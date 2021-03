Osthofen – Einbruch in Tankstelle

Worms – Heute Nacht wurde in Osthofen in die ARAL-Tankstelle eingebrochen.

Der Täter hatte hierzu kurz nach 1 Uhr mit einem Stein die Fensterscheibe zum

Verkaufsraum eingeschlagen und gelangte so ins Innere. Mit seiner Beute, einem

Sixpack Bier, flüchtete der Täter schließlich aus dem Gebäude, verlor dies

allerdings noch auf dem Tankstellengelände und entfernte sich in unbekannte

Richtung. Die Videoüberwachung zeigt einen Mann, der weiße Schuhe, eine

dunkelblaue Hose (vermutlich Jeans), eine schwarze Jacke und darunter einen

weißen Kapuzenpulli trug. Die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen. Wer

sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit

der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.

Worms – Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

unterwegs

Worms – Mit überhöhter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien fahrend,

fiel einer Polizeistreife heute Nacht ein Mercedes in der Straße Berliner Ring

auf. Bei der Kontrolle des 37-jährigen Fahrzeugführers um 0:30 Uhr nahmen die

Beamten Alkoholgeruch wahr. Als der Wormser aus seinem PKW ausstieg hatte er

Probleme gerade und sicher zu stehen, weswegen ein Alkoholtest durchgeführt

wurde. Die festgestellten 0,3 Promille waren offenbar nicht alleine

ausschlaggebend für die Fahruntüchtigkeit, denn der durchgeführte Drogentest

reagierte positiv auf Kokain und Cannabisprodukte. Daraufhin wurde die

Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. Als der Führerschein

sichergestellt werden sollte, konnte der Wormser diesen nicht vorzeigen, da er

gar nicht mehr im Besitz eines solchen war. Die Fahrerlaubnis war bereits

entzogen. Neben der Trunkenheit im Verkehr wurde gegen den Fahrer ebenso ein

Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Brand einer Doppelgarage

Wöllstein – An einem Einfamilienhaus in Wöllstein im Rheinhessenring gerät

eine Doppelgarage in Brand. Das 52jährige Bewohnerpaar bemerkt kurz vor dem

Feuer einen Knall. Kurz danach steht die Garage in Vollbrand. Die Rauchsäule ist

aus großer Entfernung zu sehen. Die Feuerwehren aus mehreren umliegenden

Ortschaften bekämpfen den Brand mit insgesamt 49 Kräften. Sie können ein

Übergreifen der Flammen auf das Einfamilienhaus verhindern. Verletzt wird

niemand. Die Garage wird Opfer der Flammen und komplett zerstört. Zwei zur

Familie gehörende und vor der Garage parkende Fahrzeuge werden in

Mitleidenschaft gezogen. Die Ursache muss durch Brandexperten noch genau

festgestellt werden. Der Gesamtschaden dürfte über 40.000EUR liegen. Während der

Löscharbeiten kommt es zu Verkehrsbehinderungen in dem Wohngebiet.

Bekifft mit dem Auto unterwegs

Ensheim

Bei einer Verkehrskontrolle in Ensheim fiel in der Nacht zum Samstag ein 21-jähriger Autofahrer auf, der wohl kürzlich einen Joint geraucht hatte. Der typische Geruch, der sich noch im Innenraum des PKW gehalten hatte, brachte die Polizeibeamten schnell auf die richtige Spur. Der junge Mann aus der Verbandsgemeinde Wöllstein hatte zudem noch eine geringe Menge Marihuana dabei. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht der Beamten. Eine Blutprobe wurde entnommen. Neben einem Strafverfahren hat der junge Mann wohl auch ein Fahrverbot zu erwarten.

Betrunkener Ladendieb im Discounter

Alzey

Die eingesetzten Polizeibeamten staunten nicht schlecht, als sie es am Freitagabend kurz vor Geschäftsschluss mit einem Ladendieb zu tun bekamen. Die Polizei war hinzugerufen worden, weil die Personalien des Diebes zunächst nicht bekannt waren. Dabei stellte sich heraus, dass der 36-jährige Tourist deutlich alkoholisiert war. Deshalb wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, dessen Ergebnis selbst für die Polizisten nicht alltäglich war. Das Gerät zeigte stolze 4,65 %o. Dazu passte auch das Objekt der Begierde, der Mann wollte nämlich eine Flasche Wodka mitgehen lassen.

Betrunkener Autofahrer fährt Leitpfosten um

Gau-Odernheim

Am frühen Freitagabend wird der Polizei ein Autofahrer gemeldet, der unsicher unterwegs sei und auch schon einen Leitpfosten umgefahren habe. Die Polizeibeamten konnten das Fahrzeug ausfindig machen. Nun stellte sich heraus, dass der Fahrer, ein 46-jähriger Gau-Odernheimer, betrunken war. Aufgrund des festgestellten Wertes von 1,4 %o wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Auf diesen wird er wohl eine Weile verzichten müssen. Außerdem muss er mit einer saftigen Geldstrafe rechnen.

Betrunken mit dem Mofa unterwegs

Bechtheim

Ein 63-jähriger Bechtheimer Mofafahrer fiel am frühen Freitagabend bei einer Verkehrskontrolle in Bechtheim auf. Er hatte deutlich dem Alkohol zugesprochen. Der an der Kontrollstelle festgestellte Wert von 1,5%o machte eine Blutprobe erforderlich und dürfte eine empfindliche Geldstrafe nach sich ziehen.

Verkehrsunfallbeteiligter geflüchtet, Zeugen gesucht

Freimersheim

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalles, der sich in einer Kurve vor dem Freimersheimer Friedhof ereignet hat. Ein entgegenkommender PKW kollidierte hier mit dem Heck eines Linienbusses und flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von mehreren hundert Euro zu kümmern. Zeugen, die am Freitagmorgen, gegen 07.30 Uhr dort unterwegs waren und Hinweise auf den geflüchteten PKW geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Alzey zu melden.

Widerstand mit zwei leichtverletzten Polizeibeamten

Worms – Am frühen Abend kam es hinter dem Wormser Bahnhof zu einer

Körperverletzung durch einen 24-jährigen jungen Mann. Dieser war vermutlich

aufgrund einer Drogenmischintoxikation hochaggressiv und verletzte zunächst drei

Passanten, von welchen die Polizei bislang Kenntnis erlangte. Er konnte im

Bereich des Kreisverkehrsplatzes Von-Steuben-Straße / Güterhallenstraße zunächst

von anderen Passanten gestellt und zu Boden gebracht werden. Nachdem er den Hund

einer Frau getreten hatte, welche der Polizei jedoch bislang nicht namentlich

bekannt ist. Die unmittelbar eingetroffenen Polizeibeamten konnten den Täter

letztlich fesseln und ins Klinikum Worms zur Untersuchung verbringen. Der Täter

wehrte sich jedoch sehr massiv und konnte letztlich nur mit erheblichen

Kraftaufwand der eingesetzten Polizeibeamten und durch den Einsatz des

Distanz-Elektro-Impuls-Geräts überwältigt werden. Während des Widerstandes

schrie der Täter unaufhörlich und in einer Schleife u.a. die Worte „Allahu

Akbar“ (Gott ist groß) und andere unverständliche Worte. Im Klinikum beruhigte

sich der 24-jährige nach einiger Zeit wieder und verblieb dort zur weiteren

ärztlichen Abklärung. Bei dem Einsatz wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt,

konnten ihren Dienst jedoch weiter verrichten. Im Zusammenhang mit diesem

Einsatz sucht die Polizei noch weitere mögliche Geschädigte und Personen, welche

diesen zur Hilfe kamen.

Bedrohung mittels Schere

Worms – Bereits am vorangegangenen Tag kam es zu einer körperlichen

Auseinandersetzung zwischen dem 44-jährigen Beschuldigten und einem 17 Jahre

jungen Mann. Gegen 14:30 Uhr des 26.03.2021 trafen die beiden Beteiligten

zufällig in der Mainzer Straße erneut aufeinander. Nun war der 17-Jährige in

Begleitung zweier Freunde. Einer der Beiden, ein 19-jähriger Mann, sprach den

Beschuldigten auf den gestrigen Vorfall an, worauf Letzterer aggressiv

reagierte, dem jungen Mann ins Gesicht schlug und diesen mit einem Kopfstoß

verletzte. Anschließend flüchtete der Beschuldigte in einen nahegelegenen

Friseursalon, bewaffnete sich mit Friseurscheren und bedrohte die drei Personen

mit dem Tode. Der 19-jährige Geschädigte konnte weitere Handlungen unterbinden,

indem er von außen die Eingangstür des Salons bis zum Eintreffen der

Polizeibeamten zuhielt. Die Polizeibeamten konnten unter Androhung des Einsatzes

des Distanz-Elektro-Impuls-Geräts den Beschuldigten dazu bewegen, die Scheren

abzulegen und ihn anschließend widerstandslos festnehmen. Auf der Dienststelle

konnten Anzeichen für einen Betäubungsmittelkonsum erkannt werden, weshalb dem

Beschuldigten eine Blutprobe entnommen wurde. Aufgrund von Eigen – und

Fremdgefährdung wurde er anschließend in eine psychiatrische Einrichtung

verbracht.