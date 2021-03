Einbrecher kommen durch Terrassentür

Friedrichsdorf, Köppern, Brauhannsweg, 26.03.2021, 14.15 Uhr bis 16.55 Uhr (pa)In Friedrichsdorf waren am Freitagnachmittag Einbrecher am Werk. Zum Tatort wurde ein Einfamilienhaus im Köpperner Brauhannsweg. Die Täter begaben sich zu einer rückwärtig gelegenen Terrasse und hebelten die dortige Tür gewaltsam auf. Das Innere des Hauses durchwühlten die Unbekannten anschließend nach Wertgegenständen. Fündig wurden sie vor allem in Form von Schmuck und Armbanduhren. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

Gerade Terrassentüren sind bei Einbrechern beliebt, um in Häuser einzudringen und die Bewohner um ihre Wertsachen zu bringen. Dies liegt unter anderem darin begründet, dass sie im Gegensatz zu Haustüren, in deren Sicherheit meist mehr Geld investiert wird, oft nicht optimal gesichert sind. Doch hier kann man Abhilfe schaffen. Wie Sie den Einbruchschutz Ihres Zuhauses gezielt erhöhen und es den Kriminellen schwermachen können, verrät Ihnen gerne und unentgeltlich Polizeihauptkommissarin Nicole Meier von der polizeilichen Beratungsstelle Hochtaunus. Zu erreichen ist Frau Meier unter der Rufnummer (06172) 120 – 250.

Hoher Schaden durch Schmierereien an Schulgebäude

Friedrichsdorf, Färberstraße, 27.03.2021, 17.35 Uhr bis 28.03.2021, 17.00 Uhr (pa)Auf dem Gelände einer Schule in Friedrichsdorf verursachten Unbekannte im Verlauf des Wochenendes durch Farbschmierereien einen hohen Sachschaden. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag in der Färberstraße. Mit Sprühbarbe verunstalteten die Täter an der dortigen Gesamtschule unter anderem diverse Fenster und Wände. Die Kosten für das Entfernen der Schmierereien belaufen sich einer ersten Schätzung nach auf einige Tausend Euro. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

Mann entblößt sich in U-Bahn,

Oberursel, zwischen U-Bahn-Haltestellen Lahnstraße und Hohemark, 26.03.2021, gg. 11.00 Uhr (pa)Am Freitag erstattete einer Frau aus Oberursel Strafanzeige, nachdem sich zuvor in der U-Bahn ein Unbekannter ihr gegenüber entblößt hatte. Die Oberurselerin war gegen 11.00 Uhr in einem Waggon der U3 in Fahrtrichtung Hohemark unterwegs, als ein männlicher Fahrgast sich ihr in schamverletzender Weise zeigte. Als Reaktion schrie sie den Mann laut an, woraufhin dieser aufstand und die Bahn an der nächsten Haltestelle verließ. Beschrieben wurde der Exhibitionist als circa 60 Jahre alt und schlank. Er habe weißes Haar gehabt, blaue Arbeitskleidung getragen und eine Tasche mitgeführt. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg ermittelt und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0.

Motorrad fährt Pkw auf – mehrere Verletzte, L 3004, zw. Hohemark und Sandplacken, 28.03.2021, gg. 15.20 Uhr

(pa)Am Sonntagnachmittag kam es auf der L 3004 zwischen Hohemark und Sandplacken zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden. Gegen 15.20 Uhr befuhr ein 66-jähriger Audifahrer die Landesstraße in Fahrtrichtung Sandplacken. Als er nach links in einen Feldweg abbiegen wollte und hierzu abbremste, reagierte der 25-jährige Fahrer eines nachfolgenden Motorrads nicht mehr rechtzeitig. Seine BMW kollidierte mit dem Heck des Audi. Ein ebenfalls nachfolgender 27-jähriger Motorradfahrer konnte mit seiner Honda noch ausweichen. Seine Maschine touchierte den Audi lediglich leicht. Der 25-Jährige Fahrer des BMW-Motorrads sowie seine 22-jährige Sozia wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Audifahrer und seine Beifahrerin zogen sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. Die Landesstraße musste in der Folge des Unfalls für einen Zeitraum von etwa einer Stunde in beide Richtungen gesperrt werden. Der Gesamtschaden an den drei beteiligten Fahrzeugen wird auf über 7.000 Euro beziffert.

Motorradkontrollen am Feldberg,

Feldberggebiet, 28.03.2021, (pa)Am Sonntag führte die Polizei im Feldberggebiet stationäre und mobile Zweiradkontrollen durch. Die Geschwindigkeit war dabei ein Kontrollaspekt. Bei sonnigem Wetter konnten am Nachmittag bei Geschwindigkeitsmessungen 14 Überschreitungen festgestellt werden, wovon neun Verstöße auf Motorräder und fünf auf Pkw entfielen. Das „Highlight“ im negativen Sinn stellte ein 41-Jähriger aus dem Main-Taunus-Kreis dar, dessen Kawasaki – bei erlaubten 60 km/h Höchstgeschwindigkeit – mit 143km/h gemessen wurde, wohlgemerkt nach Abzug der Toleranz. Der Regelsatz für einen solchen Geschwindigkeitsverstoß: 600 Euro Bußgeld, 2 Punkte im Fahreignungsregister sowie ein Fahrverbot von 3 Monaten. Im insbesondere bei gutem Wetter von Besucherinnen und Besuchern hochfrequentierten Feldberggebiet stellen solche Geschwindigkeiten eine besonders große Gefahr dar. Die Straßen und Wege werden von einer Vielzahl unterschiedlichster Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer genutzt. Gerade wer mit dem Auto oder Motorrad unterwegs ist, muss jederzeit darauf eingestellt sein, dass andere den Weg kreuzen – sei es beim Wandern, Mountainbiken oder dem Familienspaziergang. Auch auf beispielsweise den Rennradfahrer, der hinter der nächsten Kurve langsam die Steigung erklimmt oder den bremsenden Pkw, der auf einen freien Parkplatz einbiegen will, muss man rechtzeitig reagieren können. Voraussetzung dafür ist eine vorausschauende Fahrweise mit entsprechend angepasster Geschwindigkeit. Neben dem Tempo standen am Sonntag auch der technische Zustand der Zweiräder sowie die Schutzausrüstung der Bikerinnen und Biker im Fokus der Kontrollen. In fünf Fällen musste den Kontrollierten die Weiterfahrt untersagt werden. Gründe hierfür waren neben technischen Änderungen, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten, auch – in drei Fällen – das Tragen unzulässiger Helme. Diese genügten nicht den Sicherheitsansprüchen, die für eine Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr erforderlich sind. Wie im vergangenen Jahr wird die Polizei auch in dieser Saison verstärkt Kontrollen durchführen, um die Sicherheit auf den beliebten Strecken rund um den Feldberg zu erhöhen.

Meldungen vom Wochenende

Verkehrsunfall- Sachschaden

Unfallort: Ferdinandstraße, 61348 Bad Homburg Unfallzeit: Freitag, 26.03.2021, 12:56 Uhr Unfallhergang: Ein 50-jähriger Fahrer eines Pkw, Hersteller VW, befuhr die Ferdinandstraße aus Richtung Hessenring kommend, in Fahrtrichtung Marienbader Platz. Eine 45-jährige Fahrerin eines Pkw, Hersteller Toyota, befuhr die entgegengesetzte Richtung. Der VW-Fahrer bog anschließend nach links die die Straße Schöne Aussicht ab, ohne der Fahrerin des Toyota die Vorfahrt zu gewähren. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Beide Pkw wurden beschädigt. Der Schaden wird auf 5500,-EUR geschätzt.

Verkehrsunfall mit Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort Unfallort: Rohrwiesenstraße , 61381 Friedrichsdorf Unfallzeit: Freitag, 26.03.21, 16:30 Uhr bis Samstag, 27.03.21, 12:00 Uhr Unfallhergang: Im genannten Zeitraum war in der Rohrwiesenstraße ein Pkw, Hersteller Opel ordnungsgemäß geparkt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in dem Zeitraum mit einem unbekannten Kfz vermutlich beim Ein- oder Ausparken den geparkten Pkw und flüchtete anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wird auf 1500EUR geschätzt. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/120-0 entgegen.

Straftaten

Rücksichtslose Fahrweise / Gefährdung des Straßenverkehrs Tatort: 61440 Oberursel (Taunus), Im Heidegraben Tatzeit: Freitag, 26.02.2021, ca. 08:15 Uhr An einem Fußgängerüberweg Im Heidegraben kam es am Freitagmorgen zu einer gefährlichen Situation als ein Kindergartenkind mit seinem Tretroller die grüne Fußgängerampel überqueren wollte. Ein silbernes Fahrzeug kam aus Richtung Oberstedten gefahren als das Kind gerade auf die Straße trat. Der Vater konnte das Kind gerade noch an der Jacke nach hinten ziehen, der Fahrzeugführer fuhr ohne anzuhalten weiter. An der Ampel standen noch weitere Fußgänger sowie ein Bus. Die Polizei benötigt dringend weitere Zeugen zu dem Vorfall. Wer etwas gesehen hat oder Angaben zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer machen kann, sollte sich bitte bei der Polizei in Oberursel unter 06171-62400 melden.

Verkehrsunfall i. V. m. Flucht

Unfallort: 61462 Königstein, Falkensteiner Straße Unfallzeit: Samstag, 27.03.21 zw. 11:15 und 11:45 Uhr

Durch den Geschädigten wurde gegen 11:15Uhr dessen Tesla Model 3 in der Falkensteiner Straße abgestellt. Als er gegen 11:45 Uhr wieder zurück zu seinem Fzg. kam, stellte er fest, dass die hintere Tür auf der Fahrerseite beschädigt wurde.

Schadenshöhe: 2500,- Euro

Wenn Sie Zeuge dieses Vorfalls geworden und noch nicht mit der Polizei in Kontakt getreten sind, melden Sie sich bitte bei der Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer 06174-9266-0.

Versuchter besonders schwerer Fall des Diebstahl aus Boutique

Tatort: 61476 Kronberg, Tanzhausstraße

Tatzeit: Donnerstag, 25.03.2021, 20:06 Uhr

Zur genannten Tatzeit versuchte der oder die Täter die Eingangstür des dortigen Bekleidungsgeschäftes aufzuhebeln. Durch den Versuch wurde der Alarm ausgelöst und der Täter flüchtete unerkannt.

Schaden: 50,- Euro

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172-120-0 entgegen.