angesprochen, der wissen wollte, ob sie das erste

Mal am See sei. Nachdem sie auch auf weitere Fragen des Mannes nur einsilbig

antwortete, fragte er sie offenbar, ob sie sexuelle Handlungen an ihm vornehmen

wolle. Sie verneinte dies vehement, und daraufhin fuhr der Mann, der wohl mit

einem Fahrrad unterwegs war, in Richtung „Seegugger“. Es kam zu keinerlei

körperlichen Übergriffen.

Das Mädchen konnte den Mann als eher ungepflegt und um die 50 Jahre alt

beschreiben. Er war ungefähr 170 cm groß und von normaler Statur. Bekleidet war

er mit einer schwarzen Windjacke, einer schwarzen Sonnenbrille und auf dem Kopf

trug er ein Bandana-Kopftuch, ebenfalls in schwarz. Er sprach Deutsch ohne

erkennbaren Akzent.

Bei seinem Fahrrad handelte es sich um ein altes, eher dunkles Fahrrad,

ausgestattet mit einem Fahrradkorb, an dem sich ein blauer Expander befand.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich mit

dem Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidium Karlsruhe unter der Telefonnummer

0721/666-5555 in Verbindung setzen.

Unbekannter droht Kontrolleur – Zeugenaufruf

Heidelberg – Am Mittwoch den 10. März 2021, ereignete sich gegen 10:11 Uhr

ein Vorfall in der S42 auf der Fahrt vom Bahnhof Sinsheim zum Haltepunkt

Sinsheim Museum/Arena. Ein bislang unbekannter Mann versuchte sich, nachdem er

einen Fahrscheinprüfer erkannte, ein Ticket zu kaufen. Da der Unbekannte bis

dahin nicht im Besitz einer gültigen Fahrkarte war, wollte der Fahrscheinprüfer

die Personalien des Mannes klären. Der Unbekannte weigerte sich jedoch,

beleidigte den Prüfer und drohte ihm Schläge an. Beim nächsten Halt der Bahn, am

Haltepunkt Sinsheim Museum/Arena flüchtete der Unbekannte. Der Kontrolleur gab

diesen Vorfall nach seiner Ankunft in Heilbronn der örtlichen Bundespolizei zur

Kenntnis.

Die Bundespolizei nimmt nun die Ermittlungen gegen den Unbekannten wegen des

Verdachts der versuchten räuberischen Erpressung sowie Nötigung, Beleidigung und

Erschleichen von Leistungen auf.

Zeugen oder Personen die Hinweise zur Tat geben können werden gebeten sich bei

der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe unter 0721 / 120160, der kostenlosen

Hotline der Bundespolizei 0800 / 6 888 000 oder schriftlich über das

Kontaktformular unter www.bundespolizei.de zu melden.

Ettlingen – Polizei kontrolliert Radfahrende an Unfallschwerpunkt „Lauerturmkreisel“

Ettlingen – Beamte des Polizeireviers Ettlingen hatten am Mittwoch

zwischen 09.45 und 11.00 Uhr am sogenannten Lauerturmkreisel inbesondere

Radfahrende im Visier. Laut Statistik des Führungsstabs „Verkehr“ beim

Polizeipräsidium Karlsruhe handelt es sich bei der Örtlichkeit um einen

Unfallschwerpunkt.

Von insgesamt zehn kontrollierten Zweiradfahrern binnen einer guten Stunde

mussten sechs beanstandet werden, die den Radweg in falscher Richtung nutzten.

Ein kontrolliertes Fahrrad entpuppte sich bei näherer Betrachtung als

Kleinkraftrad. Der 66-jährige Lenker und Bastler hatte sein Fahrrad mit einem

Benzinmotor versehen, sodass es versicherungspflichtig wurde. Bei der Kontrolle

stellte sich zudem heraus, dass er weder im Besitz einer erforderlichen

Fahrerlaubnis, noch einer entsprechenden Versicherung war. Darüber hinaus war

das Gefährt in einem absolut verkehrsunsicheren Zustand.

Der Bastler muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

Karlsruhe – Sattelschlepper beschädigt Straßenlaterne und flüchtet

Karlsruhe – Der Fahrer eines Sattelschleppers verursachte in der Nacht zum

Freitag im Karlsruher Stadtteil Rüppurr einen Verkehrsunfall und entfernte sich

anschließend vom Unfallort.

Der Sattelzugführer fuhr gegen 23.30 Uhr vom sogenannten Ostendorfkreisel in die

Straße „Im Grün“. Offenbar war die Fahrbahnbreite deutlich zu schmal für sein

Schwerfahrzeug, was er anscheinend zu spät erkannte. Schließlich musste er unter

mehrfachem Rangieren die bereits gefahrene Strecke wieder zurückfahren. Hierbei

beschädigte der LKW-Fahrer zunächst eine Straßenlaterne sowie wenige Meter davon

entfernt die Grünfläche des Ostendorfkreisels.

Von einer Zeugin auf den Unfall angesprochen, soll der 43-Jährige lediglich

geäußert haben, dass er nun weiterfahren müsse und entfernte sich unerlaubt von

der Örtlichkeit.

Die daraufhin verständigte Polizei konnte seinen Aufenthaltsort ermitteln und

den Fahrer kontrollieren. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten

Entfernens vom Unfallort.

Rheinstetten – Widerstand und Beleidigungen nach Trunkenheitsfahrt

Karlsruhe – Ein 30-jähriger Mann leistete bei den polizeilichen Maßnahmen

nach einer Trunkenheitsfahrt erheblichen Widerstand. Außerdem beleidigte und

eschimpfte er die Polizeibeamten auf das Übelste.

Ein Zeuge konnte den offenbar erheblich betrunkenen Mann gegen 23.30 Uhr in der

Bachstraße in Rheinstetten anhalten. Die herbeigerufenen Beamten stellten

offenbar starken Alkoholgeruch fest, ein Test ergab eine

Atemalkoholkonzentration von weit mehr als ein Promille. Außerdem gab der Mann

wohl spontan an, vor Antritt seiner Fahrt zu dem Alkohol auch noch

Betäubungsmittel zu sich genommen haben.

Die Beamten nahmen den 30-Jährigen zur Durchführung der weiteren erforderlichen

Maßnahmen fest. Hiermit war der Mann offenbar nicht einverstanden, da er sich

heftig zur Wehr setzte. Er musste an Händen und Füßen gefesselt werden und

spuckte um sich. Obendrein beleidigte und beschimpfte er offensichtlich die

beiden Beamten. Glücklicherweise wurde durch die Widerstandshandlungen keiner

verletzt.

Nach Durchführung der Blutentnahme zur Feststellung der Alkohol- beziehungsweise

Drogenbeeinflussung musste der Mann in Gewahrsam genommen werden. Sein

Führerschein wurde beschlagnahmt.

Er wird nach Abschluss der Ermittlungen angezeigt.

Waldbronn – Exhibitionist vor Frisörsalon

Karlsruhe – Ein Exhibitionist entblößte sich am Donnerstagvormittag vor

einem Frisörsalon in Waldbronn am Marktplatz.

Gegen halb zwölf stellte eine Angestellte eines Frisörsalons am Marktplatz einen

Mann fest, der offenbar eine schwarze Jeans über einer schwarzen Jogginghose

trug. Er stand wohl vor der geöffneten Eingangstür des Salons.

Unvermittelt zog der Mann beide Hosen runter und stand mit entblößtem

Geschlechtsteil vor der 43-jährigen Frisörin, die gerade eine Kundin bediente.

Auf sein Verhalten angesprochen, zog der Mann wohl mehrfach beide Hosen hoch und

wieder runter. Erst als der Geschädigten eine 47-jährige Kollegin zu Hilfe eilte

und den Mann unmissverständlich fortschickte, lief er Richtung Marktplatz davon.

Beide Frauen konnten den Mann als ungefähr 50 Jahre alt, bekleidet mit

hellblauem Pulli und hellblauer Strickmütze beschreiben. Auffällig war, dass der

Mann unter einer schwarzen Jeans eine schwarze Jogginghose trug. Außerdem hatte

er vermutlich eine Glatze.

Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat, kann sich mit dem

Kriminaldauerdienst der Polizei Karlsruhe unter 0721/666-5555 in Verbindung

setzen.

Karlsbad – Älterer Herr wurde Opfer eines Raubes

Karlsruhe – Opfer eines Raubdelikts wurde am Donnerstagnachmittag, gegen

17.45 Uhr, ein 71-jähriger Herr auf dem Fußweg zwischen St. Barbara und

Schießhüttencenter in Langensteinbach.

Der Senior ging zu Fuß von der Straßenbahnhaltestelle St. Barbara in Richtung

Schießhüttencenter, als er von einer Gruppe von 3 jungen Männern körperlich

attackiert wurde. Diese waren ihm hinterhergegangen. Er konnte sich zunächst der

Situation entziehen und weitergehen, die drei folgten ihm aber. Zwei der drei

jungen Männer hielten ihn fest, der Dritte durchsuchte ihn nach Wertsachen.

Dieser entnahm der Geldbörse des Seniors das darin befindliche Scheingeld in

Höhe von 150 Euro und gab die Geldbörse zurück. Dann suchten die drei das Weite.

Eine detaillierte Beschreibung der Drei war dem älteren Herrn leider nicht

möglich. Er konnte lediglich sagen, dass es sich um drei ca. 18-jährige junge

Männer handelte die ein südosteuropäisches Aussehen hatten und gutes Deutsch

sprachen.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer

0721/666-5555 entgegen.

Waghäusel – Tödlicher Motorradunfall auf der L638

Karlsruhe – Am Donnerstag fuhr gegen 16:12 Uhr eine 74-jährige

PKW-Führerin auf der L638 in Richtung Norden und wollte Höhe Wiesental nach

links Triebstraße abbiegen. Nachdem die PKW-Führerin zunächst anhielt

missachtete sie letztlich beim Abbiegen die Vorfahrt des ihr entgegenkommenden

53-jährigen Motorradfahrers und seiner 11-jährigen Sozia. Der Motorradfahrer

wurde beim Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Die 11-jährige Mitfahrerin wurde lebensgefährlich verletzt und kam in eine

Karlsruher Kinderklinik. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

Die Unfallstelle musste bis ca. 19:30 Uhr voll gesperrt werden. Die Polizei war

mit acht Streifenwagen und einem Motorrad vor Ort. Zudem waren drei

Rettungswagen, zwei Notarztwagen, ein Rettungshubschrauber sowie eine

Notfallseelsorgerin im Einsatz.

Karlsruhe – Mehrere Einbrüche im Bereich Karlsruhe-Waldstadt

Karlsruhe – Gleich vier Einbrüche musste die Polizei am vergangenen

Wochenende im Karlsruher Stadtteil Waldstadt verzeichnen.

Zwischen Freitag 18:30 Uhr und Samstag 07:30 Uhr verschaffte sich ein bislang

unbekannter Täter über die Eingangstür gewaltsam Zutritt in ein Eiscafé in der

Lötzener Straße. Anschließend ging er zielstrebig in einen Nebenraum und nahm

dort das aufgefundene Bargeld im unteren dreistelligen Bereich an sich. Im

Anschluss entfernt sich der Dieb auf gleichem Weg von der Örtlichkeit.

Zu einem weiteren Einbruch kam es am frühen Samstagmorgen in einen Drogeriemarkt

in der Neisser Straße. Hier trat der Eindringling gegen 03:50 Uhr mit massiver

körperlicher Anstrengung die Eingangstür aus der Führungsschiene und gelangte so

in den Verkaufsraum. Im Eingangsbereich durchwühlte er mehrere Kassen und machte

sich im Anschluss aus dem Staub. Ob der Dieb auf seiner Suche nach Beute fündig

wurde, ist noch unklar.

Vermutlich in der Nacht zum Samstag kam es gleich zu zwei Aufbrüchen von

Wohnmobilen in der Glogauer Straße. Hier gelangte der Täter in beiden Fällen

gewaltsam über ein Fenster in den Wohnraum der Fahrzeuge. Während der Dieb in

einem der Camper lediglich eine Soundbox im Wert von 30 Euro entwendete, öffnete

er hingegen in einem weiteren geparkten Fahrzeug sämtlich Schränke und

Schubladen und durchwühlte die Ablage im Führerhaus. Ob und was entwendet wurde,

ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. An beiden Fahrzeugen richtete der Täter

einen Sachschaden von rund 1500 Euro an.

Zeugen die zu einem der Einbrüche verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden

gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der Telefonnummer

0721-967180 in Verbindung Euro zu setzten.

Karlsruhe – Kind angegriffen und geschlagen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Ein 13-jähriger Junge wurde am Freitagabend, gegen 18.30 Uhr,

in der Ludwig-Erhard-Allee von einem bislang unbekannten Täter geschlagen.

Anschließend nahm der junge Mann dem Kind seine Tasche weg, die ihm der Junge

zur Verhinderung weiterer Angriffe gereicht hatte.

Der 13-Jährige war mit einem gleichaltrigen Freund auf dem Parkdeck eines

Einkaufsmarktes an der Ludwig-Erhard-Allee und hielt sich dort auf. Weitere

Kinder im ungefähr gleichen Alter kamen hinzu, kurze Zeit später verließ das

spätere Opfer das Parkdeck mit dem Aufzug in Begleitung seines Freundes.

Eventuell hatte es hier schon Unstimmigkeiten mit den anderen Kindern auf dem

Parkdeck gegeben.

Vor dem Einkaufsmarkt kamen wohl plötzlich zwei junge Männer auf die beiden

13-Jährigen zu. Sie kamen vermutlich aus Richtung der Rüppurrer Straße in die

Ludwig-Erhard-Allee. Nach Angaben von Zeugen schlug der eine Mann dem Jungen

offenbar unvermittelt ins Gesicht. Das Kind stürzte unter weiteren körperlichen

Attacken zu Boden. Der Angreifer nahm die Bauchtasche des Jungen an sich. Diese

hatte der Junge offenbar ausgehändigt, um weitere Gewalt abzuwehren.

Anschließend flüchtete der Täter in Richtung City-Park. Der Junge wurde leicht

am Kopf verletzt.

Das Opfer ging zu einer nahegelegenen Straßenbahnhaltestelle und stieg dort in

die Bahn, wo er sich zwei Fahrkartenkontrolleuren anvertraute, die die Polizei

verständigten. Der Junge musste aufgrund seiner Verletzung durch den

Rettungsdienst behandelt werden.

Der Geschädigte und die Zeugen konnten den Angreifer und dessen Begleiter

beschreiben. Beide seien zwischen 16 und 18 Jahren alt gewesen, 180-190 cm groß,

hatten dunkle Haare, die zu einem sogenannten Boxerschnitt geschnitten waren.

Sie trugen dunkle Hosen, eventuell Jogginghosen, und dunkle Jacken, beide hatten

Umhängetaschen dabei. Sowohl der Täter als auch sein Begleiter hatten ein

südosteuropäisches Aussehen gehabt.Karlsruhe – Einbruch in Bäckereifiliale

Karlsruhe – Ein bislang unbekannter Täter entwendete Bargeld, ein Laptop

und ein Smartphone beim Einbruch in eine Bäckereifiliale in der Kriegsstraße.

Die Tatzeit lässt sich auf den Zeitraum von Samstag, 17 Uhr, bis Sonntag, 7 Uhr,

eingrenzen.

Der Unbekannte hebelte ein Element der Faltschiebetür auf und gelangte so ins

Innere der Bäckerei. Dort stahl er den Kasseninhalt und die beiden

elektronischen Geräte. Der Gesamtwert der gestohlenen Gegenstände sowie der

Schaden an der Tür lassen sich auf einen Wert von 2500 Euro beziffern.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht

haben. Wer Hinweise zum Sachverhalt oder den Tätern geben kann, wird gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0721/666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst der

Polizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Waghäusel – Einbruch in Lagerhalle

Karlsruhe – Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Sonntag in

eine Lagerhalle in der St. Leoner Straße in Kirrlach ein.

Vermutlich in der Zeit von Samstag,18.00 Uhr, auf Sonntag, 9.00 Uhr, öffneten

bislang unbekannte Täter gewaltsam die Eingangstüre zur Lagerhalle und

durchsuchten die Räumlichkeit nach Diebesgut. Nach bisherigem Ermittlungsstand

wurde hierbei ein Behältnis mit Bargeld gestohlen.

Zeugen die hierzu Angaben machen können werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Philippsburg unter der Telefonnummer 07256 93290 zu melden.

Bruchsal – Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Karlsruhe – Eine Leichtverletzte sowie ein Sachschaden von rund 5.000 Euro

sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der sich am Samstagmittag auf der

Kaiserstraße in Bruchsal ereignete.

Gegen 11.45 Uhr fuhr eine 51-jährige Mercedes-Fahrerin auf der Kaiserstraße in

Richtung Bahnhof. Auf Höhe des Schönbornplatzes musste sie aufgrund eines

ausparkenden Fahrzeuges abbremsen. Während ein 84-jähriger PKW-Führer noch

rechtzeitig bremste, erkannte ein hinter ihm fahrender 37-Jähriger die Situation

mutmaßlich zu spät. Er fuhr mit seinem Daihatsu auf den Seat des 84-Jährigen auf

und schob diesen mehrere Meter nach vorne auf das Fahrzeug der 51-Jährigen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Beifahrerin des 84-Jährigen leicht

verletzt. Die übrigen Beteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Der

Daihatsu war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt

werden.

Malsch – Junge Männer feierten an Baggersee

Karlsruhe – Mehrere junge Männer feierten am Freitagabend an einem

Baggersee in Neumalsch mit Alkohol und Musik. Ein Zeuge meldete gegen 20.00 Uhr,

dass bei einer Hütte an einem Baggersee in Neumalsch mehrere junge Männer feiern

würden. Von der eintreffenden Streife konnten 15 – 20 Personen festgestellt

werden, die dicht beisammenstanden, Alkohol konsumierten und Musik hörten. Beim

Erkennen der Streife rannten mehrere Männer davon. Von insgesamt sieben Personen

im Alter zwischen 24 und 30 Jahren konnten die Personalien erhoben werden. Die

jungen Männer müssen nun mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen die geltende

Corona Verordnung rechnen.

Karlsruhe – Alkoholisierter E-Scooter Fahrer

Karlsruhe – Einen alkoholisierten 26-jährigen E-Scooter Fahrer konnte die

Polizei am Sonntagvormittag aus dem Verkehr ziehen. Einer Streife fiel der

26-Jährige kurz nach 10.00 Uhr auf, da er mit seinem Zweirad auf dem

Fahrradstreifen der Ebertstraße in Schlangenlinien unterwegs war. Ein

durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Er wurde zur

Dienststelle gebracht. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der junge Mann

nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Nach einer Blutentnahme

konnte der die Wache wieder verlassen.

Östringen – Unter Betäubungsmitteleinfluss mit Zweirad unterwegs

Karlsruhe – Einer Streife fiel am Sonntag gegen 03.00 Uhr auf der

Bundesstraße 292 ein 21-Jähriger auf, der mit einem Kleinkraftrad, an dem keine

Kennzeichen angebracht waren, in Richtung Mingolsheim fuhr. Bei der Kontrolle

stellten die Beamten fest, dass für das Zweirad kein Versicherungsschutz

bestand. Weiterhin ist der 21-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen

Fahrerlaubnis. Außerdem lagen Verdachtsmomente vor, dass der junge Mann unter

dem Einfluss Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Vortest verließ positiv

auf Cannabisprodukte. Er wurde zur Wache gebracht und das Kleinkraftrad

sichergestellt. Nach einer Blutentnahme konnte der 21-Jährige die Dienststelle

wieder verlassen.

Karlsruhe – Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Karlsruhe – Glücklicherweise nur leichtere Verletzungen zog sich ein

67-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag auf der

Lammstraße zu. Ein 54-jähriger Pkw-Fahrer war gegen 16.15 Uhr auf der Lammstraße

unterwegs. An der Kreuzung zur Erbprinzenstraße missachtete er die Vorfahrt des

67-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Der Sachschaden wird auf ca. 5000

Euro geschätzt.

17-Jährige von Unbekanntem im Zug belästigt – Zeugenaufruf

Karlsruhe – Am Samstagabend (27. März) wurde eine 17-jährige Jugendliche

auf der Fahrt von Achern nach Karlsruhe von einem bislang unbekannten Mann

angesprochen und belästigt.

Im oberen Abteil des Doppelstockwagens saß die Geschädigte zunächst alleine in

einer Sitzgruppe. Von ihrem Platz aus sah sie den späteren Tatverdächtigen,

welcher sich einige Sitzreihen entfernt mit einer anderen Jugendlichen

unterhielt. Nachdem diese im Bahnhof Baden-Baden den Zug verlassen hatte, kam

der Mann zu ihrer Sitzgruppe und verwickelte die 17-Jährige in ein zunächst

harmloses Gespräch.

Einige Zeit später begaben sich beide ins untere Abteil zum Fahrrad des Mannes.

Hier kam es zu einer belästigenden Äußerung seinerseits, welche die Jugendliche

sehr verstörte. Sie entfernte sich daraufhin von dem Mann, der zunächst keine

weiteren Kontaktversuche unternahm.

Der Zug erreichte gegen 18:50 Uhr den Karlsruher Hauptbahnhof, woraufhin die

Geschädigte Kontakt zur Bundespolizei aufnahm. Trotz einer sofortigen Fahndung

nach dem Mann, konnte er nicht mehr angetroffen werden.

Der Gesuchte wird als etwa 170 cm groß und dunkelhäutig beschrieben. Zur Tatzeit

trug er einen roten Pullover und eine rosafarbene Basecap. Besonders auffällig

waren außerdem eine schwarze Gucci Umhängetasche und eine goldene Uhr, die mit

glitzernden Steinen bestückt war. Weiterhin führte er ein blaues Mountainbike

mit sich.

Zeugen, die den Gesuchten im Regionalexpress oder im Karlsruher Hauptbahnhof

gesehen haben werden gebeten, sich mit der Bundespolizei in Verbindung zu

setzen. Gesucht wird außerdem die unbekannte Jugendliche, welche nach einem

Gespräch mit dem Tatverdächtigen in Baden-Baden den Zug verließ.

Hinweise können der Bundespolizei telefonisch unter 0721 120160 oder schriftlich

über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de zugeleitet werden.

Dettenheim – Grünschnittcontainer in Brand geraten

Karlsruhe – Vermutlich gärender Grünschnitt und frisch gemähter Rasen ist

die Ursache für ein Feuer am Sonntagmorgen auf dem Wertstoffhof in Liedolsheim.

Gegen 07:15 Uhr wurde der Brand entdeckt und gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr

Liedolsheim brachte mit ihren 16 Einsatzkräften die Flammen schnell unter

Kontrolle. Um den Grünschnitt und Bioabfall vollends abzulöschen wurde ein

Wechsellader der Berufsfeuerwehr Karlsruhe hinzugezogen. Ob durch das Feuer ein

Sachschaden entstanden ist kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gesagt

werden.

Waghäusel – Rennradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe – Schwere Verletzungen zog sich ein 24-jähriger Rennradfahrer

bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend zu. Der 24-Jährige war gegen 19.30 Uhr

Landesstraße 560 wollte er nach links auf einen Fuß- Radweg abbiegen. Hierbei

wurde er durch einen nachfolgenden Pkw, der von einem 83-Jährigen gelenkt wurde,

erfasst auf die Motorhaube aufgeladen und auf die Fahrbahn geschleudert. Der

Schwerverletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der

Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 4000 Euro

geschätzt.

Karlsruhe – Pedelec-Fahrer missachtet Vorfahrt

Karlsruhe – Ein 36-jähriger Pedelec-Fahrer wurde am Sonntagabend bei einem

Verkehrsunfall in Karlsruhe leicht verletzt. Der Zweiradfahrer war gegen 19:15

Uhr auf der Ostendstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Gottesauer Straße

übersah er vermutlich den von rechts kommenden Mazda eines 41-Jährigen und

kollidierte mit diesem. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Pedelec-Fahrer zu Boden

und verletzte sich dabei leicht. Er wurde zur ambulanten Behandlung in ein

Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass für

den Pkw kein Versicherungsschutz vorhanden war. Durch das Unfallgeschehen

entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Ettlingen – Einbruch in Kindergarten

Karlsruhe – Unbekannte sind in der Zeit zwischen Freitag, 20:00 Uhr und

Samstag, 11:00 Uhr in einen Kindergarten in Ettlingen eingebrochen. Die Täter

kletterten über eine Umzäunung, um auf das Gelände in der Mühlenstraße zu

gelangen. Anschließend hebelten sie die Eingangstüre der Sporthalle auf. Ob die

Einbrecher etwas entwendet haben, ist derzeit noch nicht bekannt. An der Türe

entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter Telefon

07243/3200-0 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Betrunken mit Auto unterwegs

Karlsruhe – Mit 1,6 Promille war ein 27 Jahre alter Mercedes-Fahrer am

Sonntagabend auf der Bundesstraße 36 aus Richtung Rheinstetten kommend in

Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs.

Aufgrund seiner deutlich überhöhten Geschwindigkeit fiel der Mercedes-Fahrer,

gegen 22:50 Uhr, einer Polizeistreife auf. Bei der Hinterherfahrt benötigte der

Fahrer zeitweise den mittleren sowie rechten Fahrstreifen. Bei der

anschließenden Kontrolle im Bereich der Durmersheimer Straße stellten die

kontrollierenden Beamten deutliche Ausfallerscheinungen bei dem 27-Jährigen

fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Der

Mann musste die Streife mit auf das Revier begleiten und dort erstmal eine

Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Der 27-Jährige muss sich nun wegen

Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Karlsruhe – Kaugummiautomaten aufgebrochen

Karlsruhe – Gleich zwei Kaugummiautomaten wurden am Sonntag im Karlsruher

Stadtteil Neureut aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld sowie die

Kaugummis entwendet.

Gegen 14:30 Uhr wurde durch einen Spaziergänger der beschädigte Automat in der

Unterfeldstraße entdeckt. Vermutlich mithilfe eines Hebelwerkzeuges öffnete der

Dieb den Kaugummiautomaten und entwendete eine bislang unbekannte Menge an

Bargeld sowie Kaugummis. Unweit von der genannten Örtlichkeit wurde an der

Einmündung Holbeinstraße Ecke Lucas-Cranach-Straße mit gleichem Tathergang ein

weiterer Kaugummiautomat aufgebrochen. Auch hier ist der Diebstahlschaden noch

unbekannt. Der Sachschaden an den Apparaten beläuft sich auf schätzungsweise

1000 Euro.

Zeugen hierzu werden gebeten sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter

der Telefonnummer 0721/967180 zu melden.

Pfinztal – Einbruch in Gartenhütte

Karlsruhe – Opfer eines Einbruchs wurde die Besitzerin eines

Gartengrundstücks zwischen Söllingen und Wöschbach, im Gewann „Im Börstein“. Die

Tat ereignete sich im Zeitraum von Samstag, 19 Uhr, bis Sonntag, 10.30 Uhr.

Der Täter überstieg vermutlich zunächst den Zaun des Grundstücks und drückte

dann vermutlich mit Körpergewalt die Tür der auf dem Grundstück befindlichen

Hütte auf.

Aus der Hütte wurden diverse Flaschen an Getränken und eine Hängematte

entwendet. Es entstand ein Schaden von insgesamt ungefähr 100 Euro.

Walzbachtal – Unter Alkoholeinwirkung Unfall verursacht und geflüchtet

Karlsruhe – Mit nahezu 2,5 Promille hat am Samstagnachmittag ein 66 Jahre

alter Autofahrer einen Unfall verursacht und ist im Anschluss einfach

davongefahren.

Durch einen Verkehrsteilnehmer wurde beobachtet wie der 66-Jährige kurz vor 16

Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Bundesstraße 293 von Bretten in Richtung

Jöhlingen unterwegs war. Vermutlich aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung

kam der Fahrer kurz nach der Abfahrt zur Landesstraße 571a von der Fahrbahn ab

und beschädigte einen Leitpfosten. Obwohl der mutmaßliche Unfallverursacher

hierbei einen Sachschaden von mehreren hundert Euro angerichtet hat, machte er

sich aus dem Staub. Durch die alarmierte Streife konnte der 66-Jährige mit

seinem Fahrzeug in der verlängerten Heubergstraße in Jöhlingen festgestellt

werden. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei dem

Mann deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter

Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2,5 Promille, weshalb der Fahrer die

Beamten mit auf das Revier begleiten musste. Dort wurde ihm eine Blutprobe sowie

seinen Führerschein abgenommen.

