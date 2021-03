Streit im Straßenverkehr eskaliert,

Eschborn, Elly-Beinhorn-Straße, 27.03.2021, gg. 16.55 Uhr

(ho)Ein Streit zwischen Autofahrern ist am Samstagnachmittag in der Elly-Beinhorn-Straße völlig eskaliert. Vorausgegangen war eine Meinungsverschiedenheit im Straßenverkehr, nach der es zu beleidigenden Äußerungen gekommen sein soll. Ein 56-jähriger Beteiligter habe daraufhin sein Fahrzeug verlassen und sei an den Wagen seines Kontrahenten herangetreten. Den Angaben des 56-Jährigen zufolge habe dieser ein Reizstoffsprühgerät gegen ihn eingesetzt, wodurch er im Gesicht getroffen und verletzt wurde. Auch der 24-jährige Sohn des Geschädigten sei durch den Einsatz des Reizgases verletzt worden, als er seinem Vater helfen wollte. Nach dem Vorfall flüchtete der Mann, der mutmaßlich von dem Reizgas Gebrauch gemacht hatte, mit seinem Fahrzeug vom Tatort. Aufgrund des abgelesenen Kennzeichens dauern die Ermittlungen bezüglich seiner Identität derzeit noch an. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

Einbruch in Kirche gescheitert,

Hofheim, Kurhausstraße, festgestellt am 28.03.2021

(ho)Am vergangenen Sonntagmorgen ist ein Einbruch in die evangelische Johannesgemeinde in der Kurhausstraße in Hofheim festgestellt worden. Die Täter verschafften sich zunächst Zugang zum Kirchengelände und schlugen dort eine Scheibe der Kirche ein. Anschließend versuchten sie offenbar in den Innenraum einzusteigen, was ihnen jedoch nicht gelang. Der Spurenlage zufolge haben die Einbrecher den Innenraum der Kirche nicht betreten und flüchteten aus unbekannten Gründen vom Tatort. Was blieb ist der Sachschaden, der auf mindestens 2.000 Euro geschätzt wird. Die Hofheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Baucontainer aufgebrochen,

Eschborn, Rahmannstraße, 26.03.2021 bis 29.03.2021

(ho)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes haben Unbekannte auf einer Baustelle in Eschborn mehrere Container aufgebrochen. Die Täter liefen auf das Baustellengelände und machten sich an den Schlössern der Container zu schaffen und brachen diese auf. Was aus den Containern entwendet wurde ist bislang noch unklar. Die Polizei in Eschborn ermittelt gegen Unbekannt und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 9695-0.

Alarmanlage vertreibt Einbrecher,

Weilbach, Industriestraße, 29.03.2021, um 00.34 Uhr

(ho)In der vergangenen Nacht sind Einbrecher in Weilbach in die Werkstatt einer Firma eingebrochen und haben dabei mehrere Hundert Euro Sachschaden angerichtet. Allerdings lösten die Täter während der Tat die Alarmanlage aus und flüchteten daraufhin aus dem Gebäude ohne etwas entwendet zu haben. In das Gebäude gelangten die Täter durch eine eingeschlagene Scheibe, von wo aus sie sich schließlich in Richtung eines Büros begaben. Dabei lösten die Einbrecher den Alarm aus. Da derzeit noch keine konkreten Hinweise auf die unbekannten Täter vorliegen, bittet die Hofheimer Kriminalpolizei um Hinweise unter der Telefonnummer (06192

Meldungen vonm Wochenende

Eigentumsdelikte

1 Diebstahl aus Garage I.

Tatzeit: Do., 25.03.2021, gg. 18:00 Uhr –

Fr., 26.03.2021, gg. 10:00 Uhr

Tatort: 65817 Eppstein-Bremthal, Schillerstraße

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschafften sich unbekannte Täter unberechtigt Zutritt zu einer Garage in Eppstein-Bremthal und entwendeten daraus Arbeitsgeräte.

Bei dem Tatobjekt handelte es sich um eine Doppelgarage, welche zur Tatzeit unverschlossen war. Die Täter nutzten die Gelegenheit und entwendeten eine motorisierte Kettensäge, einen Hochdruckreiniger, sowie einen Winkelschleifer. Anschließend entfernten sich die Diebe auf bislang unbekannte Weise in unbekannte Richtung von der Tatörtlichkeit.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1700,- EUR. Eine Spurensicherung wurde veranlasst.

Zeugen werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeidienststelle in Kelkheim unter der Telefonnummer 06195 – 6749 – 0 in Verbindung zu setzen.

2 Diebstahl aus Garage II.

Tatzeit: Do., 25.03.2021, gg. 19:00 Uhr –

Sa., 27.03.2021, gg. 14:00 Uhr

Tatort: 65817 Eppstein-Niederjosbach, Schulstraße

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zur Tatzeit unbemerkt Zutritt zu einer unverschlossenen Garage in Eppstein-Niederjosbach. Aus der Garage wurden sodann zwei motorisierte Kettensägen, sowie ein Satz Alu-Kompletträder entwendet.

Anschließend entfernten sich die Täter auf bislang unbekannte Weise in unbekannte Richtung von der Tatörtlichkeit. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- EUR. Eine Spurensicherung wurde veranlasst.

Zeugen werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeidienststelle in Kelkheim unter der Telefonnummer 06195 – 6749 – 0 in Verbindung zu setzen.

3 Einbruch in Baustellencontainer

Tatzeit: Fr., 26.03.2021, gg. 18:00 Uhr –

Sa., 27.03.2021, gg. 07:30 Uhr

Tatort: 65830 Kriftel, Kapellenstraße

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Samstag unberechtigt Zutritt zu einer Baustelle in Kriftel und entwendeten hochwertige Baumaschinen.

Die Täter betraten das Anwesen und erreichten hier einen Baustellencontainer, welcher mit einem Vorhängeschloss gesichert war. Das Schloss wurde sodann gewaltsam aufgebrochen und die Täter entwendeten Baumaschinen im Wert von ca. 1650,- EUR. Unter dem Diebesgut befanden sich ein Betonrüttler, sowie eine Handkreissäge. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Eine Spurensicherung wurde veranlasst.

Zeugen werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeidienststelle in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 – 2079-0 in Verbindung zu setzen.

4 Sachbeschädigung durch Graffiti

Tatzeit: Sa., 27.03.2021, gg. 22:30 Uhr

Tatort: 65760 Eschborn, Bahnhofstraße, S-Bahnhof Eschborn

Eine unbekannte Person beschädigte am Samstagabend die Wand des Bahnhofgebäudes in Eschborn mit Lackspray. Die Person wurde durch eine Zeugin beobachtet, wie sie mittels Spraydosen ein Graffiti an die Wand des verlassenen Bahnhofsgebäudes schmierte und dadurch beschädigte. Die Zeugin informierte umgehend die Polizeistation in Eschborn. Mit dem Eintreffen der Beamten flüchtete die männliche Person zu Fuß über die Bahngleise in unbekannte Richtung. Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.

Durch die Zeugin konnte der männliche Täter wie folgt beschrieben werden:

schwarze Hose

blaue Jacke

schwarze Maske

schwarze Mütze

blaue Tasche mit Spraydosen

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200,- EUR. Eine Spurensicherung wurde veranlasst.

Zeugen werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeidienststelle in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 – 9695 – 0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsdelikte

1. Trunkenheitsfahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Tatzeit: So., 28.03.2021, 01:25 Uhr

Tatort: 65817 Eppstein, Theodor-Fliedner-Weg

In der Nacht zum Sonntag wurde ein Fahrzeugführer festgestellt, welcher ein Kraftfahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr führte, obwohl er nach dem Konsum von Betäubungsmitteln nicht mehr in der Lage dazu war.

Der 24jährige Frankfurter befuhr zur Tatzeit mit seinem BMW die B455 in Eppstein. In Höhe des Bahnhofes Eppstein wurde er im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle durch eine Kelkheimer Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Hierbei konnten Anzeichen für eine mögliche Betäubungsmittelbeeinflussung des Beschuldigten festgestellt werden.

Ein freiwillig durchgeführter Urintest verlief positiv auf den Konsum von Cannabis. Der Beschuldigte wurde daraufhin zur Polizeistation Kelkheim transportiert wo ihm, nach staatsanwaltschaftlicher Anordnung, eine Blutprobe entnommen wurde.

Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und der PKW-Schlüssel sichergestellt.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Unfallort: Hofheim am Taunus – Wildsachsen, Widilostraße Unfallzeit: Donnerstag, den 25.03.2021, 12:40 Uhr bis 12:55 Uhr

Ein weißer Lkw wurde durch den Fahrzeugführer unbeschädigt im o. g. Zeitraum am Fahrbahnrand in der Widilostraße in Hofheim am Taunus – Wildsachsen geparkt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr vermutlich mit einem Fahrzeug über die heruntergelassene Rampe des Lkw, wodurch diese beschädigt wurde. Der oder die Unfallverursacher/-in entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Der Schaden am geparkten Lkw beläuft sich auf schätzungsweise 5000,00 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst des Main-Taunus-Kreises unter der Telefonnummer 06190 / 9360-45 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Örtlichkeit: Kriftel, Auf der Hohlmauer Zeit: Donnerstag, den 25.03.2021, 07:30 Uhr bis 16:30 Uhr

Ein schwarzer Ford Mustang wurde durch den Halter im angegebenen Zeitraum unbeschädigt auf dem Parkplatz der Konrad-Adenauer-Schule geparkt. Der oder die Täter/-in/-innen beschädigten das Kraftfahrzeug mit Hilfe eines spitzen Gegenstandes an der Beifahrerseite in Höhe von 70cm und einer Breite von 85 cm. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf schätzungsweise 300,00 Euro.

Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Hofheimer Polizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 entgegen.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Örtlichkeit: Hattersheim am Main, Stettiner Straße Zeit: Samstag, den 27.03.2021, 01:09 Uhr

Ein 40-jähriger wurde in Nacht von Freitag auf Samstag zum angegebenen Zeitpunkt durch eine Streifenbesetzung der Polizeistation Hofheim in der Settiner Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle konnte durch die Beamten leichter Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert über der 0,25 mg/l / 0,5 Promille – Grenze gemäß Straßenverkehrsgesetz. Der Fahrzeugführer wurde daraufhin auf die Dienststelle sistiert, um einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholwert mittels einem geeichten Atemalkoholmessgerät zu erlangen. Gegen den 40-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Führen eines Kraftfahrzeuges im Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss eingeleitet. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde dieser von der Dienststelle entlassen.