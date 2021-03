Korbach: Die Polizei-News

Versuchter schwerer Raub auf Tankstelle – Polizei nimmt Täter fest

Bad Wildungen (ots) – Am heutigen Sonntagabend 28.03.2021 gegen 22.20 Uhr hat ein mit Messer bewaffneter Mann versucht eine Tankstelle in Bad Wildungen auszurauben. Der Polizei gelang im unmittelbaren Nahbereich die Festnahme des Täters. Wie die eingesetzten Beamten der Polizeistation Bad Wildungen berichten, betrat der Täter den Vorraum der Tankstelle in der Odershäuser Straße und forderte unter Vorhalt eines Messers die Tageseinnahmen.

Nachdem dies misslang, flüchtete der Täter und konnte im unmittelbaren Nahbereich durch die Beamten der Polizeistation Bad Wildungen festgenommen werden. Bei der Festnahme führte der Täter noch das Messer und eine Sturmhaube mit. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde niemand bei der Tatausführung verletzt.

Der Täter verbleibt zunächst im Gewahrsam der Polizei.

Ein schwer verletztes Kind bei Verkehrsunfall

Bad Arolsen-Massenhausen (ots) – Bei einem Verkehrsunfall in der Briloner Straße in Bad Arolsen-Massenhausen ist am Freitagabend ein dreijähriges Kind schwer verletzt worden. Der Sachschaden am beteiligten PKW betrug 200 Euro. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeistation Bad Arolsen berichten, ereignete sich der Unfall um 19:39 Uhr. Die Unfallstelle befindet sich in der Ortslage von Massenhausen.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr die 51-jährige Fahrzeugführerin eines blauen VW Golf die Briloner Straße in Richtung Bad Arolsen. Links neben der Briloner Straße ging ein 40-jähriger Vater mit seinem dreijährigen Kind auf dem Gehweg entlang.

An der Unfallstelle sprang das Kind unvermittelt auf die Straße und wurde trotz sofort eingeleitetem Bremsmanöver mit der Front von dem blauen VW Golf erfasst.

Das Kind wurde hierbei am Kopf und Rumpf verletzt und anschließend mit einem angeforderten Rettungshubschrauber in ein Kasseler Krankenhaus geflogen.

Die entstandenen Verletzungen waren glücklicherweise nicht lebensgefährlich.

