Heidelberg-Pfaffengrund: Exhibitionist belästigt junge Frau – Zeugen gesucht

Heidelberg-Pfaffengrund – Am Sonntagnachmittag gegen 14:00 Uhr zeigte sich

ein bislang unbekannter Mann einer Autofahrerin mit entblößtem Geschlechtsteil.

Die Frau befuhr mit ihrem Pkw den Wieblinger Weg und bog rechts auf den

Kurpfalzring in Richtung Heidelberg-Wieblingen ab. Im Grünstreifen an der

Auffahrt zum Kurpfalzring sah sie ein Mann stehen, der an seinem entblößten

Geschlechtsteil manipulierte und hierbei Blickkontakt zu ihr hielt. Die im

Anschluss verständigte Polizei leitete sofort eine Fahndung nach dem Unbekannten

ein, die jedoch ohne Ergebnis verlief. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: ca.

40-50 Jahre; ca. 160 -170 cm; kräftige untersetzte Statur, rundliches Gesicht,

kurze braune Haare, bekleidet mit einer Windjacke mit Kapuze und einer blauen

Jeans. Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren

Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben

können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 zu

melden.

Heidelberg-Bergheim: Betrunken von der Straße abgekommen und gegen Ampelmast geprallt – Beifahrerin leicht verletzt

Heidelberg – Ein völlig betrunkener 29-jähriger Autofahrer verlor am

Samstagabend um 21.50 Uhr in der Vangerowstraße die Kontrolle über sein Auto und

kam nach rechts von der Straße ab. Dabei fuhr er über eine Verkehrsinsel und

zerstörte einen Ampelmast. An seinem Auto entstand Totalschaden, der

Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Eine 26-jährige Beifahrerin zog

sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein

Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von

knapp zwei Promille, im Krankenhaus wurde eine Blutprobe entnommen, der

Führerschein wurde beschlagnahmt.

Heidelberg-Neuenheim: Feuerlöscher in Garten aufgefunden und sichergestellt – Zeugen und Geschädigte gesucht

Heidelberg – Am Samstag teilte eine Anwohnerin in der Mozartstraße der

Polizei mit, dass in den zurückliegenden Tagen immer wieder vereinzelt

Feuerlöscher in ihren Garten geworfen bzw. dort abgelegt wurden. In dem Garten

wurden insgesamt drei Feuerlöscher, zwei 6-kg Pulver Feuerlöscher sowie ein

kleinerer Feuerlöscher aufgefunden und sichergestellt. Die Feuerlöscher könnten

aus umliegenden öffentlichen Gebäuden entwendet und die Diebstähle noch gar

nicht bemerkt worden sein. Ob die Feuerlöscher in dem Garten zum Abtransport

bereitgelegt wurden, ist noch ungeklärt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen

gemacht haben sowie Geschädigte, bei denen die Feuerlöscher entwendet wurden,

werden gebeten, sich unter Telefon 06221/4569-0 beim Polizeirevier

Heidelberg-Nord zu melden.

Heidelberg-Ziegelhausen: Baby-Eichhörnchen festgenommen

Heidelberg – Am Sonntag gegen 14:30 Uhr vertraute sich ein

Baby-Eichhörnchen Spaziergängern im Köpfleweg an und teilte mit, dass es sich im

Wald verlaufen habe und seine Eltern nicht mehr finde. Das junge Tier kletterte

an den Passanten hoch und suchte in deren Händen Schutz. Den alarmierten

Polizeibeamten gelang es, den Ausreißer widerstandslos festzunehmen und der

Tierrettung zu überstellen. Bis die junge Eichhörnchen-Dame auf eigenen Beinen

durch die Natur springen kann, wird sie bei der Eichhörnchennothilfe Mannheim

aufgepeppelt und zeitnah wieder aus dem vorübergehenden Gewahrsam in den Wald

entlassen.

Heidelberg-Mitte: PKW kommt von der Straße ab und kollidiert mit Ampelmast, zwei leichtverletzte Personen

Heidelberg-Mitte – Am Abend des 27.03.2021 ereignete sich gegen 21:50 Uhr

in Heidelberg ein Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Fahrzeugführer war mit seinem

Fahrzeug stadtauswärts auf der Vangerowstraße gefahren. Auf Höhe des

Amtsgerichtes wollte er offensichtlich der Vangerowstraße nach links weiter

folgen. Er kam aber mit seinem Fahrzeug von der Straße ab und fuhr auf einer

Verkehrsinsel frontal auf einen Ampelmast. Am Toyota des Fahrzeugführers

entstand ein Schaden von ca. 5000 Euro. Der Ampelmast wurde aus der Verankerung

gerissen und musste von der Feuerwehr entfernt werden. Der Fahrzeugführer sowie

seine Beifahrerin wurden leicht verletzt und zur weiteren Versorgung in eine

naheliegende Klinik gebracht. Während der Unfallaufnahme war beim Fahrzeugführer

Alkoholgeruch feststellbar. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab

einen Wert von fast zwei Promille. Die Ermittlungen zu dem Unfall werden vom

Polizeirevier Heidelberg-Mitte geführt.