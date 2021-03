Mannheim-Vogelstang/Käfertal: Brücke über B 38 wieder freigegeben – Bergungsmaßnahmen dauern an – Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim – Die Sperrung der Brücke über die B 38Waldstraße konnte nach

Prüfung durch einen Statiker um 16.20 Uhr wieder aufgehoben und die Brücke

freigegeben werden. Am Montag kurz nach 14 Uhr hatte ein Sattelzugfahrer mit

seinem ausgefahrenen Kran in der Straße Hinter dem Wolfsberg die Brücke

beschädigt. Während der Sperrung Die Bergungsarbeiten werden noch einige Zeit in

Anspruch nehmen, hierbei ist die Straße Hinter dem Wolfsberg weiter gesperrt.

Die Unfallermittlungen führt die Verkehrspolizei Mannheim.

Mannheim-Vogelstang/Käfertal: Sattelzug beschädigt mit

ausgefahrenem Kran Brücke über B 38 – Brücke derzeit in beide

Fahrtrichtungen voll gesperrt

Mannheim – Am Montag kurz nach 14 Uhr hat ein Sattelzugfahrer mit seinem

ausgefahrenen Kran in der Straße Hinter dem Wolfsberg die Brücke über die B 38

beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt. Bis zur Prüfung der Statik ist die

Brücke Waldstraße/Sudetenstraße über die B 38 in beide Richtung vorsichtshalber

voll gesperrt. Der Verkehr wird durch die Polizei örtlich umgeleitet.

Ortskundige Fahrer werden gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.

Mannheim-Feudenheim: Corona-Party in Kleingartenanlage

Mannheim-Feudenheim – Die Polizei musste am Samstagabend in einer

Kleingartenanlage im Stadtteil Feudenheim eine Corona-Party aufgelöst werden.

Zeugen beschwerten sich kurz vor 23 Uhr über lauten Partylärm ausgehend von

einer Gartenparzelle in der Kleingartenanlage in der Banater Straße. Bereits vor

dem Eintreffen in der Kleingartenanlage konnten Polizeibeamten überlaute Musik,

Geschrei und Gelächter wahrnehmen. Als die Beamten die Anlage betraten,

flüchteten mehr als zehn Personen unerkannt in unterschiedliche Richtungen. Auf

dem Gartengrundstück konnten schließlich noch 12 Personen im Alter zwischen 17

und 20 Jahren angetroffen werden, die dort feierten und sich vollkommen

uneinsichtig zeigten. Nach Feststellung ihrer Identitäten wurde allen Personen

ein Platzverweis erteilt, den diese jedoch nur widerwillig befolgten. Es wurden

Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen alle Anwesenden gefertigt.

Gegen 0:15 Uhr mussten erneut Polizeibeamte das Gartengrundstück aufsuchen, da

dort wiederum überlaute Musik und Geschrei festzustellen war. Wieder hatten sich

5 Personen aus unterschiedlichen Haushalten dort eingefunden, um Party zu

feiern. Erneut waren die Feierwütigen uneinsichtig und befolgten die erteilten

Platzverweise nur zögerlich. Um eine weitere laute Party zu verhindern, nahmen

die Polizeibeamten kurzerhand die Musikanlage mit. Wieder werden Anzeigen wegen

Verstößen gegen die CoronaVO gefertigt.

Mannheim-Oststadt: Kollision zwischen Auto und Straßenbahn

Mannheim-Oststadt – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag gegen 17:10

Uhr an der Kreuzung Goethestraße/ Hebelstraße. Ein 34-jähriger Opel-Fahrer war

auf der Goethestraße in Fahrtrichtung Friedrich-Ebert-Brücke unterwegs, als er

beim Versuch links in die Hebelstraße abzubiegen, eine rote Ampel missachtete

und in der Folge mit einer Straßenbahn kollidierte. Durch den Unfall prallte das

Auto gegen einen Ampelmasten. Hierbei wurde der Autofahrer leicht verletzt, er

wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Auto war nicht

mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Straßenbahnverkehr war bis

ca. 18:15 Uhr in Richtung Weinheim gestört. Der Sachschaden beträgt rund 10.000

EUR.

Mannheim-Innenstadt: Ruhestörung führt zur Auflösung von Corona-Party

Mannheim-Innenstadt – Lauter Lärm führte am Samstagabend in der Innenstadt

zur Auflösung einer Corona-Party. Gegen 23 Uhr wurde der Polizei im Quadrat H 3

eine Ruhestörung durch lauten Partylärm gemeldet. Beim Eintreffen einer

Polizeistreife konnten die Beamten bereits auf der Straße laute Musik, Gespräche

und Gelächter feststellen. In der betreffenden Wohnung konnten schließlich 16

erwachsene Personen im Alter zwischen 18 und 69 Jahren sowie mehrere Kleinkinder

angetroffen werden. Diese stammten aus insgesamt acht Haushalten, hielten keinen

Mindestabstand ein und trugen allesamt keine Mund-Nasen-Bedeckung. Allen

Anwesenden, außer den Bewohnern, wurde ein Platzverweis erteilt, welchen diese

auch befolgten. Dennoch sehen sowohl der Veranstalter als auch dessen Gäste nun

einer Anzeige wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung entgegen.

Mannheim und Heidelberg: Aktivistenprotest

Mannheim/Heidelberg – Die Umweltschutzbewegung „Extinction Rebellion“

hatte für den heutigen Tag bundesweit zur Aktion „Rebellion of One“ aufgerufen,

um auf Klimaprobleme aufmerksam zu machen. In den Städten Mannheim und

Heidelberg hatten sich ab 13.00 Uhr sechs und in Mannheim zwei Personen zu

unterschiedlichen Zeiten jeweils für wenige Minuten auf die Fahrbahnen gesetzt.

Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht; die Verkehrsteilnehmer konnten auf andere

Fahrbahnen ausweichen. Alle Personen folgten den Anweisungen der Polizei und

verließen die Fahrbahn. *mm

Mannheim-Feudenheim: Nach Unfall zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet – Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Mannheim – Zeugen und eventuell weitere Geschädigte nach einem

Verkehrsunfall am Freitag gegen 15.45 Uhr in der Siebenbürger Straße sucht die

Polizei. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Skoda Octavia hatte zunächst mit

dem Außenspiegel den Spiegel eines entgegenkommenden Autofahrers gestreift, war

anschließend gegen eine Leitplanke geschleudert und kam in einem Graben zum

Stillstand. Anschließend flüchtete der Fahrer zu Fuß. In dem Graben wurde ein

Kennzeichen aufgefunden, das allerdings für einen BMW ausgebeben war. Wie sich

herausstellte, bestand für den Skoda kein Versicherungsschutz. Der

Fahrzeughalter konnte ermittelt, jedoch nicht an seiner Wohnanschrift

angetroffen werden. Zeugen sowie weitere Personen, die eventuell durch die

Fahrweise des unbekannten Skoda-Fahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich

unter Telefon 0621/718490 beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal zu melden.