Übelste Beleidigungen durch 33-jährigen „Erwachsenen“

Bingen am Rhein

Am 26.03.2021 gegen 20.30 Uhr betritt eine 33-jährige männliche Person ohne den erforderlichen Mund-Nasen-Schutz eine Tankstelle in Bingen-Kempten. Er wird durch die Bedienstete daraufhin mehrfach angesprochen und der später Beschuldigte erwidert, dass er keinen MNS mit sich führe. Nach langem Hin und Her kauft er letztendlich einen, beleidigt aber sodann die Bedienstete auf das Übelste! Die hinzugezogene Streifenwagenbesatzung der PI Bingen nimmt den „vermeintlich Erwachsenen“ in Empfang und wird auch hier auf übelste Art und Weise beleidigt. Da die Person offensichtlich Alkohol konsumiert hat und sich auch nicht beruhigen lässt, wird die Ingewahrsamnahme ausgesprochen und letztendlich muss der Mann fixiert und gefesselt werden und auch hierbei werden die eingesetzten Kräfte fortan beleidigt. Das ganze gipfelt dann darin, dass der Beschuldigte einen Beamten anspuckt! Die logische Folge ist das Überziehen einer Spuckschutzhaube. Im polizeilichen Gewahrsam rastet der Beschuldigte dann völlig aus und schlägt mehrfach mit dem Kopf auf den Gewahrsamsboden, so dass er schließlich in die Psychiatrie, aufgrund der akuten Eigengefährdung, eingeliefert werden muss. Die Geschädigte und die eingesetzten Beamten erleiden glücklicherweise keine Verletzungen!

Verkehrsunfallflucht durch einen Sprinter, Paketdienst

Bingen am Rhein

Am 26.03.2021 wurde gegen 12.41 Uhr in Bingen-Büdesheim, Raiffeisenstraße in Höhe des Anwesens Nr. 76, ein geparkter PKW der Marke VW durch einen Sprinter eines Paketzustellers beschädigt. Der Sprinter hatte am VW den Außenspiegel abgefahren und der Fahrer hätte dies auch eigentlich merken müssen, so die Unfallzeugen. Leider konnte jedoch kein amtliches Kennzeichen gemerkt bzw. notiert werden, so dass die Polizei die Mithilfe aus der Bevölkerung benötigt. Ihre Polizeiinspektion Bingen können sie wie gewohnt unter der bekannten Nummer 06721-9050 telefonisch erreichen.

Erneuter Zeugen-Aufruf: Immer noch keine Spur vom Geld

Bingen

Bingen, 03.03.2021, Rochusberg, 08:00 – 09:00 Uhr. Leider gibt es keine weiteren Hinweise zu diesem Fall, daher bittet die Polizei erneut um Hilfe von Zeugen. Am frühen Mittwochmorgen verlor eine ältere Person einen sehr hohen Geldbetrag. Sie führte zunächst ihren Hund aus und wollte im Anschluss den sechststelligen Betrag zu einer Bank bringen. Die Polizei geht zurzeit davon aus, dass der Geldbetrag im Zeitraum zwischen 08.00 und 09.00 Uhr auf dem Parkplatz gegenüber des Kinderheimes auf dem Binger Rochusberg verloren wurde. Das Geld befand sich zu diesem Zeitpunkt in einer braunen Ledertasche, die möglicherweise beim Aussteigen aus dem Fahrzeug gefallen ist. Es handelte sich dabei vornehmlich um 200,- EUR Scheine.

Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen

Gensingen, 28.03., Alzeyer Straße, 21:00 Uhr. Ein unbekannter Fahrer fuhr abends gegen eine Hecke und einen Stein auf der linken Fahrbahnseite. Aufgrund des lauten Knalls wurden Zeugen auf den silberfarbenen Mercedes Modell W124 aufmerksam. Die Polizei bittet um weitere Hinweise auf das Fahrzeug und/oder den Fahrer.

Diebstahl aus Gastronomie

Bingen

Bingen, Scharngasse, 16.03., 20:00 Uhr – 17.03., 09:30 Uhr. Eine 56-jährige Gastronomin erschien auf der Dienststelle und meldete den Diebstahl ihres Inventars: 6 Tische, 16 Stapelsessel, 3 Stühle, 2 große Gastro-Sonnenschirme sowie 2 große Heizstrahler. Am Abend des 16.03. habe sie ihren Besitz zuletzt gesehen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Brand von zirka 3000 Quaderballen

Selzen

Am 28.03.2021, gegen 01:45 Uhr begannen zirka 3000 aufgeschichtete Strohballen entlang der L425 zwischen Mommenheim und Selzen aus bisher unbekannten Gründen an zu brennen.

Sämtliche umliegenden Feuerwehren, THW, DRK sowie die Polizei Oppenheim waren mit über 50 Einsatzkräften vor Ort. Die Fahrbahn musste aufgrund von querenden Wasserleitungen aus Selzen kommend, zwischenzeitlich einseitig gesperrt werden.

Aufgrund der feuchten Witterung scheint eine Selbstentzündung nicht wahrscheinlich und es wird von Brandstiftung ausgegangen.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 170.000EUR. Die Löscharbeiten werden voraussichtlich noch mehrere Tage andauern.

Bei Hinweisen melden Sie sich bitte bei der Polizei in Oppenheim.

Mainz – Taschendiebstähle – EC-Karte missbraucht

Mainz

Nachdem seine Geldbörse entwendet worden war, stellt ein Geschädigter Abbuchungen in Höhe von 2.000,- EUR von seinem Konto fest. Bereits am Donnerstag, en 25.03.2021, ist einem 86-Jährigen während eines Einkaufs in einem Discounter in Mainz-Gonsenheim, die Geldbörse aus der Gesäßtasche seiner Hose entwendet worden. Den unbekannten Tätern ist es unmittelbar danach gelungen 2 x 1000,- EUR von seinem Konto abzuheben. In der Geldbörse waren noch weitere persönliche Gegenstände, Ausweisdokumente und 45,- EUR Bargeld. Bei einem ähnlichen Diebstahl am Freitagmorgen in der Mainzer Neustadt, ist einer 57-jährigen Frau die Geldbörse aus der Außentasche ihrer Jacke entwendet worden. Auch sie war in einem Discounter einkaufen. Die EC-Karte wurde unmittelbar nach dem Diebstahl gesperrt, so dass lediglich 55,- EUR Bargeld und diverse Papiere abhandengekommen sind.

Fast 1,2 Promille – Führerschein weg

Alzey/Rheinhessen – Um seine Fahrerlaubnis fürchten muss ein 38-jähriger

PKW-Fahrer, den eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am

27.3.2021 gegen 22:45 Uhr in Alzey in der Schafhäuser Straße überprüfte. Da sich

Hinweise auf Alkoholkonsum ergaben, wurde dem 28-Jährigen ein Alkotest

angeboten, dessen Ergebnis fast 1,2 Promille ergab. Der Mann musste zur

Blutentnahme mit zur Dienststelle. Sein Führerschein wurde einbehalten. Er muss

nun mit einer Strafanzeige und dem Entzug der Fahrerlaubnis für mehrere Monate

rechnen.

Unterwegs mit gefälschtem Führerschein und unter Drogeneinfluss

Armsheim/Rheinhessen – Gleich mehrfach wurden Beamte der

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim bei einem 28-jährigen Fahrer eines PKW

fündig, der am 26.3.2021 gegen 15:30 Uhr auf dem Parkplatz Menhir an der A 61

bei Armsheim kontrolliert wurde. Zunächst stellten die Beamten Anzeichen auf

Drogeneinfluss fest. Der Mann räumte auch ein, einige Tage zuvor Drogen

konsumiert zu haben. Ein Vortest bestätigte zudem den Verdacht. Der Mann musste

mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Dort schauten sich

die Beamten dann auch den Führerschein genauer an, den der 28-Jährige den

Polizisten aushändigte. Bei genauerer Überprüfung stellte sich heraus, dass

dieser gefälscht war. Auch das räumte der Mann ein. Der „Führerschein“ wurde

sichergestellt. Dem 28-jährigen drohen nun Anzeigen wegen Fahrens ohne

Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und

der Fahrt unter Drogeneinfluss.

Aufgebrochener Zigarettenautomat in Jugenheim

Jugenheim/Rheinhessen – In der Nacht von Freitag auf Samstag hebelten der

oder die unbekannten Täter einen Zigarettenautomaten in Jugenheim auf. Der

Automat selbst wurde hierbei erheblich beschädigt, konnte jedoch nicht komplett

geöffnet werden. Derzeit ist noch unbekannt, ob und wie viele

Zigarettenpackungen entnommen wurden. Derzeit gibt es keine Hinweise auf die

Täter. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 3 (06131 654310).

Sicherstellung von entwendetem Schmuck im Wert von über 5.000EUR

Essenheim – Die Geschädigte, eine 62-jährige Essenheimerin, erstattete am

Morgen des 27.03.2021 eine Strafanzeige wegen Diebstahls von Schmuck im Wert von

über 5.000EUR aus ihrem Haus. Der Verdacht gegen eine Pflegekraft erhärtete sich

nach ersten Ermittlungen, so dass ein Durchsuchungsbeschluss bei Gericht

beantragt und bewilligt wurde. Bei der Durchsuchung der Wohnung des 38-jährigen

Deutschen aus Oppenheim konnte neben dem entwendeten Schmuck noch

Betäubungsmittel und Munition aufgefunden werden. Ihn erwarten nun mehrere

Strafverfahren.