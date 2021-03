A6/Enkenbach-Alsenborn, Reisebus geht in Flammen auf

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Am Montagmorgen ist auf der A6 zwischen den

Anschlussstellen Enkenbach-Alsenborn und Wattenheim ein Reisebus während der

Fahrt in Brand geraten. Der Fahrer konnte seinen Bus nach starker

Rauchentwicklung zunächst auf dem Randstreifen anhalten und mit seinen

Fahrgästen unversehrt verlassen. Danach ging der Reisebus in Flammen auf und

brannte lichterloh. Durch die Rauchentwicklung und die Löscharbeiten der

alarmierten Feuerwehr war die A6 in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Brandursache war nach ersten Ermittlungen vermutlich ein technischer Defekt. Der

entstandene Sachschaden wird auf 70.000 Euro geschätzt.|past

Ohne Führerschein gefahren und Polizisten angeschwindelt

Kaiserslautern (ots) – Eine Strafanzeige hat sich ein junger Mann aus dem

Stadtgebiet in der Nacht zu Montag eingehandelt. Der 26-Jährige steht im

Verdacht, mit einem Auto am öffentlichen Straßenverkehr teilgenommen zu haben,

obwohl er keine Fahrerlaubnis besitzt. Vermutlich um dies zu vertuschen,

schwindelte er außerdem die Einsatzkräfte an.

Als Polizeibeamte gegen 0.45 Uhr im Asternweg auf den Pkw aufmerksam wurden, saß

der junge Mann auf dem Fahrersitz; der Motor des Wagens lief. Während die

Streife wendete, um Fahrzeug und Fahrer zu überprüfen, wurde das Auto noch ein

Stück nach vorne bewegt.

Bis die Polizisten am Pkw ankamen, war der junge Mann bereits ausgestiegen. Er

behauptete, sein Begleiter habe den Wagen gesteuert. Erste Überprüfungen

ergaben, dass der 26-Jährige gerade erst dabei ist, seinen Führerschein zu

machen. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Wer vermisst eine Wickeltasche?

Kaiserslautern (ots) – Wer vermisst seit Sonntag eine Wickeltasche mitsamt

Baby-Utensilien? Sie wurde am frühen Abend im Bereich des Wildparks Betzenberg

gefunden und später der Polizei übergeben.

Wie die ehrliche Finderin berichtete, hatte sie die Tasche gegen 18.30 Uhr

entdeckt und längere Zeit gewartet, ob der/die Eigentümer/in wieder auftaucht.

Weil sich niemand meldete, nahm die Frau die Tasche gegen 19.30 Uhr mit und

brachte sie zur Dienststelle in der Gaustraße. Die Beamten durchsuchten den

Inhalt, fanden aber nichts, was Rückschlüsse auf den Eigentümer zulassen würde.

Es handelt sich um eine schwarze Tragetasche der Marke „Bergsteiger“, Modell

Capri, in der sich diverse Utensilien für ein Baby befanden. Sie wird zu

Wochenbeginn an das Fundbüro der Stadt Kaiserslautern weitergeleitet. |cri

Kinder auf dem Dach

Kaiserslautern (ots) – Kinder auf dem Dach eines Schulgebäudes sind der Polizei

am Sonntagabend aus der Kantstraße gemeldet worden. Eine Streife rückte aus und

konnte vor Ort tatsächlich zwei 13-Jährige auf dem Dach sowie weitere Kinder und

Jugendliche auf dem Schulhof feststellen. Ersten Angaben zufolge waren sie am

„Spielen“. Wie sie auf das Dach des Gebäudes kommen konnten, ist noch unklar.

Verletzt wurde zum Glück niemand. Ob etwas beschädigt wurde, steht noch nicht

fest. Allerdings könnte auf die Gruppe eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs

zukommen, da der Eingang zum Schulhof geschlossen war und der Zutritt laut

Aushang am Sonntag nicht geduldet ist. Das Haus des Jugendrechts wird sich um

die weitere Klärung des Sachverhalts kümmern. |cri

Unfall beim „begleiteten Fahren“

Sembach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Beim „begleiteten Fahren ab 17“ ist es am

Sonntagnachmittag im Bereich Sembach zu einem Unfall gekommen. Drei Menschen

wurden leicht verletzt.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam es zu dem Unfall, als die 17-jährige

„Fahrschülerin“ gegen 16 Uhr auf der L393 beim Abbiegen nach links mit ihrem

Seat Leon einem Honda Pilot die Vorfahrt nahm. Die Fahrzeuge stießen zusammen

und wurden beide beschädigt, der Seat so stark, dass er abgeschleppt werden

musste.

Die junge Seat-Fahrerin und ihre Begleitperson erlitten ebenso wie die

Honda-Fahrerin leichte Verletzungen, lehnten jedoch alle drei eine medizinische

Versorgung durch den Rettungsdienst ab. |cri

Unter Drogen am Steuer – Führerschein weg

Kaiserslautern (ots) – Weil er unter Drogeneinfluss stand, hat die Polizei am

Sonntagmorgen einen Autofahrer im Stadtgebiet aus dem Verkehr gezogen. Die

Beamten hatten den VW Golf gegen 8.30 Uhr in der Barbarossastraße gestoppt, um

ihn einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen. Dabei wurde beim Fahrer

drogentypisches Verhalten festgestellt. Ein erster Schnelltest bestätigte den

Verdacht und reagierte positiv auf Amphetamin.

Der 31-jährige Mann musste deshalb sein Auto vor Ort stehen lassen und zwecks

Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt

und die Autoschlüssel an seine Freundin ausgehändigt.

Routinemäßige Kontrollen gab es auch in der Nacht von Sonntag auf Montag in der

Mainzer Straße. Von 23 bis 0.30 Uhr stoppten die eingesetzten Beamten hier

mehrere Fahrzeuge, die stadtauswärts fuhren, und kontrollierten die Fahrer. –

Ergebnis: eine kostenpflichtige Verwarnung wegen nicht getragener Sehhilfe sowie

vier Mängelberichte wegen überschrittener Termine der Hauptuntersuchung und

nicht mitgeführter Papiere. |cri

Mehrere Autos aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) – Am Wochenende haben Unbekannte mehrere Autos aufgebrochen

und reichlich Beute gemacht. Die Taten ereigneten sich in der Nacht von Samstag

auf Sonntag.

Aus einem BMW in der Homburger Straße nahmen die Diebe einen Geldbeutel und eine

Handtasche mit. Auch ein Hyundai in der Straße Am Bahnheim war Ziel der Täter.

Sie stahlen Bargeld und Dokumente. Ein Smartphone und Parfum wechselten beim

einem Pkw-Aufbruch in der Kantstraße den Besitzer.

In der Straße An der Sommerhalde durchwühlten die Täter das Fahrzeuginnere eines

Autos, das in einer Grundstückseinfahrt parkte. Sie entwendeten eine Mappe mit

Dokumenten sowie Bargeld.

Aus einem Mercedes erbeuteten die Unbekannten eine Sonnenbrille, Ladezubehör für

ein Smartphone und Parfüm. Der Wagen parkte in der Mennonitenstraße. Auch in

Moorlautern schlugen die Diebe zu. Aus einem Firmenwagen stahlen sie die mehrere

Dokumente und eine Mütze.

Insgesamt ist ein Schaden von über 1.000 Euro entstanden. Die Polizei sicherte

Spuren und ermittelt. |mhm

Ruhestörung mit Folgen

Kaiserslautern (ots) – Wegen einer Ruhestörung ist die Polizei am frühen

Sonntagmorgen in die Slevogtstraße gerufen worden. Anwohner hatten sich gegen

halb vier über Geschrei und umherfliegende Sachen in einer benachbarten Wohnung

beschwert.

Die ausgerückte Streife konnte die Verursacher in der Wohnung antreffen. Die

beiden 28 und 31 Jahre alten Männer waren von Beginn an sehr aggressiv. Der

31-Jährige hielt eine Glasflasche bedrohlich in den Händen. Erst unter Androhung

des Distanz-Elektro-Impuls-Gerätes (DEIG) ließ er die Flasche los und ließ sich

anschließend fesseln. Währenddessen versuchte der 28-Jährige etwas aus der Hose

des 31-Jährigen zu ziehen. Der Aufforderung dies zu unterlassen kam er nicht

nach. Auch er musste schließlich zu Boden gebracht und gefesselt werden, hierbei

verletzte er sich leicht an der Oberlippe. Bei der Durchsuchung der beiden

Männer fanden die Beamten zwei abgebrochene Flaschenhälse, die als Stichwaffen

genutzt werden könnten. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurden beide über

Nacht in Gewahrsam genommen. |elz

Aggressive Stimmung bei Verkehrskontrolle

Kaiserslautern (ots) – Völlig aggressiv zeigte sich ein 24-jähriger Autofahrer

und seine Beifahrerin in der Nacht zu Montag bei einer Verkehrskontrolle auf der

Lauterstraße.

Der 24-Jährige wurde gegen 23:40 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle

angehalten. Ihm wurde vorgeworfen, keinen Gurt angelegt zu haben. Nachdem die

Beamten den Grund erklärt hatte, wurden er und seine Beifahrerin sofort

aggressiv und schrien die Beamten an.

Nachdem die Beifahrerin aus dem Auto ausstieg und weiterhin die Beamten

anschrie, wurde ihr erklärt, dass aufgrund der aggressiven Stimmung nun die

Bodycam gestartet werde. Daraufhin riss auch der Fahrer seine Tür auf und wollte

auf die Beamten zustürmen.

Erst als ihm der Einsatz des Distanz-Elektro-Impuls-Gerätes (DEIG) angedroht

wurde, ließ er sich schließlich beruhigen und auch seine Beifahrerin setzte sich

wieder ins Auto.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erfolgte die Entlassung der beiden

Personen. |elz

Betrunken Unfall gebaut

Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Eine 19-jährige Autofahrerin hat am

Sonntagmorgen einen Unfall verursacht.

Die junge Frau fuhr mit ihrem Wagen gegen vier Uhr auf der Straße von Miesenbach

Richtung Mackenbach. Im Kreisverkehr kam sie von der Fahrbahn ab, übersteuerte

und kam im Straßengraben zum Stehen.

Die eintreffenden Beamten stellten Alkoholgeruch bei der unverletzten

19-Jährigen fest. Offensichtlich war die Frau betrunken. Ein Alkoholtest

bestätigte den Verdacht. Das Testgerät zeigte eine Atemalkoholkonzentration von

1,33 Promille an. Der Fahrerin wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe

entnommen. Ihr Wagen wurde abgeschleppt. |elz

Dritter Autokorso mit Kundgebung

Kaiserslautern (ots) – Am Samstagnachmittag fand in Kaiserslautern erneut ein

Autokorso mit anschließender Kundgebung statt. Parallel dazu fand eine weitere

Versammlung unter dem Motto „Kunstaktion weiße Welt“ in der Innenstadt von

Kaiserslautern statt.

Die Versammlungsteilnehmer des Autokorsos trafen sich mit ihren Fahrzeugen unter

dem Motto „Wir bestehen auf die ersten 20 Artikel unserer Verfassung“ auch

diesmal auf dem Mitfahrerparkplatz am PRE-Park. Anschließend fuhren sie über

eine etwa 13 Kilometer lange Strecke durch die Innenstadt bis zum Messeplatz.

An der Versammlung nahmen rund 70 Fahrzeuge mit etwa 100 Menschen teil. Durch

den Autokorso kam es im Bereich der Innenstadt lediglich zu vorrübergehenden

Verkehrsbeeinträchtigungen. Nur kurzzeitig sperrte die Polizei Kreuzungen und

Einmündungen.

Die zwölf Teilnehmer der Versammlung „Kunstaktion weiße Welt“ trafen sich zu

einem Protestmarsch durch die Fußgängerzone. Dabei trugen sie weiße Anzüge. Sie

schlossen sich im Anschluss auf dem Messeplatz den Teilnehmern des Autokorsos

an.

Im Rahmen einer Darbietung umarmten sich neun Teilnehmer der „Kunstaktion weiße

Welt“ mehrfach. Dabei hielten sie die Mindestabstände zueinander nicht ein.

Zudem trugen sie keine Mund-Nasen-Bedeckung.

Die Ordnungsbehörde ahndete entsprechende Verstöße gegen die

Corona-Bekämpfungsverordnung. Die Polizei unterstützte die Mitarbeiter der

Stadtverwaltung bei der Feststellung der Personalien.

Darüber hinaus kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen. Kurz vor 18 Uhr

beendete der Veranstalter die Kundgebung. |mhm

Unter Drogen am Steuer

Kaiserslautern (ots) – Ein Autofahrer steht im Verdacht, unter Drogeneinfluss

gefahren zu sein. Er muss mit einem Fahrverbot und einer Strafanzeige rechnen.

Am Freitagnachmittag kontrollierte eine Polizeistreife den 42-Jährigen im

Bereich der Pariser Straße. Die Beamten stellten dabei drogentypische Anzeichen

bei dem Mann fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss

geben. Eine Weiterfahrt wurde dem 42-Jährigen vorsorglich untersagt. |gra

Einbruch in Einfamilienhaus

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte sind am Freitagmorgen „Auf dem Bännjerrück“ in

ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Diebe hebelten ein Fenster im rückwärtigen

Bereich auf und entwendeten Elektrogeräte, sowie Modeschmuck. Der Schaden wird

auf 2000 Euro geschätzt. Zeugen, die am Freitag zwischen 07:15 Uhr und 08:10 Uhr

verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit er

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 396-2620 in Verbindung zu

setzen.|gra