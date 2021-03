Verkehrsunfall auf der BAB 7 – Gegenstand auf Fahrbahn Motorradfahrer verletzt BAB 7 Gemarkung Knüllwald

Am Montagnachmittag, 29.03.2021, gegen 13:55 Uhr, ereignete sich auf der BAB 7, Gemarkung Knüllwald, Kassel in Fahrtrichtung Fulda, zwischen den Anschlussstellen Homberg/Efze und Bad Hersfeld – West, ein Verkehrsunfall, bei welchem sich ein Kradfahrer verletzte.

Der 29-jährige Fahrer eines Krad Triumph aus Bad Salzuflen befuhr auf benanntem Streckenabschnitt der BAB 7 den mittleren dreier Fahrstreifen. Auf dieser Fahrspur lag eine Batterieabdeckung aus Plastik. Der Krad-Fahrer konnte diesem Teil nicht mehr gänzlich ausweichen und verletzte sich infolge des Aufpralls am rechten Bein. Am Krad selbst entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Ein nachfolgender Sattelzug fuhr ebenfalls über das Plastikteil, wurde hierbei aber nicht beschädigt.

Der Kradfahrer konnte glücklicherweise einen Sturz verhindern und sein Krad am Seitenstreifen abstellen. Er wurde nach polizeilicher Verkehrsunfallaufnahme zwecks medizinischer Versorgung und Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Zeugen, die Angaben zum Verlierer des Plastikteils machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld (Tel.: 06621/5088-0) in Verbindung zu setzen.

Straßenlaterne beschädigt

Heblos – Am Samstag (17.03.) wurde von der OVAG in der Straße „Am Sportplatz“ eine Beschädigung an der dort befindlichen Straßenlaterne festgestellt. Offensichtlich befuhr ein Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug die Straße „Am Sportplatz“ und wollte in Höhe der Hausnummer 5 mit seinem Wagen wenden. Dabei übersah er die dort befindliche Straßenlaterne und stieß gegen den Mast der Laterne. An der Straßenlaterne entstand Sachschaden von rund 1.200 Euro.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Angersbach – Am Donnerstag (25.03.), gegen 12:30 Uhr, befuhr ein 69-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Opel Zafira die Pfarrgasse. In Höhe der Hausnummer 21 befand sich ein Tanklastwagen auf der Fahrbahn, welcher gerade das Anwesen mit belieferte. Da der 69-jährige nicht an dem Tanklastwagen vorbeifahren konnte, wollte er mit seinem Zafira wenden. Beim Rangieren übersah er jedoch einen Kleintransporter, welcher am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall blieb der 69-jährige unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 1.700 Euro.

Fahrzeug beim Einparken beschädigt

Schotten – Am Samstag (27.03) befuhr ein 59-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Skoda Yeti die Vogelsbergstraße und wollte in Höhe der Hausnummer 110 am rechten Fahrbahnrand einparken. Dabei beschädigte er den Pkw einer 49-jährigen Fahrerin, welcher ebenfalls in der Vogelsbergstraße am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Bei dem Unfall blieb der 59-jährige Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Polizei warnt vor Betrugsmasche „Smishing“ – Vermehrte Fälle im Landkreis Hersfeld – Rotenburg

Heute und am vergangen Wochenende trat im Bereich Hersfeld – Rotenburg das Betrugsphänomen „Smishing“ auf. Smishing ähnelt der Betrugsmasche „Phishing“ über E-Mail, jedoch werden die betrügerischen Nachrichten per SMS versandt. In den aktuellen Fällen erhalten Bürgerinnen und Bürger eine SMS auf ihr Mobiltelefon. In dieser wird mitgeteilt, dass ein Paket für sie verschickt wurde. Zusätzlich ist ein LINK enthalten, mit dem die angebliche Paketversendung verfolgt werden kann.

Folgt man solch einem LINK, wird versucht eine Schadstoffsoftware – häufig als eine Art Update getarnt – auf dem Handy zu installieren. Ist die Software letztlich installiert, können die Täter auf persönliche Daten zugreifen und diese missbräuchlich benutzen.

Ihre Polizei rät daher dringend:

Bleiben Sie wachsam uns skeptisch, wenn Sie unaufgefordert

Kurznachrichten von Ihnen unbekannten Telefonnummern erhalten

Folgen Sie solchen LINKS auf keinen Fall, da Sie sonst ggf.

Schadstoffsoftware auf Ihrem Smartphone installieren

Geben Sie

keine personenbezogenen Daten preis

keine personenbezogenen Daten preis Wenden Sie sich im Zweifel an

Ihre örtliche Polizei

Weitere wertvolle Tipps und Tricks rund um das Thema Betrug, erhalten Sie unter www.senioren-sind-auf-zack.de oder www.polizei-beratung.de

Jogger durch Hundebiss verletzt

Grebenhain / Ilbeshausen – Am Samstag (27.03.), gegen 06:00 Uhr, joggte ein 35-jähriger Mann aus Grebenhain den Feldweg zwischen Grebenhain und Ilbeshausen „Platteweg“ entlang, als ihm eine ihm unbekannte Frau mit zwei nicht angeleinten Hunden entgegengelaufen kam. Die Hunde liefen auf den Grebenhainer zu und einer biss den Geschädigten in den Oberschenkel, die Hand sowie in den Unterarm. Im Anschluss entfernte sich die Hundebesitzerin mit den Hunden, ohne sich um den durch die Bisse leichtverletzten Grebenhainer zu kümmern.

Das Opfer konnte gegenüber der Polizei folgende Personenbeschreibung bezüglich der Hundehalterin angeben: Zwischen 40 und 50 Jahren alt, sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent und trug eine dunkle gefütterte Winterjacke sowie eine Mütze oder Kapuze. Bei den Hunden soll es sich möglicherweise um einen Boxer sowie einen Schäferhund gehandelt haben.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt

Hofbieber – Unbekannte versuchten zwischen Sonntag (21.03.) und Freitag (26.03.) in einen Lebensmittelmarkt in der Morleser Straße einzubrechen. Die Täter versuchten erfolglos über das Dach in den Markt zu gelangen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung auf Schulgelände

Fulda/Horas – Am Freitag (26.03.), gegen 20:15 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei von einem Zeugen darüber informiert, dass zwei Müllcontainer im Bereich einer Schule in der Fritzlarer Straße brennen würden. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle, bevor er auf Gebäude übergreifen konnte. Zur Aufklärung der Brandursache, hat die Polizei Fulda die Ermittlungen aufgenommen. Hierbei wurde festgestellt, dass außerdem versucht worden war, mehrere Scheiben eines Schulgebäudes einzuschlagen. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Neuhof/Dorfborn – Unbekannte stahlen zwischen Donnerstagabend (25.03.) und Freitagmittag (26.03.) in der Fronius Straße die Kennzeichen FD-AU 55 eines roten Opel Agila. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda/Horas – Zwischen Mittwoch (24.03.) und Freitag (26.03.) brachen Unbekannte in der Schannatstraße in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter hebelten eine Kellertür auf und durchsuchten die Wohnräume erfolglos nach Diebesgut. Sie hinterließen 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pedelec gestohlen

Fulda – Am Freitag (26.03.), zwischen 7:30 Uhr und 15 Uhr, stahlen Unbekannte ein in der Magdeburger Straße abgestelltes E-Mountainbike der Marke Focus. Das rot-schwarze Fahrrad war mit einem Spiralschloss an einem Fahrradständer gesichert und hatte einen Wert von circa 1.700 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Dieseldiebstahl

Fulda – Unbekannte versuchten in der Nacht auf Samstag (27.03.) auf dem Parkplatz der A7 „Hummelskopf“ Diesel aus einem Lkw zu stehlen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden die zwei männlichen Täter, beide dunkel gekleidet und circa 30 Jahre alt, bei ihrem Vorhaben gestört und flüchteten ohne Diebesgut. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt

Hilders – Am Samstagmorgen (27.03.) wurde festgestellt, dass Unbekannte versucht hatten in einen Lebensmittelmarkt in der Thüringer Straße einzubrechen. Die Täter versuchten erfolglos über das Dach in den Markt zu gelangen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auto gestohlen

Fulda – In der Nacht auf Samstag (27.03.) stahlen Unbekannte in der Lechstraße einen blauen Fiat Panda mit den Kennzeichen ERB-VM 184. Das Auto im Wert von circa 500 Euro stand auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokatalysator gestohlen

Fulda – Zwischen Donnerstag (25.03.) und Freitag (26.03.) stahlen Unbekannte in der Kreuzbergstraße den Katalysator eines VW Lupo. Das Auto stand auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses. Der entstandene Schaden beträgt circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Bäckerei

Bad Salzschlirf – Unbekannte brachen in der Nacht auf Sonntag (28.03.) in eine Bäckerei in der Riedstraße ein. Die Täter öffneten gewaltsam die Eingangstür und durchsuchten mehrere Räume. Die Täter stahlen unter anderem Bargeld und ein Notebook. Es entstand 150 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Kirchengebäude

Bad Salzschlirf – Unbekannte brachen in der Nacht auf Sonntag (28.03.) in der Kirchstraße in ein Kirchengebäude ein. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten erfolglos nach Diebesgut und hinterließen 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Künzell – Am Sonntagnachmittag (28.03.) wurde festgestellt, dass in der Turmstraße, Höhe Hausnummer 148, die Kennzeichen FD-YJ 963 von einem roten VW Polo gestohlen worden waren. Das Auto stand auf dem Parkplatz eines Wohnhauses. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall – Katzenbesitzer gesucht

Haunetal – Am Samstag (27.03.), gegen 22:10 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit seinem 3-er BMW die Bundesstraße 27 von Bad Hersfeld nach Fulda. Kurz nach der Ortschaft Odensachsen querte eine Katze die Fahrbahn. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem die Katze verletzt wurde. Der 20-jährige Mann brachte das Tier zu einem Tierarzt, wo es ärztlich behandelt wurde. Nach der Behandlung brachte man das Tier in das Bad Hersfelder Tierheim. Die Katze besitzt ein weißes Fell mit grauem Rücken und einem grau/schwarzen Schwanz.

Wer kann Angaben zum Tierhalter machen? Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06621/932-0 an die Polizeistation Bad Hersfeld oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. Es entstand Schaden in Höhe von circa 200 Euro.

Geparktes Fahrzeug beschädigt – Polizei sucht Zeugen!

Alsfeld – Am Samstag (27.03.), gegen 09:30 Uhr, parkte ein 59-jähriger Alsfelder seinen grauen Skoda Octavia auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße „An der Au 10“ in Alsfeld.

Als er gegen 09:45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er eine Beschädigung im Bereich der hinteren rechten Beifahrerseite.

Vermutlich hat ein bisher unbekannter Fahrzeugführer das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gestreift und verließ dann die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Quads gestohlen

Alheim / Heinebach – Am Freitag (26.03.), zwischen 05:25 Uhr und 16:00 Uhr, hatten es Unbekannte auf zwei Quads abgesehen. Die Täter stahlen jeweils ein Quad der Marke „Aeon Motor AT 20“ sowie der Marke „Standard Moto Corporation J No Value“ aus einer Garage eines Mehrfamilienhauses in der Nürnberger Straße. Beide Fahrzeuge sind aktuell nicht zugelassen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Bürogebäude – Keramik-Brennöfen gestohlen

Hauneck / Unterhaun – Zwischen Freitag (26.03.) und Samstag (27.03.) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu Büro- und Arbeitsräumen innerhalb eines Geschäftshauses in der der Straße „Döllwiesen“. Die Täter stahlen nach bisherigen Erkenntnissen drei Keramik-Brennöfen sowie die dazugehörigen Vakuumpumpen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf einen unteren fünfstelligen Eurobetrag.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

36286 Neuenstein OT Raboldshauen.

Am Samstagabend, d. 27.03.2021, gegen 19.50 Uhr, befuhr ein Lkw-Transporter (Sprinterklasse) die Hersfelder Straße (Ortsdurchfahrt). Vermutlich mit der Absicht in der Grundstückseinfahrt der Hausnummer 25 zu wenden, kollidierte das Fahrzeug mit der Grundstücksmauer der Einfahrt. Bei dem Anprall entstand ein Sachschaden von ca. 2500.- Euro. Der Lkw-Fahrer entfernte sich im Anschluss unerkannt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bad Hersfeld unter Tel.: 06621-9320 entgegen.

Alkoholisierter Radfahrer verursacht Verkehrsunfall

Am Freitag, 26.03.2021, befuhr gegen 11:30 Uhr ein 36-jähriger Mann mit einem Mountainbike den Gehweg der Hohenlohestraße in Fulda-Edelzell. Dabei streifte er einen geparkten Pkw am Fahrbahnrand und verursachte einen Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Als eine Funkstreife der Polizeistation Fulda vor Ort eintraf, verhielt sich der Radfahrer äußerst aggressiv, schrie laut und warf seine mitgeführten Sachen umher. Grund hierfür war offensichtlich sein übermäßiger Alkohol- und Drogenkonsum. Beim Unfallverursacher wurde eine Blutentnahme durchgeführt, aufgrund seines Zustandes war eine anschließende Ausnüchterung im Gewahrsam der Polizeistation Fulda unerlässlich.

Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw im Industriegebiet Fulda-West

Auf der Karrystraße im Industriegebiet Fulda-West ereignete sich am Freitag, 26.03.2021, um 12:40 Uhr ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Ein Pkw Mercedes und ein Pkw Renault mussten wegen eines abbiegenden Fahrzeuges anhalten. Der 52-jährige Fahrer des nachfolgenden Lkw VW Amarok erfasste die Situation zu spät und fuhr auf den Renault auf, welcher dann noch auf den Mercedes geschoben wurde.

An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 8000 Euro.

Raub in Wohnung – Zeugenhinweise erbeten

Fulda

Am heutigen Samstagmorgen klingelten um 09.15 Uhr zwei Männer in Fulda an der Haustür eines Reihenhauses in der Otfrid-von-Weißenburg-Straße. Nach Öffnung bedrängten sie die Hausbewohnerin und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Mit diesen verließen sie das Haus in Richtung Schillerstraße. Die geschädigte Dame blieb glücklicherweise unverletzt. Die beiden Täter waren beide 30-40 Jahre alt und trugen beide dunkle Bekleidung mit gelben Applikationen. Nach ersten Zeugenhinweisen hatte einer der Täter einen auffallend humpelnden Gang. Die Polizei Fulda erbittet Hinweise unter Tel.: 0661 / 105-0.

Unfall auf Fußgängerüberweg – Postbotin verletzt

Alsfeld

Am Samstagmorgen, gegen 10.52 Uhr, befuhr eine 66-jährige PKW-Führerin aus Alsfeld die Schwabenröder Straße in Richtung Stadtmitte. In gleicher Richtung nutzte eine 51-jährige Postbotin mit ihrem Lastentrike verbotswidrig den linken Gehweg und wollte die Schwabenröder Straße an einem Fußgängerüberweg auf die rechte Gehwegseite überqueren. Die PKW-Führerin erfasste die Situation zu spät, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Die Postbotin kam zu Fall und wurde dabei schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Gesamtschaden wird auf 1750,- Euro geschätzt.

Zusammstoß beim Fahrstreifenwechsel

Bebra

Am Freitagmittag, gegen 12:05 Uhr, befuhren ein 60-jähriger Herbsteiner mit seinem LKW und eine 37-jährige Bebranerin mit ihrem PKW die B27 aus Richtung Sontra kommend in Richtung Bad Hersfeld. Zwischen den Anschlussstellen Bebra-Mitte und Bebra-Süd, im Bereich der dortigen 2+1-Verkehrsregelung, überholte die Bebranerin den LKW. Als sie auf Höhe des Aufliegers war wollte der LKW-Fahrer den Fahrstreifen wechseln und zog dafür nach links. Dabei stieß er mit dem Auflieger gegen die rechte Fahrzeugseite des PKW. Der Sachschaden am Auflieger wird auf 100,00 EUR, am noch fahrbereiten PKW auf 7000,00 EUR geschätzt.

Verkehrsunfall Sachschaden

Am 26.03.2021 um 13.10 h kam es in der Bahnhofstraße in Eiterfeld zu einem Auffahrunfall, bei dem ein 21. Jähriger aus der Gemeinde Hauneck mit seinem Sprinter auf den Pkw einer 46. Jährigen aus der Gemeinde Eiterfeld auffuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von gesamt etwa 11.000 EUR. Da bei dem Sprinter aufgrund des Zusammenstoßes größere Mengen Betriebsstoffe ausliefen, mussten diese durch die Feuerwehr Eiterfeld gebunden, und die Straße anschließend durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Dadurch kam es teilweise zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Bereich der Eiterfelder Ortsdurchfahrt.