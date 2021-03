Ladenburg / Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter Fahrzeugführer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet – Polizei sucht Zeugen

Ladenburg / Rhein-Neckar-Kreis – Bereits am Montag, 22.02.2021 in der Zeit

zwischen 07:30 Uhr und 14:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter

Fahrzeugführer in der Friedrich-Ebert-Straße/ Einmündung Schmezerstraße

vermutlich beim Abbiegen einen an Fahrbahnrand geparkten Mercedes E-Klasse und

entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen

Feststellungspflichten nachgekommen zu sein. An dem Mercedes entstand ein

Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubtem

Entfernen vom Unfallort und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum

Unfallhergang oder dem unbekannten Unfallverursacher geben können, sich mit dem

Polizeirevier Ladenburg Tel.: (06203) 9305 – 0 in Verbindung zu setzen.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zeugen verfolgen alkoholisierten Unfallverursacher und verständigen die Polizei

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis – Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagabend

gegen 21.30 Uhr in der Kurpfalzstraße an der Einmündung Merianstraße entfernte

sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Zeugen folgten diesem bis an

seine Wohnanschrift und wollten ihn zur Rede stellen. Hierbei nahmen sie starken

Alkoholgeruch bei dem Fahrer wahr und verständigten die Polizei. Die Polizei

nahm den Unfall auf und den 56-jährigen Unfallverursacher mit zum Revier. Dem

mit 1,6 Promille alkoholisierten Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn

erwartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Schulhalle großflächig und mehrfarbig mit Graffitis besprüht – Zeugen gesucht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis – In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben

unbekannte Täter die Fassade der Mehrzweckhalle der Dr.-Weiss-Schule in der

Weidenstraße mehrfarbig mit großflächigen Graffitis besprüht. An zwei Seiten der

Fassade und auf einem Treppenabgang sowie an der „Bronze-Eber-Statue“ an der

Neckarbrücke wurde mit den Schriftzügen beschmiert. Der angerichtete Sachschaden

beläuft sich auf weit über tausend Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06271/92100 beim Polizeirevier

Eberbach zu melden.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Geparktes Auto gestreift – trotz 3.000 Euro Sachschaden weitergefahren – Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis – Im Zeitraum zwischen Samstag, 15 Uhr und

Sonntag, 8.45 Uhr streifte ein bislang unbekannter Autofahrer einen in der

Straße Vogelsang abgestellten Opel. Vermutlich durch den Verursacher wurde ein

Notizzettel mit einem Namen und einer Handynummer hinterlassen, anschließend

fuhr er davon. Versuche durch den Geschädigten sowie der Polizei, den

Verursacher unter der hinterlassenen Nachricht zu erreichen schlugen fehl,

wodurch der Verdacht besteht, dass die Angaben falsch sind. An dem Opel entstand

Sachschaden von ca. 3.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den

Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06202/2880 bei

der Polizei in Schwetzingen zu melden.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Glastafel der Bandkeramiker-Gedenkstätte völlig zerstört – Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis – In der Nacht von Samstag auf Sonntag

wurde die Glastafel der Bandkeramiker-Gedenkstätte auf dem Verbindungsweg

zwischen der Sternallee und der Hockenheimer Landstraße vollständig zerstört.

Aufgrund der vorgefundenen Situation, u.a. wurden in einem Abfalleimer vier

Weinflaschen aufgefunden und sichergestellt, ist von einer mehrköpfigen

Tätergruppe auszugehen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon

06202/2880 beim Polizeirevier Schwetzingen zu melden.

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigung in Kindergarten – Polizei sucht Zeugen

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis – Am Samstagmorgen zwischen 3 und 4 Uhr

stiegen Unbekannte mit einer Leiter in den Hof des evangelischen Kindergartens

in der Talstraße ein. Dort schütteten sie mehrere Blumentöpfe aus, warfen einen

Besen, zwei Sitzbänke und einen Tisch auf verschiedene Vordächer des

Kindergartens. Auch ein Klettergerüst würde verschoben. Dabei wurden eine

Sitzbank und der Tisch beschädigt. Zeugen, die im fraglichen Tatzeitraum

verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon

06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Kundgebung der „Querdenker“

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis – Am Sonntag, in der Zeit zwischen 13.00 Uhr

und 17.30 Uhr fand in Sinsheim eine angemeldete Kundgebung der

Querdenker-Bewegung statt. Bereits am Morgen war ein starker, auch

überregionaler Anreiseverkehr, festzustellen. Dieser erfolgte überwiegend mit

Pkw sowie mit Bussen und mit dem öffentlichen Nahverkehr. Da auf dem

Veranstaltungsgelände lediglich 800 Teilnehmer zugelassen waren und mit einer

weitaus größeren Anzahl an Teilnehmern zu rechnen war, hatte die Polizei ihr

Einsatzkonzept flexibel angepasst. Nachdem am Versammlungsort die zugelassene

Teilnehmeranzahl erreicht worden war, wurden alle weiteren, auf dem Weg zur

Versammlung befindliche Personen, an mehreren Stellen insbesondere an den drei

Autobahnabfahrten der A 6 und am Bahnhof Sinsheim konsequent abgewiesen. Die

Versammlung auf dem Schwimmbadparkplatz in der Lilienthalstraße verlief

überwiegend störungsfrei. Unter den Teilnehmern wurden mehrfach Verstöße gegen

die Maskentragepflicht sowie die Abstandsregeln festgestellt, worauf die Polizei

über den Veranstalter mehrfach einwirkte. Einige Personen, die vor einer

Sperrstelle auf Einlass zum Versammlungsgelände gewartet hatten, wurden in

Absprache mit der Versammlungsbehörde der Stadt Sinsheim nachträglich auf das

Gelände eingelassen, da der Druck an der Engstelle und die damit verbundene

Verdichtung der Personen unter dem Gesichtspunkt des Infektionsschutzes zu groß

geworden war.

Aufgrund des weiterhin starken Zustroms musste die Autobahnabfahrt Sinsheim-Süd

kurzzeitig komplett gesperrt werden. Da einige Teilnehmer versuchten über die

Bahngleise zum Veranstaltungsort zu gelangen musste auch der Bahnverkehr

zwischen Heilbronn und Heidelberg von 13.15 Uhr bis gegen 16.45 Uhr voll

gesperrt werden. Es wurde ein Ersatzverkehr eingerichtet. Im Anschluss wurde der

Bahnverkehr freigegeben. Die Züge fuhren hierbei im Bereich Sinsheim nur noch

auf Sicht.

Die aufgrund der festgelegten Kapazitätsgrenze am Versammlungsort abgewiesenen

Teilnehmer versammelten sich an verschiedenen Örtlichkeiten im Stadtgebiet von

Sinsheim immer wieder zu größeren Personengruppen. Zum Teil kam es so zu

Ansammlungen von mehreren Hundert Personen. Zur Einhaltung der Corona-Verordnung

wurden diese Ansammlungen aufgelöst und Verstöße konsequent geahndet.

Eine Personengruppe meldete eine Spontanversammlung an, die allerdings durch die

Versammlungsbehörde der Stadt Sinsheim nicht zugelassen wurde. Zu dieser hatten

sich 500 Personen am Hauptbahnhof in Sinsheim eingefunden. Da sich die

Personengruppe auch nach mehrmaliger Aufforderung nicht auflöste, wurden auch

hier die Personalien aller Teilnehmer erhoben und Platzverweise ausgesprochen.

Gegen sie wurden Anzeigen gefertigt. Aufgrund der polizeilichen Maßnahmen

mussten in der Innenstadt immer wieder Straßen gesperrt werden.

Letztendlich geht die Polizei von einer Teilnehmerzahl im Raum Sinsheim von rund

3.500 Personen aus.

Insgesamt kam es bei dem Einsatz zu neun Straftaten, u.a. einer gefährlichen

Körperverletzung zum Nachteil eines Polizeibeamten, zwei Ermittlungsverfahren

wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Polizeibeamte sowie zu mehreren

Beleidigungen gegen eingesetzte Beamte und einem Verstoß gegen das Waffengesetz.

Es wurden 1.561 Personen und 460 Fahrzeuge kontrolliert. Gegen 387 Personen

wurden Platzverweise ausgesprochen und rund 600 Personen sehen nun

Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen die CoronaVO entgegen, eine

Person gelangte wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz zur Anzeige.

Edingen-Neckarhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Holzunterstandes verursacht Schaden am Mehrfamilienhaus

Edingen-Neckarhausen, Rhein-Neckar-Kreis – Am Sonntag, gegen 11:04 Uhr

wurde im Büttenweg eine starke Rauchentwicklung gemeldet. War man zuerst davon

ausgegangen, dass dort ein Haus selbst in Brand stand, konnten die Einsatzkräfte

vor Ort schnell einen brennenden Holzunterstand neben einem Mehrfamilienhaus als

Brandstelle ausmachen. Dieser konnte schnell gelöscht und so ein übergreifen des

Feuers auf das Haus verhindert werden. Am Haus selbst entstand ein Sachschaden

in Höhe von ca. 20-30000 Euro. Ein Ersthelfer wurde vorsorglich vom

Rettungsdienst ambulant behandelt. Die genaue Brandursache konnte noch nicht

festgestellt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in der Sache

übernommen.