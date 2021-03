Nachtrag zur Einbruchsmeldung von Sonntag, den 28.03.2021,

10:29 Uhr, Wiesbaden, Biebrich, Elsa-Brändström-Straße, Tatzeit: Samstag,

27.03.2021, 21:20 Uhr

(cav)Wie gestern bereits berichtet, kam es am Samstagabend zu einem Einbruch in

ein Einfamilienhaus in der Elsa-Brändström-Straße in Wiesbaden Biebrich. Nach

der Tat konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden, ein weiterer ist

flüchtig. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen hatten Einsatzkräfte kurzzeitig

Kontakt zu zwei Zeugen, welche mutmaßlich weitere Angaben zu dem flüchtigen

Täter machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Wiesbadener

Kriminalpolizei unter (0611) 345 – 0 zu melden.

Mehrere Objekte in Wiesbaden beschmiert, Wiesbaden Stadtgebiet, 27.03.2021

bis 29.03.2021

(cav)Im Bereich des Wiesbadener Stadtgebiets wurden über das Wochenende mehrere

Objekte mittels Graffiti und Permanent-Marker beschmiert. In der Zeit von

Samstag bis in den frühen Montagmorgen kam es zu mehreren Schmierereien im

Wiesbadener Stadtgebiet, bei denen ein Schaden von mehreren Tausend Euro

entstand. Unter anderem machten sich Unbekannte an einem Bauzaun am Hessischen

Landtag zu schaffen und beschmierten diesen. Außerdem besprühten Täter eine

Steinmauer in der Nibelungenstraße in Biebrich und den Wartturm auf einem

Spielplatz in der Bierstadter Sonnenstraße. Zeugen und Hinweisgeber werden

gebeten sich mit der Wiesbadener Polizei unter (0611) 345 – 0 in Verbindung zu

setzen.

Langfinger bedienen sich im Fahrzeuginnenraum, Wiesbaden, Dotzheim,

Spiekerooger Straße und Wilhelm-Leuschner-Straße, 26.03.2021, gegen 22:00 Uhr

bis 28.03.2021, gegen 20:30 Uhr

(cav)In der Zeit von Freitagabend bis Sonntagabend kam es zu zwei Einbrüchen in

geparkte PKW, die in der Spiekerooger Straße und in der Wilhelm-Leuschner-Straße

in Wiesbaden Dotzheim abgestellt waren. Hierbei wurden sowohl Wertsachen als

auch ein Autoradio aus den Fahrzeugen entwendet. Die Täter verschafften sich

hierbei über verschiedene Wege Zugang zu den Fahrzeugen. Bei dem in der

Spiekerooger Straße abgestellten Fahrzeug, einem Opel, wurde die

Beifahrerscheibe eingeschlagen und daraufhin das Autoradio entwendet. Hierbei

übersteigt der verursachte Schaden von mehreren Hundert Euro erheblich den Wert

des entwendeten Radios. Das in der Wilhelm-Leuschner-Straße abgestellte Auto,

ein Mercedes, wurde nicht beschädigt, dennoch wurden Wertgegenstände von

mehreren Tausend Euro aus dem Fahrzeug entwendet. Zeugen und Hinweisgeber werden

gebeten, sich bei der Polizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 –

0 zu melden.

Gartenhaus aufgebrochen,

Wiesbaden, Biebrich, Volkerstraße, Richard-Wagner-Anlage 26.03.2021, 18:30 Uhr

bis 27.03.2021, 10:30 Uhr

(cav)Unbekannte brachen in der Zeit von Freitagabend bis Samstagvormittag ein

Gartenhaus in der Richard-Wagner-Anlage auf. Die Täter haben hierbei im

Tatzeitraum die Tür einer Gartenhütte aufgehebelt und einen Schaden von mehreren

Hundert Euro verursacht. Welche der im Gartenhaus gelagerten Geräte durch die

Täter entwendet wurden, wird derzeit noch ermittelt. Zeugen und Hinweisgeber

werden gebeten, sich mit der Polizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611)

345 – 2540 in Verbindung zu setzen.

Kontrollmaßnahmen in Wiesbaden,

Stadtgebiet Wiesbaden, 28.03.2021 (cav)Im Verlauf des Sonntages wurden in

Wiesbaden seitens der Polizei Verkehrskontrollen mit Zielrichtung Raser und

Poser durchgeführt. Während der Kontrollen wurden neben diversen gefertigten

Ordnungswidrigkeitenanzeigen auch Platzverweise gegen Auto-Poser ausgesprochen.

Außerdem haben die Beamten ein Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen und abschleppen

lassen, da die vorgenommenen „Tuning-Maßnahmen“ zum Erlöschen der

Betriebserlaubnis führten. Das Auto muss jetzt durch einen Gutachter überprüft

werden und der Verantwortliche muss sich nun wegen der Veränderungen an seinem

Fahrzeug in einem Verfahren verantworten.

Meldungen vom Wochenende

Pärchen nach Autodiebstahl festgenommen, Wiesbaden,

Biebrich, Friedrich-Bergius-Straße, Samstag, 27.03.2021, 23:10 Uhr,

(jka)Am Freitagabend gegen 23:10 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung, dass

vom Gelände eines Autohändlers in der Friedrich-Bergius-Straße ein schwarzer

Ford Mustang entwendet worden sei. Die mutmaßlichen Autodiebe sollen sich

zunächst gewaltsam Zutritt zu dem mit Maschendraht umzäunten Gelände verschafft

haben. Dann entwendeten sie auf bislang noch unbekannte Art einen Ford Mustang

im Wert von mehreren Zehntausend Euro und flüchteten in Richtung der Autobahn A

643. Im Bereich der Autobahnzufahrt konnte das Fahrzeug durch die Wiesbadener

Polizei aufgefunden und gestoppt werden. Im Auto befanden sich eine 51-jährige

Autofahrerin, die auch keine Fahrerlaubnis besaß und ihr 50-jähriger Begleiter.

Das Diebespärchen wurde vorläufig festgenommen und muss sich nun in mehreren

Strafverfahren verantworten. Zeugen und Hinweisgeber melden sich bei der

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0611 / 3450.

Wohnungseinbruch-hoher Sachschaden-Einbrecher festgenommen, Wiesbaden,

Biebrich, Elsa-Brändström-Straße, Samstag, 27.03.2021, 21:20 Uhr,

(jka)Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten am Samstagabend zur Festnahme eines

Wohnungseinbrechers im Wiesbaden-Schierstein. Zwei mutmaßliche Täter sollen sich

zuvor gewaltsam Zutritt zu einem freistehenden Einfamilienhaus verschafft und

Sachschaden von geschätzten mehreren Tausend Euro verursacht haben. Dort wurde

das Einbrecherduo bei der Suche nach Beute vermutlich gestört und flüchtete. In

unmittelbarer Nähe des Wohnhauses konnten zwei Tatverdächtige durch die

eingesetzten Polizisten entdeckt werden, die jedoch sofort zu Fuß flüchteten.

Ein mutmaßlicher Täter konnte festgenommen und zahlreiches Einbruchswerkzeug

aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen zum zweiten Einbrecher

dauern an. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0611 / 3450 entgegen.

Widerstand bei Festnahme,

Wiesbaden, Mitte, Luisenstraße, Samstag, 27.03.2021, 01:23 Uhr,

(cp)In der Nacht von Freitag auf Samstag bekamen es Beamte des 1. Polizeireviers

mit einem renitenten 44-jährigen Mann zu tun, nachdem sie wegen einer Häuslichen

Gewalt in die Luisenstraße gerufen wurden. Als die Beamten gegen 01:20 Uhr

eintrafen, fanden sie den alkoholisierten Mann zunächst schlafend in der Wohnung

an. Hier soll es zuvor zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit seiner zwei

Jahre ältere Lebensgefährtin gekommen sein. Er sollte der Wohnung verwiesen

werden. Bereits als einer der Beamten den Mann weckte, soll der 44-Jährige

aggressiv reagiert und den Polizisten angegriffen haben, weswegen die Beamten

den Mann festnahmen. Noch auf dem Weg zum Streifenwagen soll er mehrfach

vergeblich versucht haben die Beamten zu treten. Auf der Dienststelle gelang es

ihm schließlich eine Polizistin zu treten, die hierbei aber nicht verletzt

wurde. Aufgrund seiner anhaltenden Aggressivität musste der Mann nach einer

Blutentnahme in die Ausnüchterungszelle. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Gartenhütte aufgebrochen – hoher Sachschaden – Einbrecher in Partylaune,

Wiesbaden, Rheingauviertel, Kleinfeldchen, Samstag, 27.03.2021, 22:20 Uhr,

(jka)Einbrecher feierten beim Einbruch in eine Gartenhütte nachdem sie zuvor

einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro verursacht hatten. Einen Einbruch

der ungewöhnlichen Art bemerkte der Kleingärtner am Samstagabend gegen 22:20 Uhr

in einer Schrebergartenanlage im „Kleinfeldchen“. Der Geschädigte suchte abends

seinen Kleingarten auf, da er von anderen Gärtnern vor Einbrechern gewarnt wurde

und nach dem Rechten schauen wollte. Was er dann jedoch entdeckte, konnte er

kaum glauben. Drei Jugendliche waren unberechtigt in seinen Schrebergarten

eingedrungen. Zunächst soll ein Gartenzaun aus der Verankerung gerissen und

umgeworfen worden sein, um das Gelände zu betreten. Anschließend hatten die

unbekannten Täter einen Abstellraum aufgebrochen und versucht gewaltsam in die

Gartenhütte einzudringen. Zahlreiche Elektrowerkzeuge standen zum Abtransport

bereit. Doch vorher ließen es sich die Diebe nicht nehmen, im Garten zu „feiern“

und Alkoholische Getränke zu konsumieren. Hierbei wurden sie dann vom

Kleingärtner überrascht, woraufhin sie ohne Beute flüchteten. Weitere

Geschädigte, Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte beim 3. Polizeirevier

Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 3452340.

Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt, Wiesbaden, Mitte,

Kaiser-Friedrich-Ring/Emanuel-Geibel-Straße, Freitag, 26.03.2021, 14:50 Uhr,

(schü)In den Nachmittagsstunden am Freitag wurde eine 51-jährige Frau aus

Wiesbaden bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Die Frau, die als

Fußgängerin unterwegs war, überquerte ersten Ermittlungen zufolge den

Kaiser-Friedrich-Ring in Höhe der Emanuel-Geibel-Straße. Aus Richtung

Hauptbahnhof näherte sich eine 27-jährige Taunussteinerin mit ihrem VW Golf. Auf

Grund des zu diesem Zeitpunkt stockenden Verkehrs in Richtung Schiersteiner

Straße bewegte sie sich nach ersten Zeugenaussagen mit relativ geringer

Geschwindigkeit. Plötzlich betrat nach Angaben der Zeugen die Fußgängerin von

links kommend die Fahrbahn und wurde von dem Fahrzeug der 27-Jährigen erfasst.

Sie prallte mit ihrem Kopf auf die Windschutzscheibe des Golfs und kam nach dem

Aufprall auf der Fahrbahn des Kaiser-Friedrich-Rings zum Liegen. Durch einen

verständigten Notarzt wurde die schwer verletzte Frau zunächst an der

Unfallstelle erstversorgt und im Anschluss mit einem Rettungswagen in ein

Wiesbadener Krankenhaus verbracht. An dem VW Golf entstand ein Sachschaden von

circa 1.500,-Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden

gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2340 in

Verbindung zu setzen.

Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall, Wiesbaden, Dotzheim, Dotzheimer

Straße / Carl-von-Linde-Straße, Samstag, 27.03.2021, 09:10 Uhr

(cp)Am Samstagmorgen wurden zwei Frauen bei einem Unfall in Dotzheim verletzt.

Eine 47-jährige Frau bog gegen 09:10 Uhr, aus Richtung Ludwig-Erhard-Straße

kommend, von der Dotzheimer Straße nach links in die Carl-von-Linde-Straße ab.

Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Opel Insignia. Dessen 25-jährige

Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß in die Beifahrerseite

des abbiegenden Fiat 500. Die beiden Wiesbadenerinnen erlitten durch den

Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser

eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden und sie mussten

abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 16.000 Euro geschätzt. Es kam zu

keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt – Autofahrer geflüchtet – Zeugen

gesucht, Wiesbaden, Bierstadt, Biegerstraße/Schultheißstraße, Samstag,

27.03.2021, zwischen 10:40 Uhr und 11:00 Uhr,

(jka)Am Samstagvormittag stieß in der Biegerstraße ein Autofahrer mit seinem

Fahrzeug gegen das Fahrrad eines radelnden Kindes wodurch dieses verletzt wurde.

In der Zeit zwischen 10:40 Uhr und 11:00 Uhr befuhr der 9-jährige Junge mit

seinem Fahrrad die Biegerstraße in Richtung Schultheißstraße. Im Bereich der

Kreuzung beabsichtigte der Junge seine Fahrt auf dem Gehweg fortzusetzen. Ein

vermutlich grünes Auto näherte sich dem Kind, erfasste das Hinterrad des

Kinderfahrrads, wodurch Kind und Fahrrad zu Boden stürzten. Ohne sich um das

augenscheinlich verletzte Kind zu kümmern setzte der PKW seine Fahrt fort. Die

Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer hat Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise

zu dem Unfall geben. Die Unfallfluchtgruppe des Regionalen Verkehrsdienstes der

Polizeidirektion Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise

unter der Telefonnummer 0611 / 3450 entgegen.

Schwerer Verkehrsunfall mit Verletzten auf der BAB 66 bei Diedenbergen (Gemarkung Hochheim-Massenheim)

Wiesbaden – Am Samstagabend, den 27.03.2021 gegen 18:30 Uhr ereignete sich

ein schwerer Verkehrsunfall bei Diedenbergen mit drei teilweise schwerverletzten

Personen. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen ergibt sich folgender

vorläufiger Unfallhergang. Der 44 jährige Fahrer eines Sprinters befuhr die BAB

66 in Richtung Rüdesheim, kurz vor dem Wiesbadener Kreuz. Aus bislang

ungeklärter Ursache prallte der Fahrer des Sprinters auf den Fahrbahnteiler,

welcher die Hauptfahrbahn der BAB 66 von der Parallelfahrbahn zur BAB 3 Richtung

Würzburg trennt. Durch den Aufprall wird der Sprinter auf die Hauptfahrbahn der

BAB 66 geschleudert. Ein 61 jähriger Pkw Fahrer (2. Unfallbeteiligter) konnte

nicht mehr ausweichen und prallte gegen den auf der Fahrbahn stehenden Sprinter.

Der Pkw überschlug sich dadurch und kam erst etwa 80 Meter weiter auf dem Dach

liegend zum Stillstand. Eine 45 jährige Pkw Fahrerin (3. Unfallbeteiligte)

konnte dem Sprinter auch nicht ausweichen und kollidierte mit diesem. Ein 34

jähriger Pkw Fahrer fuhr schließlich auf den Pkw der 45 Jährigen auf. Der 44

jährige Fahrer des Sprinters und der 61 jährige Pkw Fahrer wurden bei dem

Verkehrsunfall schwer verletzt. Die 45 jährige Pkw Fahrerin wurde leicht

verletzt. Der 34 jährige Pkw Fahrer und seine drei Insassen blieben unverletzt.

Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die

unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden. Aufgrund der erheblichen Bergungsarbeiten musste die BAB 66 in

Fahrtrichtung Rüdesheim ab dem Wiesbadener Kreuz für etwa vier Stunden

vollgesperrt werden. Gegen 22:30 Uhr konnte die Fahrbahn wieder komplett

freigegeben werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 80.000 EUR. Aufgrund

der verkehrsarmen Zeit bildete sich kein bzw. kaum Rückstau.

Person mit Schusswaffe in Regionalbahn löst größeren Polizeieinsatz aus

Niedernhausen, 27.03.2021, 19.00 Uhr,

(pl)Am Samstagabend hat ein mit einer Pistole bewaffneter 50-jähriger Passagier

einer Regionalbahn am Niedernhausener Bahnhof einen größeren Polizeieinsatz

ausgelöst. Die Zugbegleiter des von Frankfurt nach Limburg fahrenden Zuges

meldeten der Polizei gegen 19.00 Uhr den bewaffneten Mann, welcher mit seiner

Pistole schon einen Knall abgegeben hätte. Die Regionalbahn wurde gegen 19.05

Uhr in Niedernhausen im Bahnhof gestoppt und die unbeteiligten Passagiere vom

Zugpersonal zunächst in andere Waggons des Zuges begleitet, so dass der

Bewaffnete sich beim Eintreffen der verständigten Kräfte der Bundes- und

Landespolizei bereits isoliert in einem der mittleren Waggons des Zuges befand.

Um eine Gefahr für Außenstehende möglichst auszuschließen, wurde der Bahnhof von

den Polizeikräften abgesperrt und die im Zug befindlichen Fahrgäste sowie der

Bahnhofbereich evakuiert. Darüber hinaus wurden Spezialeinheiten der hessischen

Polizei alarmiert und kamen vor Ort. Diese konnten den 50-jährigen Mann

schließlich gegen 21.45 Uhr im Zug festnehmen. Die von ihm mitgeführte

Schusswaffe wurde sichergestellt. Bei der Festnahme wurde der Mann durch einen

eingesetzten Diensthund leicht verletzt und anschließend zur Behandlung in ein

Krankenhaus gebracht. Eine Insassin des Zuges klagte nach dem abgegebenen Knall

aus der Waffe über Ohrenschmerzen und wurde ebenfalls ärztlich behandelt. Die

Ermittlungen hinsichtlich der Echtheit der sichergestellten Pistole dauern an,

es handelt sich aber allem Anschein nach um eine Schreckschusswaffe. Der

Zugverkehr war wegen des Einsatzes für mehrere Stunden lahmgelegt. Für die Opfer

und weitere Geschädigte des Vorfalls sowie für Hinweisgeber hat die Polizei ein

Bürgertelefon eingerichtet. Dieses ist unter der Telefonnummer (06124) 7078-140

erreichbar.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Randalierer landet nach Pöbelei im Gewahrsam, Geisenheim, Berliner Straße, Bahnhof, 26.03.2021, gegen 22:15 Uhr

(cav)Am Freitagabend randalierten einige Jugendliche in der Nähe des Kioskes am

Bahnhof in Geisenheim. Einer aus der Gruppe verbrachte letztlich die Nacht im

Polizeigewahrsam. Gegen 22:15 Uhr wurden mehrere pöbelnde und randalierende

Jugendliche am Bahnhof in Geisenheim gemeldet, die gegen Mülltonnen traten und

lautstark pöbelten. Nachdem Zeugen kurz darauf eine Schlägerei meldeten, traf

eine Streife der Rüdesheimer Polizei vor Ort ein. Hier konnte ein Gruppe von

Jugendlichen kontrolliert werden. Von der gemeldeten Schlägerei wusste man

jedoch nichts. Einer aus der Gruppe konnte als Tatverdächtiger einer

Sachbeschädigung identifiziert werden. Derselbe Tatverdächtige soll sich sehr

aggressiv verhalten haben. Darüber hinaus war er alkoholisiert, weshalb er für

die Nacht in das Polizeigewahrsam verbracht wurde. Weiter fertigten die

eingesetzten Beamten eine Anzeige gegen einen anderen Jugendlichen, da er wohl

eine Beamtin der Streife vor Ort beleidigt haben soll. Außerdem verstießen die

Jugendlichen gegen die geltenden Coronabestimmungen, weshalb sie hier ebenfalls

eine Anzeige zu erwarten haben.

Betrug über soziales Netzwerk,

Heidenrod, Tatzeitraum seit Beginn 2021

(cav)Betrüger nahmen über ein soziales Netzwerk Kontakt zu einer Dame aus

Heidenrod auf und veranlassten diese im Verlauf einiger Wochen, mehrere Hundert

Euro zu überweisen um ein vermeintliches Erbe zu erhalten. Über einen längeren

Zeitraum erschlichen sich die Täter das Vertrauen der Angeschriebenen und

überzeugten sie im Chat über ein soziales Netzwerk zur Zahlung einer „Spende“

von mehreren Hundert Euro. Im Gegenzug würde diese eine großzügige Erbsumme

erhalten. Die Überweisung erfolgte, doch das in Aussicht gestellte Erbe blieb

aus. Danach brach der Kontakt ab. Ähnlich wie die Betrüger in dem vorliegenden

Fall werden viele Taten über das Internet angebahnt, wobei die Kontaktaufnahmen

oft ähnlich ablaufen. Meistens wird mit der Angst oder dem Vertrauen der

Angeschriebenen gearbeitet um die Aufmerksamkeit der Personen zu erlangen. Dann

erfolgt die Manipulation der Geschädigten, die meistens zu einer Geld- oder

Wertsachenübergabe führt. Nachdem dies erfolgt, bricht der Kontakt in der Regel

ab. Falls Sie Weitere Informationen oder Beratung benötigen, wenden Sie sich an

die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle unter www.polizei-beratung.de

Geparkter PKW beschädigt,

Taunusstein-Wehen, Platter Straße, Karlsbader Straße, Samstag, 27.03.2021, 18:00

Uhr – Sonntag, 28.03.2021, 10:00 Uhr

(He)Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen beschädigten unbekannte Täter einen

in der Platter Straße in Wehen abgestellten BMW der 2er-Reihe und verursachten

dabei einen Schaden von circa 2.000 Euro. An dem weißen PKW, welcher an der

Einmündung Karlsbader Straße stand, wurde das Stoffverdeck eingeschnitten und

eine Seitenscheibe eingeschlagen. Augenscheinlich wurde nichts entwendet. Die

Polizei in Bad Schwalbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder

Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06124) 7078-0 zu melden.

PKW durch Gruppe von Heranwachsenden beschädigt, Waldems-Niederems,

Emsbachstraße, Verlängerung Waldweg, Sonntag, 28.03.2021, 18:18 Uhr

(He)Gestern Abend beschädigten fünf unbekannte Täter in Niederems einen in der

Verlängerung zur Emsbachstraße auf einem Waldweg abgestellten 3er BMW. Zeugen

meldeten gegen 18:20 Uhr „fünf Heranwachsende“, welche über das Fahrzeug laufen

und auf diesem herumspringen würden. Die Täter hatten sich vor Eintreffen der

Polizei vom Tatort entfernt, erste Ermittlungsansätze liegen vor. Die Höhe des

entstandenen Sachschadens steht noch nicht abschließend fest. Die Polizei in

Idstein hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber,

sich unter der Rufnummer (06126) 9394-0 zu melden.

PKW beschädigt und geflüchtet,

Taunusstein-Bleidenstadt, Schwalbenweg, Donnerstag, 25.03.2021, 23:00 Uhr –

Freitag, 26.03.2021, 08:00 Uhr

(He)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche kam es in

Taunusstein-Bleidenstadt zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der an einem

geparkten Mitsubishi „Space Star“ ein Sachschaden von circa 10.000 Euro

entstand. Der schwarze PKW stand am rechten Fahrbahnrand geparkt im

Schwalbenweg. Ein unbekannter Fahrzeugführer, bzw. eine Fahrzeugführerin

beschädigte den PKW an dessen linker Fahrzeugseite, fuhr dann jedoch weiter,

ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten,

sich bei der Polizei in Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 zu

melden.

Versuchte Geldautomatensprengung in Oestrich-Winkel – Tatverdächtiger nach Presseaufruf ermittelt

Bad Schwalbach – Versuchte Geldautomatensprengung in Oestrich-Winkel –

Tatverdächtiger nach Presseaufruf ermittelt, Oestrich-Winkel, 27.03.2021,

(pl)Durch einen Presseaufruf ist es den Ermittlern der Polizeidirektion

Rheingau-Taunus nach einer gescheiterten Geldautomatensprengung in

Oestrich-Winkel mit Hilfe der Bevölkerung gelungen, einen Tatverdächtigen zu

ermitteln.

Die Ermittler hatten sich am Freitag mit Bildern der Überwachungskamera an die

Öffentlichkeit gewandt, nachdem es am 18. Oktober vergangenen Jahres in einer

Bankfiliale in Oestrich-Winkel zu einer versuchten Geldautomatensprengung kam.

Sie fahndeten nach einer männlichen Person, welche zuvor die Bankfiliale

aufgesucht hatte und mit der Tat in Verbindung stehen könnte. Nach der

Veröffentlichung der Bilder, ging bei der Polizei am Samstag ein Hinweis auf

einen 30 Jahre alten Mann aus dem Rheingau ein.

Die Festnahme des Tatverdächtigen erfolgte sogleich am Samstagnachmittag gegen

17.45 Uhr nach dem Verlassen seiner Wohnung in Winkel. Für die anschließende

angeordnete Wohnungsdurchsuchung wurden Spezialisten des Hessischen

Landeskriminalamtes und ein Sprengstoffsuchhund angefordert. Hierbei konnten in

der Wohnung relevante Beweismittel aufgefunden und sichergestellt werden. Der

30-Jährige wurde zwecks der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen mit auf die

Dienststelle genommen und muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen der

versuchten Geldautomatensprengung mit einer selbstgebauten Sprengvorrichtung

verantworten. Dieser Fahndungserfolg zeigt sehr deutlich, wie ungemein wichtig

Hinweise aus der Bevölkerung für die polizeilichen Ermittlungen und somit für

die Aufklärung von Straftaten sind. Bitte unterstützen Sie die Polizei daher

weiterhin aktiv bei der Aufklärung und der Verhinderung von Straftaten, indem

Sie verdächtige Beobachtungen oder Hinweise direkt der zuständigen

Polizeidienststelle melden oder den Notruf unter der Telefonnummer 110

kontaktieren.